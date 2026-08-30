Un hombre fue asesinado durante una pelea en Hurlingham: detuvieron a dos hermanos

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Un joven de 30 años murió luego de ser apuñalado en el pecho durante una pelea callejera en el barrio Mitre de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense, y el presunto atacante quedó filmado por cámaras mientras guardaba el cuchillo en la cintura tras el ataque.

Los dos hermanos acusados del crimen fueron detenidos esta madrugada del domingo en San Miguel, a donde habían huido para refugiarse, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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Según las primeras conclusiones forenses, la víctima, Nicolás Díaz, recibió una puñalada con corte penetrante a la altura del corazón cuando se encontraba sobre la calle Malarredo al 400, entre Cura Navarro y Alcalde Torres, indicaron fuentes del caso. Sus propios familiares lo trasladaron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana, pero el médico de guardia confirmó que Díaz llegó sin vida al centro asistencial.

La cuadra donde ocurrió el crimen, en Hurlingham

El presunto agresor fue identificado como Iván Alejandro Amaya, de 18 años. De acuerdo a las fuentes, las imágenes captadas por cámaras de la zona lo muestran cuando guardaba un elemento en la cintura, presuntamente un arma blanca. La escena se registró segundos después de la puñalada mortal.

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Tras el crimen, Iván Amaya desapareció del barrio junto a su hermano mayor, Martín, quien —según las investigaciones— no portaba armas al momento del hecho, pero confrontó con el hermano de la víctima y colaboró en la fuga, por lo que es considerado partícipe del asesinato.

El hermano de Díaz, Emanuel, de 33 años, intentó intervenir para separar a los contendientes y resultó lesionado a raíz de los golpes que recibió durante la reyerta. Las causas que desencadenaron el enfrentamiento aún no fueron establecidas por la justicia. Al mismo tiempo, las investigaciones también buscan determinar el rol de una mujer embarazada que participó en la pelea.

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Barrio Obligado en Bella Vista donde fueron hallados los presuntos autores del crimen

Frente a la casa del agresor se registraron protestas de vecinos tras conocerse el crimen. El fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón, ordenó a la Policía rastrear a los hermanos Amaya, que fueron hallados en el barrio de emergencia Obligado de Bella Vista, dentro del partido de San Miguel, según informó Primer Plano Online.

El medio local también precisó que Nicolás Díaz registraba antecedentes penales en los departamentos judiciales de Morón, San Martín y La Matanza. Por último, las fuentes señalaron que ambos detenidos serán indagados este domingo, instancia en la que la justicia aguarda conocer si se negaran a declarar o deciden dar su versión de los hechos sobre un episodio que la fiscalía caratuló como homicidio simple y homicidio en grado de tentativa en concurso real entre sí.

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