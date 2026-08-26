Cuándo se inventó el código postal y cómo se convirtió en un sistema global

El código postal identifica áreas geográficas con números, letras o ambos para clasificar y distribuir correspondencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El código postal es una combinación de números, letras o ambos que identifica áreas geográficas para clasificar y distribuir correspondencia. Aunque hoy también se usa en compras en línea, formularios, servicios de mensajería y bases de datos, su función original fue agilizar la organización de cartas y paquetes ante el crecimiento de las ciudades y de las redes postales.

De acuerdo con Britannica, el sistema moderno surgió después de experiencias previas de organización postal urbana, como la de Londres en el siglo XIX. Ese antecedente ordenó el correo dentro de grandes ciudades, aunque todavía no conformaba un esquema nacional. La transformación llegó cuando distintos países comenzaron a asignar claves específicas a localidades, estaciones ferroviarias y oficinas postales.

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Qué es un código postal y para qué sirve

Un código postal integra la dirección de destino. Su objetivo es facilitar la clasificación dentro de los sistemas de correo y reducir desvíos o demoras. En la práctica, permite identificar con rapidez una región, una ciudad, un barrio o un sector específico, según el diseño adoptado por cada país.

La lógica del sistema consiste en transformar una dirección extensa en un dato estandarizado. Esa codificación simplifica la lectura, el transporte y el reparto. Con el avance del comercio electrónico y de los servicios logísticos, su uso se extendió además a plataformas digitales, registros administrativos y sistemas de geolocalización.

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Según Encyclopaedia Britannica, más de 200 formatos de direccionamiento conviven en el mundo, ya que cada país organiza sus referencias territoriales con criterios propios. En algunos casos predominan las cifras; en otros, los esquemas alfanuméricos. En inglés también se utilizan términos como postcode, post code o ZIP Code.

Cuándo se inventó el sistema moderno

El crecimiento del volumen de correo en el siglo XX volvió indispensable la automatización de la clasificación postal en varios países (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer sistema moderno de código postal se implementó en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, en 1932. De acuerdo con Britannica, ese modelo asignaba series de caracteres a ciudades, pueblos y estaciones ferroviarias para acelerar el procesamiento del correo. El esquema fue discontinuado en 1939, pero marcó el inicio de una nueva etapa en la organización postal.

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La cronología posterior muestra cómo el sistema se extendió a otros países. Alemania adoptó un esquema de códigos en 1941, Argentina lo hizo en 1958, Reino Unido comenzó a introducir su formato actual en 1959, Estados Unidos estableció el ZIP Code en 1963 y Suiza lo incorporó en 1964. En el caso británico, la aplicación nacional se completó recién en 1974.

Ese desarrollo respondió a un problema operativo concreto. El volumen de correo creció con fuerza durante el siglo XX, sobre todo en los países industrializados. En Estados Unidos, el tráfico postal pasó de 30.000 millones de envíos anuales en la década de 1930 a 80.000 millones en la década de 1960, un salto que volvió indispensable la automatización de la clasificación.

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Cómo evolucionó en Argentina

En Argentina, el uso del código postal comenzó en 1958 con un formato numérico de cuatro dígitos. Ese esquema permitió identificar localidades, ciudades y sectores urbanos dentro del territorio nacional. Durante décadas, fue la referencia habitual en direcciones postales y trámites vinculados al correo.

La modificación principal llegó en 1998, cuando se aprobó el Código Postal Argentino (CPA), un sistema alfanumérico que sumó mayor precisión territorial. Desde entonces, la clave dejó de limitarse a una localidad general y pasó a ofrecer información más específica sobre el punto de entrega.

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La evolución local siguió una tendencia internacional: a medida que se complejizaron las redes urbanas, comerciales y logísticas, resultó necesario afinar la identificación espacial. Por eso, el código postal dejó de ser una herramienta exclusiva del correo y pasó a integrarse en operaciones bancarias, plataformas de comercio electrónico, envíos puerta a puerta y servicios de ubicación.