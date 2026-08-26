Sociedad

Árboles caídos y techos volados: un fuerte temporal por el viento Zonda provocó destrozos en Mendoza

Las ráfagas superaron los 80 km/h y provocaron incidentes en al menos cinco departamentos durante las primeras horas de la jornada. Guaymallén y Las Heras concentraron la mayor cantidad de intervenciones de Defensa Civil

Se voló el techo de una estación de servicio de Godoy Cruz por el viento Zonda
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Un fuerte temporal provocado por el viento Zonda provocó destrozos en cinco departamentos de Mendoza durante la mañana de este miércoles. Hubo árboles caídos, postes en tierra, cortes de luz, problemas de conectividad y hasta el desprendimiento parcial del techo de una estación de servicio, donde parte del material cayó sobre un automóvil que cargaba combustible en ese momento.

El fenómeno se presentó con distinta intensidad a lo largo de la provincia. Según el reporte de novedades de Defensa Civil, registrado entre las 7 y las 12.30, Guaymallén concentró la mayor cantidad de intervenciones del área metropolitana, con 11 incidentes: un árbol o rama caída, cinco árboles con riesgo de caída, dos postes caídos y tres incendios de campo.

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Las Heras le siguió con 9 intervenciones —seis por caída de árboles y ramas, un poste caído y dos incendios de campo—, mientras que Godoy Cruz sumó cinco novedades, todas vinculadas a árboles y ramas. Luján de Cuyo registró tres incidentes: dos postes caídos y un árbol o rama caída. La Ciudad de Mendoza aportó un único caso, correspondiente a la caída de un árbol o rama.

Las Heras registró nueve incidentes por el viento Zonda y sufrió problemas de suministro eléctrico y conectividad a internet
Las Heras registró nueve incidentes por el viento Zonda y sufrió problemas de suministro eléctrico y conectividad a internet

En Las Heras, además del daño sobre la vía pública, las ráfagas provocaron interrupciones en el suministro eléctrico y problemas de conectividad a internet en distintos sectores del departamento, según consignó El Sol. Las imágenes captadas por vecinos de distintos puntos de la provincia mostraron calles y avenidas obstaculizadas por ejemplares derribados.

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El episodio más llamativo de la jornada ocurrió en el cruce del Corredor del Oeste y Paraguay, en Godoy Cruz, donde las ráfagas arrancaron parte del revestimiento superior de una estación de servicio. Según El Sol, la estructura que cedió correspondía a un recubrimiento de tirantes de plástico liviano y elementos ornamentales que no resistieron la intensidad del viento. El material desprendido cayó sobre la zona de surtidores, donde en ese momento había un vehículo particular estacionado debajo de la marquesina.

La estructura liviana habría amortiguado el impacto y evitó consecuencias de mayor gravedad. Por precaución, el personal del establecimiento interrumpió la carga de combustible y delimitó el sector afectado. Luego se realizó una inspección del resto de la estructura superior para determinar si otros sectores habían quedado comprometidos.

El pronóstico añade presión sobre la jornada. El viento Zonda mantuvo velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que superaron los 80 km/h. En la zona cordillerana, el fenómeno viene acompañado de lluvias y fuertes nevadas, con una alerta naranja activa por las condiciones meteorológicas.

Guaymallén concentró 11 intervenciones por el temporal en Mendoza, entre árboles con riesgo de caída, postes caídos e incendios de campo
Guaymallén concentró 11 intervenciones por el temporal en Mendoza, entre árboles con riesgo de caída, postes caídos e incendios de campo

El relevamiento de Defensa Civil también ofreció un panorama detallado de las condiciones en distintos puntos de la provincia. De acuerdo con Los Andes, en Potrerillos, Luján de Cuyo, se reportaron ráfagas muy fuertes, mientras que en Lavalle se registraron 20°C, viento fuerte del noroeste y polvo en suspensión.

En el Gran Mendoza, la Ciudad de Mendoza y Las Heras compartieron una temperatura de 19°C y 20°C respectivamente, ambas bajo cielo nublado y con brisa leve del noreste. Guaymallén marcó 19°C con viento leve a moderado del este, y Godoy Cruz registró 15°C con viento leve a unos 5 km/h. Maipú presentó 14°C, cielo mayormente nublado y sin viento, con rutas transitables.

El pronóstico en Mendoza prevé que el viento Zonda siga con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h
El pronóstico en Mendoza prevé que el viento Zonda siga con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h

Más al sur, el panorama fue diferente. San Rafael registró 12°C, cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste a 30 km/h, con visibilidad de 20 kilómetros y rutas habilitadas. Malargüe marcó apenas 3,8°C, con visibilidad reducida a 5 kilómetros por la lluvia. Uspallata tuvo 6°C con lloviznas leves. El punto más cálido del relevamiento fue La Paz, con 21°C y viento del norte a 8 km/h.

En el Valle de Uco, Tunuyán presentó cielo nublado y ausencia de viento en la zona urbana, mientras que en El Manzano Histórico se registraron lloviznas débiles e intermitentes con viento moderado del sudoeste. San Carlos marcó 13°C bajo cielo nublado y brisa leve del sureste.

Ante la continuidad de las ráfagas, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomiendan extremar las precauciones al circular por sectores con presencia de árboles, postes u otros elementos que puedan desprenderse, y permanecer atentos a posibles cortes de calles y servicios.

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