Quiso prender fuego a una empleada que estaba trabajando en una panadería en Río Negro y la detuvieron

La empleada de la panadería ubicada sobre Azcuénaga logró pedir ayuda (Google Maps)

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Un empleada de una panadería de El Bolsón fue víctima de un intento de homicidio mientras se encontraba trabajando, por otra mujer que intentó prenderla fuego.

El ataque se produjo el sábado por la tarde cuando el comercio aun se encontraba abierto al público. La agresora ingresó al local, ubicado sobre la calle Azcuénaga a metros del puente sobre el río Quemquemtreu, y comenzó a discutir con la encargada.

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Según informó el medio Noticias del Bolsón, explicó que el intercambio escaló cuando la mujer tomó combustible, lo roció sobre la trabajadora e intentó prenderla fuego pero al intentar prender los fósforos, se le cayeron. Esto permitió que la víctima saliera del local para pedir ayuda.

Pasadas las 18 horas, de acuerdo con los primeros datos relevados por el medio local, la mujer corrió hacia el puente de Azcuénaga y los vecinos pudieron escucharla mientras gritaba. El propietario de los locales del sector salió de inmediato y alcanzó a ver a una persona que se alejaba del lugar. El hombre comenzó a seguirla y la interceptó a la altura de una verdulería sobre avenida Sarmiento, donde retuvo a la sospechosa hasta que llegó la Policía, según detalló El Cordillerano.

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La mujer fue aprehendida y trasladada a la Unidad 12 de la ciudad donde quedó a disposición de la Justicia. La trabajadora, por su parte, fue llevada al Hospital de Área El Bolsón para recibir atención médica y trascendió que está fuera de peligro.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que motivaron el ataque y si había algún vínculo entre ambas mujeres. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.

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La esquina del comercio (Facebook)

La madre de la trabajadora publicó un descargo en sus redes sociales en el que expresó su malestar y el de la familia después del hecho. “Mi hija salió de su casa para ir a trabajar, como cualquier día. No salió a buscar problemas, no salió a enfrentarse con nadie. Salió a ganarse la vida. Y alguien entró a su lugar de trabajo, la roció con combustible y quiso prenderla fuego”, escribió.

“Hoy estamos hablando de una mujer internada y de una familia aterrada. Pero mañana podríamos estar hablando de una vida perdida”, apuntó Marisa L. en su perfil de Facebook.

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La publicación también incluyó un reclamo dirigido a las autoridades e hizo referencia a algún tipo de salud mental que estaría atravesando la sospechosa. “La salud mental necesita atención, tratamiento, seguimiento y decisiones responsables. Y si además existe un riesgo para terceros, quienes tienen la obligación de intervenir deben hacerlo”, escribió.

Sus palabras apuntaron a la Justicia, al área de Salud Mental y a las autoridades en general: “Miren a mi hija. Miren a una mujer que estaba trabajando y que pudo haber terminado quemada viva”.

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Al cierre de su mensaje, la madre fue contundente: “Estoy pidiendo que se investigue hasta el último detalle y que, si existe una problemática de salud mental, se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder”.

Atacó a su ex pareja y le provocó quemaduras de segundo grado

Claudia Elizabeth Romero, de 35 años, fue detenida el viernes en Resistencia, Chaco, cuatro días después de arrojarle agua hirviendo a su ex pareja durante una discusión, lo que le provocó quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y uno de los muslos.

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El ataque ocurrió el lunes anterior, alrededor de las 21.15, en una vivienda de la calle Honestidad, entre Montevideo y La Paz, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. La víctima, identificada como J. C. S., de 27 años, fue trasladada en ambulancia al Hospital Julio C. Perrando, donde permanece internada en el área de Cirugía Plástica. La denuncia la radicó la madre del joven en la Comisaría 14ª Metropolitana, donde relató que su hijo le había contado lo ocurrido.

La causa quedó en manos de la fiscal Liliana Beatriz Irala, del Equipo Fiscal N° 10 de Resistencia, que ordenó la aprehensión de Romero. Efectivos de la División Patrulla Preventiva la localizaron tras un llamado al 911 que la ubicó en las inmediaciones de Montevideo y La Paz, en el barrio Vista Linda. Tras ser examinada por Medicina Legal, quedó alojada a disposición de la Justicia en la Comisaría 14ª Metropolitana.

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