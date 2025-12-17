El dolor de la familia del joven asesinado con una llave cruz tras un choque en Neuquén: “Nos mataron a todos”

El joven de 25 años falleció tras una discusión por un choque (Foto @lavozdelneuquen)

Tomás Nehuén Villagra fue asesinado con una llave cruz hace diez días en Neuquén. Todo sucedió en medio de una discusión de tránsito. Su muerte generó conmoción en la comunidad de Añelo y desató el reclamo por parte de familiares y amigos, que pidieron justicia por el hecho. "Nos mataron a todos”, aseguró el padre de la víctima.

“La familia quedó destrozada porque Nehuén era una persona joven, tiene un bebé de 7 meses, su señora es joven; esa mañana estaba esperando que él volviera porque había ido a hacer una changa”, explicó Claudio, el padre.

El hombre añadió que su hijo tenía previsto empezar a trabajar en una empresa apenas dos días después del crimen. “Somos de familia humilde y trabajadora y todo cuesta. Nuestra mayor preocupación ahora es el bebé, qué vamos a hacer de ahora en adelante. Teníamos todo arreglado para estar mejor, pasar las fiestas y ahora con esto se nos vino el mundo abajo. Nos mataron a todos”, aseguró.

La secuencia se desencadenó el sábado 6 de diciembre cuando, en las inmediaciones de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato, la camioneta Chevrolet S-10, que conducía el joven de 25 años, colisionó contra un automóvil Peugeot 208. Este episodio desató una discusión que minutos después terminaría con la vida de Villagra, quien era oriundo de Cutral Có.

De acuerdo con la reconstrucción, quienes viajaban en el otro vehículo lo persiguieron hasta alcanzarlo. Cuando lograron interceptarlo, comenzaron a gritarle: “Me chocaste el auto”.

Según el reporte del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, tras el siniestro, los ocupantes del auto, identificados como E. S. O. y A. M. C. G., descendieron del vehículo. Estando frente a la camioneta, uno de ellos extrajo una llave cruz del baúl y ambos se dirigieron hacia Villagra.

El fiscal provincial detalló que el segundo de los agresores abrió la puerta del lado del conductor, sostuvo al joven de la ropa y permitió que E. S. O. lo golpeara con la herramienta en la cabeza y la espalda. El informe de la autopsia verificó que Villagra se desplomó en el suelo con un traumatismo de cráneo grave.

La escena del crimen en Neuquén, donde Tomás cayó al suelo con un traumatismo de cráneo

Los agresores, ambos de 28 años, escaparon tras el ataque, pero uno fue detenido poco después y el otro se entregó voluntariamente. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, formuló cargos por homicidio simple en calidad de coautores y solicitó prisión preventiva por seis meses, lo cual fue avalado por el juez de garantías, Cristian Piana. Según el detalle judicial, las pruebas recabadas incluyeron las imágenes de las cámaras de seguridad, la llave cruz utilizada y los testimonios de la escena.

En ese contexto, Claudio manifestó su conformidad con la decisión de la Fiscalía, aunque apuntó contra una mujer que viajaba con los agresores, quien, según contó, fue liberada de la causa. “Nehuén después del incidente fue perseguido por estas personas y cuando lo interceptaron, una de las personas se fue hasta el auto para buscar la llave con la que lo mataron y esta chica estaba ahí. Se podría haber bajado del auto”, aseguró.

Respecto a los acusados, Villagra compartió lo que le comentaron varios vecinos de Añelo. Ambos imputados habían participado en episodios violentos previos en la ciudad. Los habitantes de la localidad le detallaron que estos protagonizaban situaciones de agresividad en la ciudad. “Generaban el conflicto, iban a buscar a las personas, las agredían, y siempre había alguien que filmaba”, aseguró Villagra.

“No pensábamos en pedir justicia, porque nada nos va a devolver a Nehuén, y después la gente de Añelo nos empezó a enviar mensajes, a llamar, a decirnos que hiciéramos justicia, que estaban cansados de esto. La gente tiene miedo, está cansada de estas personas, que queden impunes y salgan y al día siguiente problemas de nuevo. Nos dicen ‘sabíamos que iba a terminar mal’”, explicó.