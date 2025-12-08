Neuquén: chocó y los conductores del otro vehículo lo mataron con una llave cruz

Dos hombres fueron detenidos e imputados acusados de matar a un joven con una llave cruz tras un choque en Añelo, en la provincia de Neuquén. La víctima, identificada como Tomás Nehuén Villagra, falleció debido a un traumatismo de cráneo grave.

El hecho sucedió en la madrugada del sábado en la zona de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato cuando la camioneta Chevrolet S-10, en la que circulaba Villagra, y un auto Peugeot 208, en el que viajaban los acusados, protagonizaron un choque.

Luego del incidente vial, los acusados persiguieron a la camioneta hasta que la alcanzaron y ambos ocupantes, identificados como E.S.O. y A.M.C.G., se bajaron y comenzaron a gritarle a la víctima: “Me chocaste el auto”.

En medio de la pelea, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal provincial, el primero de ellos “tomó una llave cruz del baúl y junto a su compañero fueron hacia el vehículo en el que estaba la víctima”.

La escena del crimen en Neuquén

Allí A.M.C.G abrió la puerta del conductor, sacó a Villagra de la camioneta y mientras lo sostenía de la ropa, E.S.O comenzó a golpearlo con la llave cruz en la zona de la cabeza y la parte superior de la espalda, indicó el Ministerio Público de Neuquén.

Las fuentes detallaron que la autopsia determinó que la víctima, de 25 años, cayó al suelo de manera inmediata y falleció debido a un traumatismo de cráneo grave.

Tras la agresión, los dos hombres -ambos de 28 años- escaparon, pero ese mismo día fueron detenidos. Primero fue atrapado el acompañante y, más tarde, el conductor se entregó de forma voluntaria.

Este domingo se desarrolló la audiencia imputativa, donde la fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos a los dos hombres por el delito de homicidio simple, en calidad de coautores.

Durante la jornada, la fiscal informó que, entre la prueba recolectada, figuran imágenes de cámaras de seguridad, así como el secuestro de prendas de los acusados y la llave cruz utilizada en el hecho, la cual tenía manchas de sangre. También se sumaron testimonios de diferentes testigos que presenciaron el brutal ataque.

La fiscalía acusó a los imputados

Como medida cautelar, se requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses ante la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de Garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de medio año.

Los restos de Villagra, oriundo de Cutral Có, fueron velados por su familia en esa ciudad neuquina.