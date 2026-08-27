Costa Rica

Costa Rica: Autoridades capturan al primero de los 14 más buscados durante “Operación Cacería”

Jefferson Medrano Chavarría, de 21 años, señalado por las autoridades como presunto integrante de la estructura criminal Los Maruja, fue detenido cuando aparentemente intentaba escapar por las laderas del río Agua Caliente

Jefferson Medrano Chavarría se convirtió en el primero de los 14 sujetos más buscados de Cartago detenido durante la denominada Operación Cacería. Crédito: MSP
Jefferson Medrano Chavarría se convirtió en el primero de los 14 sujetos más buscados de Cartago detenido durante la denominada Operación Cacería. Crédito: MSP
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Las autoridades costarricenses capturaron este miércoles a Jefferson Medrano Chavarría, de 21 años, identificado como el primero de los 14 sujetos más buscados de Cartago, apenas después de que el Gobierno anunciara un despliegue extraordinario para intentar contener la escalada de violencia que enfrenta la provincia.

La detención se produjo durante la tarde en las laderas del río Agua Caliente, en el sector de Dique La Cruz, donde oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública consiguieron localizar al sospechoso.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, Medrano Chavarría aparentemente intentaba huir por las laderas del río cuando fue interceptado por los oficiales.

El hombre se encontraba en fuga desde abril de 2026 y, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, estaría vinculado con la organización criminal conocida como Los Maruja, una de las estructuras mencionadas por el Gobierno dentro del escenario de violencia que afecta a Cartago.

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La captura constituye el primer resultado anunciado públicamente de la denominada “Operación Cacería”, estrategia impulsada para localizar a las personas requeridas por las autoridades judiciales y que cuenta con el despliegue de 120 efectivos policiales adicionales.

Inteligencia permitió localizar al sospechoso

De acuerdo con Seguridad Pública, la ubicación de Medrano Chavarría fue posible mediante labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública.

La información obtenida fue compartida y coordinada con los diferentes cuerpos policiales hasta concretar la intervención en Dique La Cruz.

Finalmente, efectivos de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública consiguieron ubicarlo en las inmediaciones del río Agua Caliente.

Las autoridades no detallaron de inmediato cuánto tiempo llevaban siguiendo los movimientos del sospechoso ni si durante la captura se produjo algún tipo de enfrentamiento.

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Sí señalaron que Medrano Chavarría “aparentemente intentaba huir por las laderas del río Agua Caliente” cuando fue localizado.

El operativo se desarrolla en momentos en que el Gobierno ha incrementado la presencia policial en Cartago ante el aumento de los homicidios y la actividad de estructuras vinculadas con el narcotráfico y otros delitos.

En el operativo participaron oficiales de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, con apoyo de información de inteligencia de la DIS y la DIAC. Crédito: MSP
En el operativo participaron oficiales de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, con apoyo de información de inteligencia de la DIS y la DIAC. Crédito: MSP

Tenía una captura activa desde 2025

Según la información facilitada por el Ministerio de Seguridad Pública, Medrano Chavarría registra antecedentes relacionados principalmente con drogas.

Entre ellos figuran partes por tenencia de drogas, además de un expediente criminal por ese mismo delito registrado en julio de 2026.

Las autoridades también indicaron que mantenía una captura activa por venta de drogas desde mayo de 2025.

A esto se suma que el hombre permanecía en condición de fuga desde abril de este año, hasta que los cuerpos policiales lograron ubicarlo este miércoles.

La captura se produjo en las laderas del río Agua Caliente, específicamente en el sector de Dique La Cruz, durante la tarde de este miércoles. Crédito: MSP
La captura se produjo en las laderas del río Agua Caliente, específicamente en el sector de Dique La Cruz, durante la tarde de este miércoles. Crédito: MSP

Primera captura de una lista de 14 personas

La detención de Medrano Chavarría se produjo después de que las autoridades anunciaran públicamente que habían recibido una lista con 14 personas requeridas por el Poder Judicial y que pondrían en marcha un operativo específico para capturarlas.

Para esta tarea, el Ministerio de Seguridad desplegó 120 policías en diferentes puntos de Cartago y aseguró que mantendría las acciones hasta ubicar a los objetivos identificados.

La estrategia fue denominada oficialmente Operación Cacería, nombre que las propias autoridades utilizaron al explicar el objetivo de la intervención.

Medrano Chavarría se convierte ahora en el primero de esos 14 objetivos en ser capturado, por lo que permanecen pendientes otras 13 personas de la lista anunciada por el Gobierno.

La operación combina presencia policial en zonas previamente identificadas con labores de inteligencia dirigidas a establecer los movimientos y posibles escondites de los sospechosos.

Las autoridades sostienen que la estrategia no terminará necesariamente cuando se complete la captura de las 14 personas, sino que forma parte de una respuesta más amplia frente a la actividad de grupos criminales en Cartago.

Retratos de los 14 costarricenses buscados por las autoridades. Crédito: MSP
Retratos de los 14 costarricenses buscados por las autoridades. Crédito: MSP

Seguridad mantendrá operativos

El Ministerio de Seguridad Pública informó que las acciones continuarán en los próximos días para localizar a las demás personas incluidas dentro de la lista.

“El Ministerio de Seguridad Pública mantiene las acciones operativas y de inteligencia para localizar y aprehender a los restantes sujetos incluidos en la lista de los más buscados”, señaló la institución.

El anuncio ocurre en medio de una ofensiva policial desplegada en Cartago y de una creciente discusión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la respuesta institucional frente a la violencia y las medidas cautelares impuestas a sospechosos de delitos graves.

El Gobierno había indicado que uno de sus objetivos sería llevar un seguimiento puntual de las personas detenidas durante estos operativos y conocer posteriormente cuáles reciben prisión preventiva y cuáles quedan en libertad tras ser presentadas ante las autoridades judiciales.

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