Crimen y Justicia

Lo encontraron muerto en la vías del tren, creyeron que había sido atropellado, pero ahora investigan un presunto homicidio

Ocurrió en Rosario. La víctima tenía 40 años, presentaba múltiples lesiones y llevaba una bufanda ajustada alrededor del cuello. La fiscalía ordenó la autopsia y el análisis de cámaras de seguridad

Rosario Vías muerto
El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Campbell y Túpac Amaru
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Un hombre de 40 años fue hallado muerto este miércoles por la mañana junto a las vías del ferrocarril en Rosario. En un primer momento comenzó a circular la versión de que había sido atropellado por un tren. Sin embargo, fuentes del caso confirmaron a Infobae que la investigación quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y que se intenta determinar si fue víctima de un homicidio.

Según la información oficial a la que accedió este medio, todo comenzó alrededor de las 8.15, cuando personal de la Gendarmería Nacional Argentina patrullaba la zona de Túpac Amaru al 6300, cerca de la intersección con Campbell, y fue alertado por transeúntes sobre la presencia de un hombre desvanecido en inmediaciones de las vías del ferrocarril.

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Al lugar fue convocado personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que constató el fallecimiento. La víctima fue identificada como José Luis Torres, quien vivía en Túpac Amaru al 6200, a pocos metros de donde fue encontrado.

De acuerdo con el parte policial, Torres presentaba varias lesiones en el cuerpo. Fuentes vinculadas a la investigación consultadas por Infobae agregaron que, pese a la versión inicial de un posible accidente ferroviario, el cadáver no presentaba a simple vista signos que permitieran confirmar un arrollamiento. “Tenía sangre en el rostro y una bufanda ajustada alrededor del cuello”, indicaron.

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Ante esas circunstancias, tomó intervención la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien estuvo presente en el lugar y dispuso una serie de medidas para determinar qué ocurrió.

Entre ellas, ordenó el relevamiento de la escena por parte del Gabinete Criminalístico, el levantamiento de rastros, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Además, el cuerpo de Torres será trasladado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia, que será clave para establecer la causa y el mecanismo de muerte.

“Él está todo golpeado y las muletas están sanas”, relató una familiar

En diálogo con el medio local El Tres, familiares de Torres contaron que su cuñada y su suegra encontraron el cuerpo cuando regresaban de dejar a los niños en la escuela.

En un primer momento, comenzó a circular la hipótesis de que se habría tratado de un accidente ferroviario, pero la familia puso en duda esa posibilidad porque, según relató, no escucharon gritos ni la frenada característica de una formación.

También señalaron otro elemento que les llamó la atención: Torres utilizaba muletas y estas aparecieron sin daños.

“Él anda en muletas y están sanas, intactas. Él está todo golpeado y las muletas están sanas. No creemos que haya sido el tren”, manifestó una de sus familiares.

La mujer aseguró que ahora esperan los resultados de la autopsia y el relevamiento de las cámaras de seguridad. Al ser consultada sobre la posibilidad de que Torres hubiera participado de una pelea, respondió: “Él no se podía defender porque tenía muletas, pero algo raro hay”.

La cuñada de la víctima también sostuvo que Torres era conocido en el barrio y negó que tuviera conflictos previos: “Él no tenía problemas con nadie. Nunca en su vida se metió en problemas”.

De acuerdo con el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, elaborado en forma conjunta por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), en lo que va del año se registraron 93 homicidios en la provincia, de los cuales 52 ocurrieron en Rosario.

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