Crimen y Justicia

El dolor de la familia del joven asesinado con una llave cruz tras un choque en Neuquén: “Nos mataron a todos”

Tomás Nehuén Villagra era padre de un bebé de siete meses. De acuerdo con el relato del padre, los agresores eran conflictivos. El Ministerio Público Fiscal informó que los acusados permanecen bajo prisión preventiva

Guardar
El joven de 25 años
El joven de 25 años falleció tras una discusión por un choque (Foto @lavozdelneuquen)

Tomás Nehuén Villagra fue asesinado con una llave cruz hace diez días en Neuquén. Todo sucedió en medio de una discusión de tránsito. Su muerte generó conmoción en la comunidad de Añelo y desató el reclamo por parte de familiares y amigos, que pidieron justicia por el hecho. "Nos mataron a todos”, aseguró el padre de la víctima.

“La familia quedó destrozada porque Nehuén era una persona joven, tiene un bebé de 7 meses, su señora es joven; esa mañana estaba esperando que él volviera porque había ido a hacer una changa”, explicó Claudio, el padre.

El hombre añadió que su hijo tenía previsto empezar a trabajar en una empresa apenas dos días después del crimen. “Somos de familia humilde y trabajadora y todo cuesta. Nuestra mayor preocupación ahora es el bebé, qué vamos a hacer de ahora en adelante. Teníamos todo arreglado para estar mejor, pasar las fiestas y ahora con esto se nos vino el mundo abajo. Nos mataron a todos”, aseguró.

La secuencia se desencadenó el sábado 6 de diciembre cuando, en las inmediaciones de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato, la camioneta Chevrolet S-10, que conducía el joven de 25 años, colisionó contra un automóvil Peugeot 208. Este episodio desató una discusión que minutos después terminaría con la vida de Villagra, quien era oriundo de Cutral Có.

De acuerdo con la reconstrucción, quienes viajaban en el otro vehículo lo persiguieron hasta alcanzarlo. Cuando lograron interceptarlo, comenzaron a gritarle: “Me chocaste el auto”.

Según el reporte del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, tras el siniestro, los ocupantes del auto, identificados como E. S. O. y A. M. C. G., descendieron del vehículo. Estando frente a la camioneta, uno de ellos extrajo una llave cruz del baúl y ambos se dirigieron hacia Villagra.

El fiscal provincial detalló que el segundo de los agresores abrió la puerta del lado del conductor, sostuvo al joven de la ropa y permitió que E. S. O. lo golpeara con la herramienta en la cabeza y la espalda. El informe de la autopsia verificó que Villagra se desplomó en el suelo con un traumatismo de cráneo grave.

La escena del crimen en
La escena del crimen en Neuquén, donde Tomás cayó al suelo con un traumatismo de cráneo

Los agresores, ambos de 28 años, escaparon tras el ataque, pero uno fue detenido poco después y el otro se entregó voluntariamente. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, formuló cargos por homicidio simple en calidad de coautores y solicitó prisión preventiva por seis meses, lo cual fue avalado por el juez de garantías, Cristian Piana. Según el detalle judicial, las pruebas recabadas incluyeron las imágenes de las cámaras de seguridad, la llave cruz utilizada y los testimonios de la escena.

En ese contexto, Claudio manifestó su conformidad con la decisión de la Fiscalía, aunque apuntó contra una mujer que viajaba con los agresores, quien, según contó, fue liberada de la causa. “Nehuén después del incidente fue perseguido por estas personas y cuando lo interceptaron, una de las personas se fue hasta el auto para buscar la llave con la que lo mataron y esta chica estaba ahí. Se podría haber bajado del auto”, aseguró.

Respecto a los acusados, Villagra compartió lo que le comentaron varios vecinos de Añelo. Ambos imputados habían participado en episodios violentos previos en la ciudad. Los habitantes de la localidad le detallaron que estos protagonizaban situaciones de agresividad en la ciudad. “Generaban el conflicto, iban a buscar a las personas, las agredían, y siempre había alguien que filmaba”, aseguró Villagra.

“No pensábamos en pedir justicia, porque nada nos va a devolver a Nehuén, y después la gente de Añelo nos empezó a enviar mensajes, a llamar, a decirnos que hiciéramos justicia, que estaban cansados de esto. La gente tiene miedo, está cansada de estas personas, que queden impunes y salgan y al día siguiente problemas de nuevo. Nos dicen ‘sabíamos que iba a terminar mal’”, explicó.

Temas Relacionados

Tomás Nehuén VillagraMinisterio Público FiscalAñeloCutral Coúltimas noticiashomicidio

Últimas Noticias

Condenaron a un hombre que forzó a una adolescente a tener una relación cuando era menor de edad y abusó sexualmente de ella

La víctima pudo denunciar lo sucedido una vez que fue mayor de edad. El hombre la amenazó de muerte y llegó a incendiar la casa donde vivía con sus hijos

Condenaron a un hombre que

Cayó otra vez una mujer que vendía drogas en Rosario y secuestraron los celulares de tres gendarmes

La mujer ya había sido imputada por el mismo delito en febrero de este año. En esa oportunidad, quedó en libertad al acceder a medidas alternativas a la prisión preventiva

Cayó otra vez una mujer

Dos presos se escaparon de la cárcel de Paraná por la puerta, pero fueron recapturados

Uno de ellos simuló estar descompuesto y, cuando los guardias fueron a asistirlo, otros reclusos amedrentaron a los agentes penitenciarios. Creen que los delincuentes querían vengar el ataque a una mujer

Dos presos se escaparon de

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de un joven de 19 años en Llavallol: simulaban ser policías

El asesinato ocurrió a fines de octubre y ya son siete los arrestados. A la víctima le dispararon para robarle el auto

Detuvieron a dos sospechosos por

Un empleado de una hamburguesería frenó de una trompada a un ladrón que intentaba robarse una bicicleta

El episodio, que captó la atención del barrio y motivó muestras de agradecimiento de los testigos, terminó con el delincuente huyendo a pie y la víctima recuperando su rodado a pocos metros del lugar de los hechos

Un empleado de una hamburguesería
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Australia

El primer ministro de Australia anunció que el terrorista de Bondi Beach hospitalizado será acusado “en las próximas horas”

Crisis institucional en Honduras: el CNE denunció nuevos obstáculos para iniciar el escrutinio especial de las elecciones

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio