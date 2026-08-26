El nuevo récord que logró Franco Colapinto: dejó atrás a todos los pilotos de la grilla de la Fórmula 1

Franco Colapinto llegó a 29 carreras finalizadas de forma consecutivas en la F1 (REUTERS/Benoit Tessier)

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Franco Colapinto sostiene la racha activa más extensa de la grilla actual de la Fórmula 1, con 29 largadas consecutivas sin registrar un abandono. El piloto de Alpine no deja de completar una carrera desde el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, hace más de 625 días, cuando todavía defendía los colores de Williams.

Ese abandono, el último de su carrera en la máxima categoría, ocurrió el 8 de diciembre de 2024. Oscar Piastri lo golpeó por detrás en la tercera vuelta y le provocó una pinchadura. El bonaerense regresó a boxes para intentar continuar, pero los daños acumulados en el monoplaza y un problema posterior en la unidad de potencia llevaron al equipo a retirarlo en el giro 28. Desde entonces, el pilarense cruzó la línea de llegada en cada Gran Premio que tomó la largada.

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La cifra de 625 días requiere una lectura precisa. Durante una parte de ese período, Colapinto no tuvo butaca titular en la F1. Su regreso a la parrilla se produjo el 18 de mayo de 2025, cuando Alpine decidió incorporarlo para reemplazar a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña. La referencia deportiva más significativa, entonces, no es el tiempo transcurrido sino la cantidad de carreras terminadas: 29 largadas, 29 carreras terminadas. Su marca fue destacada por Autosport, uno de los medios especializados más importantes del mundo. “Franco Colapinto ha pasado 625 días sin un DNF (no clasificado), la racha activa más larga de un conductor en la parrilla de F1″, destacó el portal.

Franco acaricia el top diez de los pilotos más regulares que lo superan aparecen nombres de distintas generaciones. Lewis Hamilton encabeza el registro con 62 carreras consecutivas terminadas entre Gran Bretaña 2018 y Países Bajos 2021. Le siguen Oscar Piastri (44, entre México 2023 e Italia 2025), Max Verstappen (43, entre Emilia Romaña 2022 y Arabia Saudita 2024), George Russell (40, entre Hungría 2024 y Miami 2026), Kimi Räikkönen (38, entre Hungría 2009 y Hungría 2013), Daniel Ricciardo (34, entre Estiria 2020 y México 2021), Nick Heidfeld (33, entre China 2007 e Italia 2009), Carlos Sainz (31, entre Eifel 2020 y Arabia Saudita 2022). Colapinto, con sus 29 competencias terminadas, igualó a Fernando Alonso y Charles Leclerc —el español entre China 2013 y Bélgica 2014, el monegasco entre España 2024 y Hungría 2025— . El argentino dejó atrás a Esteban Ocon, que por su abandono en Países Bajos quedó con 28 carreras consecutivas terminadas, con una racha que va de Mónaco 2025 a Hungría 2026.

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El posteo de Autosport destacando el récord de Colapinto (Crédito IG @autosport)

Aunque en esta estadística vale aclarar que figuran pilotos de los últimos 20 años debido al incremento de los calendarios en ese plazo. Por caso, el actual de 24 eventos es el más extenso de la historia. Al haber más carreras, hay más posibilidades de llegar a este tipo de marcas.

En su primera temporada completa con Alpine, el argentino disputó 18 Grandes Premios, aunque largó 17. La excepción fue el Gran Premio de Gran Bretaña, donde una falla en su auto le impidió largar. En todas las competencias en las que sí participó, llegó a la bandera a cuadros. Esa tendencia se trasladó sin interrupciones a 2026: Colapinto largó las primeras 12 carreras de la temporada y completó todas. Su decimocuarto puesto en el Gran Premio de Países Bajos, la última fecha disputada, extendió la secuencia hasta el récord actual.

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La estadística no implica que todas esas carreras hayan transcurrido sin contratiempos. Un piloto puede sufrir daños, incidentes mecánicos o contactos con rivales y aun así alcanzar la bandera a cuadros. Precisamente por eso, la capacidad de completar competencias tiene un peso específico en una categoría donde los abandonos son parte habitual de cada temporada. Terminar una carrera, incluso en posiciones alejadas de los puntos, aporta datos de rendimiento, información técnica para el equipo y continuidad en la evaluación del piloto.

El abandono en Abu Dhabi cerró una segunda mitad de 2024 que había combinado actuaciones destacadas -los puntos conseguidos en Azerbaiyán y Estados Unidos- con episodios más costosos, como los accidentes de Brasil y Las Vegas. Esas últimas carreras habían puesto el foco sobre la necesidad de administrar mejor los riesgos. La racha posterior, construida primero en las 17 carreras de 2025 y luego en las 12 de 2026, representa un cambio de tendencia en ese aspecto específico.

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Pierre Gasly, Franco Colapinto y Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Las 29 carreras dominicales que Colapinto arrancó y terminó con Alpine entre 2025 (17) y 2026 (11), y ese número lo ubica, además, como el tercer piloto con más vueltas en carrera en la temporada 2026: lleva 691, por detrás de las 701 de Hamilton y las 696 de Kimi Antonelli.

El momento en que esta consistencia queda registrada no es menor. Alpine todavía no oficializó su alineación para 2027, aunque se espera que el argentino continúe junto a Pierre Gasly. La capacidad de llevar el auto hasta el final domingo tras domingo constituye un argumento concreto en la evaluación de cualquier piloto, más aún cuando la definición del futuro de la escudería de Enstone permanece pendiente.

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Franco Colapinto volverá a la acción el fin de semana del 4 al 6 de septiembre en el Gran Premio de Italia, en el histórico Autódromo de Monza, donde debutó hace dos años con Williams.