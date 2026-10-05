Sociedad

Video: perdió el control de su auto, cruzó al carril contrario y chocó de frente con una camioneta

Dos personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas por bomberos voluntarios. En total, hubo tres heridos y fueron trasladados al Hospital Horacio Cestino

Tres personas resultaron heridas este lunes en la avenida Almirante Brown, dos de ellas quedaron atrapadas en el Volkswagen Gol que protagonizó el choque y debieron ser rescatadas por Bomberos Voluntarios
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La localidad bonaerense de Ensenada fue escenario de un brutal choque frontal entre un Volkswagen Gol y una Ford Ranger sobre la avenida Almirante Brown, a la altura de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi. La conductora del auto y su acompañante quedaron atrapados dentro del habitáculo tras el impacto y tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia.

El episodio ocurrió cuando Fiorella G., al volante del Volkswagen Gol, perdió el control del vehículo por motivos que aún se investigan, se desplazó hacia el carril contrario y colisionó de frente con la Ford Ranger que conducía Matías G., de 33 años, quien circulaba en sentido opuesto. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la ciudad.

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A raíz del impacto, Fiorella y su acompañante, Enzo, quedaron encerrados dentro del Gol sin posibilidad de salir por sus propios medios. Ante esa situación, efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada concurrieron al lugar junto a personal del SAME y a los Bomberos Voluntarios, quienes debieron intervenir para poder retirar a ambos ocupantes del vehículo.

Una vez extraídos del auto, los médicos del SAME los asistieron en el lugar. Tanto Gigliotti como Catriel fueron trasladados conscientes al Hospital Horacio Cestino, donde en principio se determinó que se encontraban fuera de peligro de vida. La fuerza policial preservó la escena del accidente y convocó a peritos de la Policía Científica para reconstruir la mecánica del choque. Ambos vehículos quedaron secuestrados.

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Tres personas resultaron heridas este lunes en la avenida Almirante Brown, dos de ellas quedaron atrapadas en el Volkswagen Gol que protagonizó el choque y debieron ser rescatadas por Bomberos Voluntarios

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo intervención de la UFI N.° 10 del Departamento Judicial de La Plata.

El hecho se produce en un contexto de cifras que dan cuenta de la persistencia de los accidentes viales en la región. Según informó el medio platense 0221, en lo que va de 2026, el Gran La Plata acumula 52 víctimas fatales en siniestros de tránsito, lo que equivale a poco más de cinco fallecidos por mes y más de una muerte por semana.

A tan solo cinco días del inicio de octubre, el décimo mes del año ya registra dos fallecimientos: un hombre que murió en la colisión entre una camioneta y un camión estacionado a la vera de la Ruta 2, y un bebé de 10 días que perdió la vida en un incidente ocurrido en Punta Lara. Con todo, octubre aún está lejos de los once muertos que acumuló julio —el mes más letal del año—, las ocho víctimas de septiembre y las siete de enero.

El siniestro vial del recién nacido, identificado como Tadeo Ledesma, se produjo alrededor de las 22:00 de este último domingo, en la intersección de Almirante Brown entre las calles 106 y 108. Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, una camioneta marca Ford EcoSport que era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, colisionó contra un auto Volkswagen UP y una camioneta Fiat Fiorino en circunstancias que aún son materia de investigación.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el paso de un automóvil rojo por una calle urbana iluminada durante la noche. En el video se observan otros vehículos estacionados a un costado y luminarias públicas encendidas a lo largo de la vía.

En el UP viajaba la familia Ledesma-Jaimon: Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus dos hijos, J.L., la niña de 3 años, y Tadeo, el bebé de 10 días. Varios ocupantes de los vehículos resultaron heridos a raíz del impacto; los dos menores fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata, donde Tadeo falleció a causa de las heridas sufridas en el choque.

Pacheco quedó demorado e imputado de inmediato. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 de La Plata, que dispuso las medidas necesarias para avanzar con las actuaciones.

Tras el accidente, una concentración de personas se formó en el lugar. De acuerdo con el informe policial, efectivos debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante el tumulto, mientras un grupo arrojaba objetos contra los móviles policiales y les provocaba daños.

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