Misterio en Jujuy: investigan el hallazgo de un cuerpo desnudo con heridas de arma blanca

Un presunto homicidio en Fraile Pintado, Jujuy, abrió una investigación judicial tras el hallazgo de una víctima en la zona de las 10 Hectáreas. (Prensa de Jujuy)

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Una escena de extrema violencia alteró la rutina de Fraile Pintado, en la provincia de Jujuy, y abrió una investigación por un presunto homicidio que, hasta ahora, sigue bajo análisis judicial. La víctima fue hallada en la zona conocida como las 10 Hectáreas, en un hecho que activó un operativo policial y sanitario de gran despliegue.

El cuerpo de un hombre fue encontrado desnudo cerca de las 18:30 del sábado, y presentaba signos compatibles con un ataque con arma blanca, un dato que quedó bajo revisión pericial a la espera de los resultados forenses.

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Según lo informado por el portal Jujuy al Momento, dos hombres mayores de edad quedaron aprehendidos, luego de que las sospechas se concentraran sobre ellos en la etapa inicial del expediente. Uno de los indicios que orientó esa línea fue que uno de los sospechosos habría sido visto junto a la víctima horas antes del crimen.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el caso, la alerta a las fuerzas de seguridad derivó en el envío de personal policial, ambulancias del SAME y agentes de la División Criminalística al sector donde apareció el cuerpo. La intervención se realizó bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo que dispuso las primeras pericias para preservar la escena y reunir evidencia.

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Los indicios relevados en el lugar marcaron desde el comienzo la gravedad del hecho. Siempre según la información disponible, la víctima se encontraba desnuda y presentaba lesiones cortopunzantes compatibles con el uso de un arma blanca.

La víctima presentaba lesiones cortopunzantes compatibles con un ataque con arma blanca, un dato que quedó bajo análisis forense.

La investigación entrará en una instancia determinante hoy por la mañana, cuando se realice la autopsia en la morgue judicial de San Pedro de Jujuy. El examen forense buscará establecer con precisión la mecánica de la muerte y también la data del fallecimiento, dos aspectos centrales para consolidar o descartar hipótesis dentro del expediente.

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Las actuaciones sumariales quedaron a cargo de la Fiscalía interviniente, que continuará con la recolección de pruebas y la toma de medidas orientadas al esclarecimiento del caso. En esa etapa, los peritajes, las eventuales declaraciones testimoniales y el análisis de los movimientos previos de la víctima y de los sospechosos aparecen como ejes de trabajo dentro de la causa.

Por el momento, la información oficial disponible no incorporó detalles sobre la identidad de la víctima, el posible vínculo con los aprehendidos ni un móvil confirmado del crimen. Tampoco trascendieron, en el material proporcionado, precisiones sobre el arma utilizada o sobre si hubo nuevos secuestros probatorios posteriores al procedimiento inicial.

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Brutal homicidio en Merlo: cuatro vecinos de la víctima bajo sospecha

Un hombre de 74 años fue asesinado tras un violento ataque en su casa del partido bonaerense de Merlo, en lo que la fiscalía interviniente calificó como un homicidio con alevosía.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron a los cuatro sospechosos —todos vecinos de la víctima— entrar y salir del domicilio, lo que permitió su identificación y detención en pocas horas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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La víctima, Ángel Rosendo Leguizamón, fue hallada sin vida en el dormitorio de su casa de la calle Isarra al 5400, entre José Miranda y avenida Echeverry. Un amigo llegó a visitarlo y encontró la puerta de entrada abierta y el interior de la vivienda completamente revuelto.

Al ingresar, descubrió el cuerpo con un cable alrededor del cuello y llamó de inmediato al 911. Los primeros efectivos de la subcomisaría del Barrio Matera que llegaron al lugar constataron que se trataba de un homicidio; el médico de la ambulancia determinó que la muerte se había producido entre seis y ocho horas antes.

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El examen del cuerpo reveló la magnitud de la violencia ejercida: recibió golpes en distintas partes del cuerpo, fue asfixiada con un cable y sufrió heridas de arma blanca en la zona intercostal. Tenía además sus piernas atadas con un cable y presentaba lesiones defensivas en las manos y los brazos, lo que indicó que estuvo consciente y maniatado durante parte del ataque.

El personal de la Policía Científica secuestró en el lugar dos cuchillos de cocina que se presume fueron utilizados en la agresión.

Todo apunta a un robo. En principio, a simple vista, faltaba el celular del hombre asesinado. Por otro lado, las fuentes indicaron que la cerradura de la vivienda no presentaba signos de violación, lo que sugiere que Leguizamón conocía a quienes lo agredieron o les abrió la puerta voluntariamente. La hipótesis que maneja la fiscalía es que le exigieron dinero mientras le infligían las heridas.

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