Cerrarán la pista de atletismo del Parque Chacabuco por obras de renovación

La obra en la pista del Parque Chacabuco demandará unos 180 días y dejará fuera de servicio uno de los espacios deportivos gratuitos más concurridos por los vecinos.

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La pista de atletismo del Parque Chacabuco, uno de los espacios de uso público gratuito más frecuentados por corredores en la Ciudad de Buenos Aires, entrará en un proceso de renovación integral que demandará aproximadamente 180 días de obra.

El último día en que permanecerá abierta al público antes del inicio de los trabajos será el domingo 30 de agosto. Al día siguiente, comenzarán las tareas para la nueva pista.

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La intervención fue anunciada por la Secretaría de Deportes del gobierno porteño y contempla una transformación profunda de la infraestructura, organizada en dos etapas diferenciadas.

La primera abordará la renovación del sistema pluvial y la reconstrucción de la base estructural de la pista, un trabajo que busca evitar el deterioro prematuro de la superficie y fortalecer los cimientos sobre los que miles de usuarios corren a diario. La segunda etapa prevé la colocación de un nuevo solado deportivo sintético bajo la modalidad “sándwich”, con un grosor de 14 milímetros, un material que cuenta con la certificación oficial de World Athletics.

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La primera etapa de la obra renovará el sistema pluvial y reconstruirá la base estructural de la pista de atletismo del Parque Chacabuco. (Espacios Verdes BA)

Junto con la nueva superficie, se trazarán reglamentariamente los ocho carriles que componen el circuito, lo que garantizará condiciones homologadas para la práctica de múltiples disciplinas y la realización de eventos deportivos de carácter local y federado. A su vez, la obra incluirá una garantía técnica de 12 meses a partir de la fiscalización final de los trabajos.

“Esta obra es una muestra concreta de que seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva pública y de calidad. La pista del Parque Chacabuco es muy utilizada por los vecinos y hacía tiempo que necesitaba una renovación integral”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

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“Queremos que quienes practican deporte en la Ciudad tengan cada vez mejores espacios y que Buenos Aires siga avanzando en este camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte en 2027”, agregó, en un comunicado oficial emitido por el Gobierno porteño.

La pista del Parque Chacabuco es reconocida como uno de los puntos de encuentro gratuitos más concurridos por los vecinos que eligen ese espacio para correr, entrenar y practicar actividad física al aire libre. La renovación se enmarca dentro del plan de mejoras que lleva adelante la Secretaría de Deportes, orientado a la modernización de la infraestructura deportiva pública en distintos puntos de la ciudad.

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El proyecto de renovación de la pista de atletismo incluirá una garantía técnica de 12 meses desde la fiscalización final de los trabajos. (Espacios Verdes BA)

La obra forma parte de una serie de acciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla para fortalecer sus instalaciones deportivas y ampliar las oportunidades para que los porteños incorporen la actividad física a su vida cotidiana. Con una garantía técnica incluida y materiales certificados por World Athletics, el proyecto apunta a elevar los estándares de calidad, seguridad y condiciones técnicas del espacio, que estará fuera de servicio durante el tiempo que demanden los trabajos.

En cuanto a la elección de Buenos Aires como la Capital Mundial del Deporte en 2027, la designación fue otorgada por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), una entidad vinculada a la promoción y expansión de la actividad deportiva. La organización, asociada a la UNESCO, elige desde 2001 a la Capital Europea del Deporte y, desde 2019, entrega también el reconocimiento de Capital Mundial del Deporte.

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En la edición, Buenos Aires se impuso en una competencia en la que también participó Porto Gaia, en Portugal. Este logro fue confirmado en mayo de 2025, en un acto que se desarrolló en el Parque Olímpico de Villa Soldati, que contó con la participación de Jorge Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad.