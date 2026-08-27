A la espera de una pericia clave, cómo sigue la causa que investiga la muerte del futbolista Camilo Nuin

Camilo Nuin murió el 25 de junio de 2025 en medio de una cirugía de rodilla

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Se cumplieron 14 meses de la muerte de Camilo Nuin (18), el futbolista juvenil de San Telmo que falleció durante una cirugía programada de rodilla en una clínica de Adrogué. A la fecha, la principal sospecha de la investigación recae sobre un anestesiólogo, quien fue notificado de su situación en la causa.

El caso, caratulado como homicidio culposo, está en manos del fiscal Carlos Pérsico, de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 especializada en Delitos Culposos de Lomas de Zamora. Según pudo saber Infobae, se espera por los resultados de una pericia clave que podría determinar si corresponde imputar penalmente al profesional de la salud.

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Durante el tiempo transcurrido, el expediente avanzó con la revisión de la historia clínica de Nuin y los estudios toxicológicos realizados tras su fallecimiento. Este proceso, de acuerdo a las fuentes consultadas, demanda tiempo y análisis detallado.

Actualmente, la información médica recolectada se encuentra bajo evaluación conjunta. Se espera un dictamen que determine si existió un nexo causal entre el accionar médico y el desenlace fatal.

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El anestesiólogo no fue indagado hasta el momento, ya que la convocatoria a indagatoria -instancia que implica el inicio del procesamiento formal- dependerá justamente de esas conclusiones finales de los peritos.

El joven futbolista tenía 19 años

Nuin murió en el quirófano durante una intervención para reparar los ligamentos cruzados y los meniscos de su rodilla derecha. El procedimiento se desarrolló el 25 de junio de 2025 en la Clínica Espora, donde el joven deportista sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba bajo anestesia.

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Si bien la autopsia preliminar determinó que la muerte fue consecuencia de ese paro, los investigadores buscan establecer si existió alguna irregularidad en la administración de la anestesia o si el cuadro obedeció a un factor imprevisible.

Como parte de las medidas centrales, el fiscal ordenó la realización de informes complementarios para descartar la presencia de patologías previas o sustancias que pudieran haber influido en el desenlace.

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Durante la instrucción, la familia de Nuin manifestó desde el inicio sus sospechas sobre un posible error del anestesista. El padre del joven relató públicamente que los médicos le dijeron que la complicación se produjo durante la extracción del segundo injerto para reemplazar los ligamentos.

El comunicado del club tras el triste hecho

“Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza. Y vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos del partido del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos”, comenzó su relato el padre.

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Y agregó: “Nos reímos poniéndole la bata para entrar al quirófano porque se la había puesto al revés, le contábamos anécdotas de cuando era chico”.

Aproximadamente una hora después del inicio de la intervención, el hombre recibió la primera señal de alarma. “A la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía, porque ¿cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, recordó.

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“El cirujano fue el único que habló con nosotros. Nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos, le dijeron ‘pará, pará, pará que entró en paro’, no se entiende bien por qué. Aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia”, sostuvo en aquel momento.

La familia hoy apunta contra el mismo profesional.