Los videos de una seguidilla de robos que alarma a los vecinos de Ramos Mejía: “Más que cansados, estamos preocupados”

En las últimas semanas se registraron varios hechos de inseguridad en Ramos Mejía

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La Matanza atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de inseguridad dentro del conurbano bonaerense. En el distrito más poblado de la provincia se acumulan homicidios, robos violentos y episodios cotidianos de violencia urbana. En este escenario, Ramos Mejía se convirtió en las últimas semanas en epicentro de una serie de asaltos que profundizaron el temor entre los vecinos.

Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada de este miércoles. Un joven resultó herido al ser atacado por un grupo de motochorros en la calle Chacabuco, minutos antes de las 7, cuando salía de su casa.

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En la madrugada de este miércoles, un joven fue herido por un grupo de motochorros

Las cámaras de seguridad del barrio muestran la secuencia: los delincuentes se movían en tres motos y al interceptar a la víctima le gritaron: “Tirate al piso”. El joven fue agredido en esas circunstancias y luego debió ser trasladado en ambulancia.

Diego, un vecino de la zona, dialogó con Infobae. Dijo que la escena quedó marcada por “un reguero de sangre impresionante” desde la esquina hasta más de media cuadra. Y describió: “Escuchamos gritos terribles y enseguida activé la alarma vecinal. Llegó un patrullero y después una ambulancia, incluso apareció un helicóptero, algo muy poco común en el barrio”.

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Las manchas de sangre tras el ataque sucedido cerca de las 7 de hoy sobre la calle Chacabuco

También hoy, alrededor de las 12.30, otro episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad de la calle Chacabuco. Esta vez, el video muestra a dos sujetos: uno se sube a un vehículo blanco, mientras el otro, vestido con una remera de fútbol y una gorra gris, se acerca al coche por el lado del acompañante y recibe un buzo, que se coloca rápidamente.

Después de que el auto se retirara del lugar, ese mismo sospechoso permanece unos minutos observando la zona, espera a que no haya movimiento y luego cruza la vereda para intentar ingresar a un domicilio. Las imágenes registran el momento en que intenta trepar una reja o pared, falla y cae al piso.

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También este miércoles un sospechoso intentó ingresar a un domicilio

La seguidilla de robos también incluye un tercer hecho que ocurrió hace dos semanas, el 13 de agosto por la tarde, a plena luz del día, también sobre la calle Chacabuco. La víctima fue una vecina a la que dos ladrones le robaron su auto Peugeot. El video encabeza esta nota y, según refirió Diego, el vehículo luego fue hallado en la localidad de Isidro Casanova.

Otro asalto tuvo lugar el lunes pasado en una zona cercana a Chacabuco, a metros de Constitución y Triunvirato. Esa noche, minutos después de las 22, dos motochorros disfrazados con una mochila de una reconocida empresa de delivery le robaron la moto a un joven de 19 años cuando estaba por ingresar a su casa.

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El video registrado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que los asaltantes apuntan con un arma mientras la víctima entrega el rodado y se esconde detrás de un auto. En medio de la tensión, los delincuentes no pudieron arrancar la moto y se la llevaron empujando hasta la esquina, donde finalmente lograron encenderla y escapar.

El lunes, un joven de 19 años fue asaltado por motochorros que llevaban una mochila de delivery

Según relató Susana, vecina de la cuadra que habló con TN, en ese caso el adolescente actuó con calma, levantó las manos y se apartó para evitar una reacción violenta de los delincuentes. “Por suerte no le hicieron nada, está bien y su madre agradece que puede abrazar a su hijo y no estar velándolo”, expresó.

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“Hay hechos de robo todos los días, de inseguridad, de moto, de auto, que entran a las casas. La verdad que sinceramente no se puede vivir más, no solamente acá en Ramos, sino en toda La Matanza. No se puede vivir más en La Matanza”, lamentó indignada la vecina.

El diagnóstico se repite en testimonios como el de Diego, quien recordó que ante una ola de robos ocurrida a principios de año, muchas casas de la zona aparecieron marcadas con cinta adhesiva y que, tras esos hechos, se había reforzado el patrullaje policial, pero la tranquilidad duró poco. “Ahora se ensañaron con la zona otra vez. Estamos preocupados, más que cansados, muy asustados”, resumió.

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