Crimen y Justicia
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Imputaron a otra persona por el asesinato del joven que engañaron con la falsa venta de su moto

Un nuevo sospechoso fue acusado y permanecerá detenido junto a los otros tres involucrados por el homicidio de Franco Morales en la localidad de Allen

Imputaron al cuarto sospechoso por el homicidio de un joven en la localidad rionegrina de Allen (Facebook: AN Allen)
Imputaron al cuarto sospechoso por el homicidio de un joven en la localidad rionegrina de Allen (Facebook: AN Allen)
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Un cuarto hombre fue imputado y cumple prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de Franco Morales, de 24 años, ocurrido el pasado 13 de agosto en la ciudad de Allen.

La decisión fue adoptada tras la audiencia donde las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli solicitaron que el nuevo imputado permanezca detenido, al igual que los otros tres involucrados, mientras avanza la causa judicial.

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La víctima había pactado la entrega de su motocicleta a través de redes sociales, citando a un presunto comprador en calle México al 30, en el sector urbano de la ciudad. El encuentro, programado para las 18:00 del jueves, resultó en un ataque fatal. Morales fue abordado por cuatro individuos que llegaron en dos motocicletas y portaban un arma de fuego.

Según la hipótesis fiscal, los agresores increparon a Morales en la vereda y uno de ellos le disparó en el tórax, con la intención de facilitar el robo. La víctima falleció en el lugar a raíz de la herida de bala. Tras el ataque, los cuatro sospechosos huyeron llevándose tanto la motocicleta como un teléfono celular marca Iphone que pertenecía a la víctima.

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De acuerdo al portal del Ministerio Público de la provincia de Río Negro, las fiscales atribuyeron a los imputados el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda, agravado también por el uso de arma de fuego, todo ello en calidad de coautores.

La investigación cuenta con diversas pruebas obtenidas en el lugar del hecho. Las pericias de Criminalística aportaron elementos clave para reconstruir la secuencia de los acontecimientos. El informe de la autopsia, realizado por el Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, confirmó que la causa de muerte fue la herida de arma de fuego en el tórax.

Además, el análisis de registros fílmicos, provenientes de cámaras particulares, del sistema de emergencias 911 y de una estación de servicio permitió identificar los movimientos de los sospechosos antes y después del hecho.

La Policía también recuperó un teléfono celular marca Iphone que habría sido sustraído durante el asalto; el dispositivo fue hallado sumergido en la zona de Puente 83, gracias al rastreo satelital.

La Policía recuperó el celular de la víctima (VisualesIA)
La Policía recuperó el celular de la víctima (VisualesIA)

De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, el hombre imputado en la última audiencia se presentó de manera voluntaria en la comisaría, acompañado de la motocicleta que utilizó durante el hecho.

En la audiencia, el defensor penal público Miguel Salomón asistió al imputado y presentó su oposición tanto a la formulación de cargos como a la solicitud de prisión preventiva. Salomón argumentó que no existía peligro de entorpecimiento para la investigación, postura que no prosperó frente a la solicitud fiscal.

Por su parte, la Fiscalía detalló las pruebas pendientes para completar la investigación: se prevé el levantamiento de material genético, la realización de pericias antropométricas a cada uno de los imputados y la concreción de ruedas de reconocimiento.

El juez de Garantías Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos en los mismos términos solicitados por la fiscalía. De esta manera, la totalidad de las personas señaladas como partícipes en la muerte de Morales quedaron formalmente imputadas. Respecto a la prisión preventiva, el magistrado ordenó que el cuarto detenido permanezca privado de su libertad durante dos meses, plazo en el cual se espera avanzar en la producción de la evidencia restante.

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