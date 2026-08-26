La joven que se volvió viral por deber $15 millones rompió el silencio y contó por qué no pagó sus deudas

Debe $15 millones, decidió no pagar sus deudas y se viralizó: qué pasa cuando no se devuelve un crédito

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Ante una coyuntura de mora en niveles récord, una joven se volvió viral en la últimas horas tras contar que está endeudada por $15 millones y optó por no pagar. Valentina, protagonista de un video que circuló ampliamente en TikTok, volvió a referirse a su caso y aclaró detalles sobre su deuda y su postura frente a las reacciones públicas.

Aunque surgieron interrogantes sobre la autenticidad del caso, la publicación alcanzó una amplia difusión y recibió numerosos comentarios, centrados especialmente en las implicancias económicas de dejar de pagar una deuda y los cargos asociados a esa decisión.

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En el nuevo mensaje dirigido a sus seguidores, la muchacha, quien había asegurado que incurrió en atraso en el pago de diversos compromisos con cuatro bancos, abordó los cuestionamientos que recibió sobre su orientación política y su responsabilidad frente a la situación económica del país. “Uno me pone: ‘Cheta, rubia y libertaria’. No soy rubia, no soy cheta y no soy libertaria. Ni siquiera fui a votar. También está mal, obvio. Jamás votaría a nadie de los que quiere gobernar este país”, indicó. Además, aseguró no identificarse con ningún espacio político.

La joven insistió en que su testimonio en redes sociales no tuvo como objetivo alentar el incumplimiento de obligaciones financieras. “El fin de mi video, como me preguntan acá, nunca fue incitar a que no paguen. Claramente que hay un personaje detrás, el mismo que estoy haciendo ahora, gritando, en el que exagero un montón las cosas, pero voy con la verdad y soy sincera”, explicó. En su descargo, enfatizó que su situación se debió a la imposibilidad de afrontar los pagos: “No la pagué por el simplemente hecho de que no podía pagarla”.

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Debe $15 millones, decidió no pagar sus deudas y se viralizó: qué pasa cuando no se devuelve un crédito

Durante su intervención, Valentina pidió empatía y comprensión por parte de quienes la critican. “Soy igual de trabajadora que ustedes, que se la mamó, que fui responsable y la cagué”, reconoció sobre su situación. También recordó el impacto emocional que tuvo enfrentar amenazas y presiones vinculadas a su deuda: “Si esto fuera al revés y a vos te están llamando amenazándote y estás llorando como yo en su momento lo estuve, porque ya sentí la culpa y ya estuve desinformada y recibí diez mil amenazas, si ustedes estuvieran pasando por lo mismo, creo que les hubiera gustado escuchar mi video para saber su manera de actuar a los bancos para no cometer los mismos errores”.

La joven fue tajante al afirmar que no tiene relación con figuras políticas ni con sectores de poder económico y se defendió contra quienes la criticaron. “No les afecta en nada. No te afecta el bolsillo, vos no lo vas a tener que pagar”, declaró.

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Por último, Valentina sostuvo que su intención fue compartir su caso con honestidad y sin intención de incidir en el comportamiento de otros usuarios. “Yo estoy contando mi situación y estoy contando lo que pase siendo totalmente sincera”, concluyó.

Tras asegurar que debe $15 millones a cuatro bancos y que decidió no pagar los compromisos, la joven se volvió viral en TikTok.

La repercusión del primer video de la tiktoker había abierto un debate sobre las consecuencias legales y financieras del impago en Argentina, así como sobre las presiones que ejercen los bancos y estudios jurídicos sobre los deudores. Su descargo en redes sociales vuelve a colocar en primer plano el impacto social y personal de las deudas en un contexto de mora récord.

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Cuáles son las consecuencias de no pagar

El caso relatado por Valentina refleja una vivencia particular, aunque las consecuencias del impago de créditos responden a normativas establecidas por bancos y entidades financieras. El proceso que describió encuentra respaldo en la información que estas instituciones brindan a sus clientes.

Supervielle advierte que el primer efecto de no abonar en tiempo y forma las cuotas de un préstamo es la acumulación de intereses, lo que incrementa el monto total adeudado. Además, el incumplimiento puede dar lugar a la inclusión del deudor en el Veraz, la base de datos que registra el historial crediticio, y, si la situación persiste, habilita a la entidad a iniciar acciones judiciales y a solicitar embargos.

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El Veraz recopila datos financieros de personas y empresas, y los bancos lo consultan al analizar solicitudes de préstamos o tarjetas. Según Ualá, el informe abarca deudas bancarias, cheques rechazados, créditos vigentes, procesos judiciales y extrajudiciales, pedidos de quiebra y obligaciones impagas.

La clasificación en el Veraz contempla cinco niveles. Naranja X detalla que la Situación 1 corresponde a quienes mantienen sus pagos al día y conservan un buen acceso al crédito. La Situación 2 refleja pequeños atrasos de hasta 30 días que pueden revertirse rápidamente. En la Situación 3 se agrupan deudores con retrasos mayores a un mes, quienes suelen requerir la revisión de sus ingresos y acuerdos con acreedores. Cuando el atraso supera los 90 días, se ingresa en la Situación 4, considerada de mayor gravedad y con riesgo de embargos. La Situación 5, donde se ubicó Valentina, identifica deudas incobrables o judicializadas.

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El Veraz clasifica la situación crediticia de los deudores en cinco niveles. La Situación 5, en la que se encuentra Valentina, corresponde a deudas incobrables o judicializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso en la última categoría, Naranja X señala que existen alternativas como negociar con abogados, acordar quitas o reconstruir el historial crediticio con productos más básicos.

Respecto al embargo de haberes, Banco Galicia explica que esta medida solo puede efectuarse mediante una orden judicial, que se notifica al empleador. La entidad enfatiza que ningún banco, financiera o estudio de cobranzas tiene la potestad de retener el sueldo por sí mismo. Las comunicaciones de cobradores o intimaciones telefónicas no constituyen un embargo.

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La legislación establece límites al embargo de salarios. El Banco Galicia precisa que el Salario Mínimo Vital y Móvil no puede ser embargado, y si el sueldo mensual no supera dos veces ese monto, solo puede afectarse hasta un 10% del excedente; si el salario es mayor, el tope alcanza el 20%. La única excepción es la cuota alimentaria, donde el porcentaje puede ser superior por decisión judicial.

Según Ualá, cualquier persona puede consultar su propio informe del Veraz de forma gratuita cada seis meses. Además, diferencia este informe de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, que solo incluye financiaciones y cheques rechazados, mientras que el Veraz ofrece un panorama más completo.

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Para dejar de figurar en el Veraz, Ualá describe tres escenarios: que hayan pasado más de cinco años sin que el acreedor inicie juicio, que la deuda se haya cancelado, o que el registro sea erróneo. En todos los casos, se requiere prueba documental y el trámite puede demorar varios días.

Ante un embargo, el Banco Galicia aconseja revisar el oficio judicial, corroborar la vigencia de la deuda, controlar que la retención respete los límites legales y considerar un acuerdo de pago, ya que muchas veces es posible reducir o levantar el embargo mediante un plan de regularización.