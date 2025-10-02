Crimen y Justicia

Imputaron al conductor que mató a un hombre y su hijo menor en un choque sobre la Ruta 40

La Fiscalía formuló los cargos contra el responsable del choque ocurrido en mayo. El hombre cruzó de carril e impacto contra el auto en el que viajaba la familia

Guardar
Murieron el padre y el
Murieron el padre y el hijo menor de la familia, la madre y el otro niño estuvieron bajo observación en un hospital

La Fiscalía de Neuquén formuló los cargos contra el conductor de una camioneta que en mayo pasado chocó contra un auto en el que viajaba una familia y provocó la muerte de dos integrantes, entre ellos un menor. Las pericias arrojaron que el acusado fue el responsable del choque sobre la Ruta Nacional N° 40.

En el accidente fallecieron Nicolás Echeveste, quien manejaba el Renault Logan, y su hijo de 4 años. Otras dos personas, la pareja de Nicolás y el hijo mayor, de 7 años, sufrieron heridas considerables, pero lograron recuperarse físicamente. En tanto, el hombre que circulaba en una camioneta modelo RAM terminó con una fractura en una de sus piernas, mientras que los otros ocupantes no sufrieron lesiones significativas.

La audiencia de imputación tuvo lugar este miércoles bajo la dirección del fiscal jefe Gastón Ávila —junto al asistente letrado Federico Gayós y el funcionario Gustavo Vázquez—, quien formalizó la acusación contra J. G., por haber causado un siniestro vial con consecuencias trágicas e irreparables tanto para la familia afectada como para la comunidad. Según precisó, fue el conductor de la camioneta el que, de acuerdo con una pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional, fue el responsable por el choque.

La calificación provisoria, esgrimida por la Fiscalía y avalada por el juez de garantías Juan Pablo Balderrama, pone el caso bajo las figuras de homicidio culposo por conducción imprudente, agravada por el número de víctimas fatales y lesiones culposas agravadas. Las querellas apoyaron los planteos del fiscal, quien pidió además que J. G. no pueda abandonar el territorio nacional ni conducir vehículos durante el proceso. Con la investigación aún en curso y la necesidad de peritar el teléfono celular involucrado, la Justicia dispuso un plazo de tres meses para concluir la etapa preparatoria, lapso durante el cual también se realizarán los peritajes técnicos y la recolección de informes complementarios, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público Fiscal.

Así fue el fatal choque

Los hechos que ocasionaron la tragedia ocurrieron el 15 de mayo en el tramo de la traza nacional a la altura del Paso Coihue, en un sector identificado como particularmente riesgoso por la combinación de factores climáticos, presencia de animales silvestres y escasa visibilidad nocturna. Esa noche, poco antes de las 21.30, la camioneta de gran porte, conducida por el acusado, invadió el carril contrario e impactó de frente contra la familia que residía en Villa La Angostura.

Las dos personas que sobrevivieron fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, donde estuvieron bajo estricta observación. La mujer sufrió traumatismo de cráneo y otras lesiones óseas, y el chico de 7, politraumatismos. El deceso del menor se produjo a la mañana siguiente, como consecuencia de severas lesiones craneanas y tras varios intentos médicos por salvarle la vida en quirófano.

El operativo de emergencias incluyó el corte total de la Ruta 40 entre los kilómetros 2078 y 2080, mientras los equipos médicos y policiales auxiliaban a las víctimas y preservaban el área para peritajes.

La atención prioritaria estuvo centrada en estabilizar a los heridos y transferirlos a centros especializados, mientras la Fiscalía fue recabando declaraciones y documentos probatorios.

El subsecretario de Seguridad Vial de la localidad, Milton Maramboli, calificó en ese momento lo ocurrido como un “evento vial” bajo estudio y señaló que las investigaciones debían considerar las circunstancias extraordinarias del clima dado que para el momento que sucedió el trágico impacto, en la zona ya azotaban fuertes tormentas. Los lugareños aseguraron que llovía mucho y también había un viento significante.

Temas Relacionados

FiscalíaNeuquénVilla La AngosturaaccidenteRuta 40fallecidosmenoresúltimas noticias

Últimas Noticias

Acusaron a un ex legislador de Salta y a otras cinco personas por contrabando agravado y asociación ilícita

De acuerdo con la investigación, se cree que el ex diputado provincial y un empresario habrían liderado la maniobra ilícita

Acusaron a un ex legislador

Encontraron un búnker de drogas mientras investigaban un ataque a tiros en La Plata

La Policía de la Provincia de Buenos Aires buscaba a un sospechoso por una balacera en el Barrio Aeropuerto. En la casa de la calle 60 entre 5 y 5 bis vendían estupefacientes

Encontraron un búnker de drogas

El detenido por el crimen del comerciante frente a la comisaría era un sicario fugado de una cárcel paraguaya

Según la investigación del asesinato de Luis Troche, el principal sospechoso, Derlis Ramón Giménez Olivella, era integrante de una banda narco brasileña y había escapado de un penal de máxima seguridad en Minga Guazú, donde cumplía condena por homicidio

El detenido por el crimen

Balearon una casa en Santa Fe y dos hombres resultaron heridos

Se dio en las calles Hermanos Figueroa y Pasaje Mantovani del barrio Loyola Sur

Balearon una casa en Santa

Buscan intensamente a una mujer de Neuquén que desapareció hace más de una semana

La alerta fue difundida este martes, pero fue vista por última vez el 25 de septiembre. Hasta el momento, no hay hipótesis oficiales ni algún resultado concreto del operativo

Buscan intensamente a una mujer
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron a un ex legislador

Acusaron a un ex legislador de Salta y a otras cinco personas por contrabando agravado y asociación ilícita

Prohibieron el ingreso a las canchas al primer barra de Independiente arrestado por los incidentes ante U de Chile

Facundo Manes habló de su nuevo espacio político: “Queremos discutir cómo generamos riqueza”

Surgió un nuevo sector sindical para apoyar a un candidato a liderar la CGT y prepara una foto para exhibir su poder

El detenido por el crimen del comerciante frente a la comisaría era un sicario fugado de una cárcel paraguaya

INFOBAE AMÉRICA
Ascendió a 72 la cifra

Ascendió a 72 la cifra de muertos tras el potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas

Envenenó a tres familiares de su esposo y ahora apelará su condena: el caso de la “mujer de los hongos” que conmociona Australia

Zelensky se reúne con líderes europeos en Copenhague para reforzar el apoyo político, militar y económico a Ucrania

Israel confirmó el traslado de los activistas de la Flotilla humanitaria a su territorio para deportarlos a Europa

Maduro inauguró la Navidad lanzando fuegos artificiales desde El Helicoide, el principal centro de torturas de Venezuela

TELESHOW
Las 31 mejores fotos de

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo