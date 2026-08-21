El crudo relato de los vecinos de la joven que fue brutalmnete apuñalada en Rosario: “Había sangre por todos lados”

El hecho ocurrió en una vivienda ubicado en la calle Paraguay al 1700

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La chica de 18 años apuñalada por un joven de 19 años en un edificio de Rosario fue operada y permanece en grave estado. El ataque ocurrió este jueves por la tarde en un departamento de la calle Paraguay al 1700 donde ambos fueron hallados desvanecidos y debieron ser trasladados a diferentes nosocomios para ser asistidos. “Era un chiquero, había sangre por todos lados”, así describió un vecino la escena de la brutal agresión.

La víctima ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con múltiples heridas de arma blanca y los médicos resolvieron su ingreso inmediato a quirófano por las lesiones localizadas en el tórax y el abdomen. Por el momento, su pronóstico es reservado.

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Al agresor, identificado como Luciano Gaspar De Gaspari, lo llevaron al Hospital Centenario con cortes en ambos brazos, una herida en la pierna izquierda y una lesión horizontal en el cuello. El joven fue operado, salió estable de la intervención y continuaba internado bajo custodia policial.

Los efectivos de la Brigada Motorizada se acercaron al domicilio cerca de las 17.25 horas tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género, según pudo constatar Infobae. Inmediatamente arribó el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para trasladar a los jóvenes.

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Primero, llevaron al chico que estaba “cubierto por una sábana, todo él cubierto de sangre”, según contó un comerciante a Rosario 3. Luego sacaron a la víctima también envuelta en sábanas, “completamente inconsciente”, según añadió.

La investigación quedó en manos de la fiscal Laura Riccardo, quien ordenó medidas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar en qué circunstancias se produjo la agresión. Entre esas actuaciones se dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe, con tareas de levantamiento de rastros y recepción de testimonios.

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La víctima fue operada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario

Los testimonios reunidos en el edificio y en los comercios linderos aportaron detalles sobre los minutos previos y posteriores al hallazgo. Un vecino dijo a Rosario3 que antes de la llegada de la policía se escucharon “golpes y gritos”, provenientes del departamento. Esa advertencia derivó en el operativo que movilizó a personal policial y dos ambulancias.

Un comerciante de un local contiguo al edificio relató que desde la calle no habían percibido la situación. “De afuera no escuchamos nada; un cliente avisó que estaba la policía en la puerta”, contó.

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El mismo testigo añadió que, antes de que los médicos entraran al departamento del quinto piso, fue necesario forzar el acceso. Poco después retiraron a ambos. A partir de ese momento, se produjeron las derivaciones a los distintos nosocomios.

Otro vecino que ingresó al departamento como testigo describió la escena. “Era un chiquero: sangre por todos lados”, declaró. El hombre añadió: “Fue durísimo, pasé y tuve que ver eso. Era muchísima sangre. Te pone mal”. Según su versión, un vecino había pateado la puerta del inmueble y, cuando entró la asistencia, ambos jóvenes estaban desvanecidos.

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Las versiones recogidas en el lugar señalaron que algunos habitantes del edificio sospechaban que ambos mantenían una relación afectiva y que el episodio podría haberse desencadenado tras una ruptura que el joven no habría aceptado.

El episodio se dio a unos pocos metros donde apenas un día antes un hombre había ingresado al lugar de trabajo de su ex espoosa y la mató a puñaladas. La secuencia fue bastante similar a la del jueves dado que despues de cometer el femicidio, intentó quitarse la vida. Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por Martín B. (55), quien entró a la farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos y la encerró en un cuarto del local, donde le asestó varios puntazos en la zona toracoabdominal.

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Fue aprehendido por la Policía Motorizada en Colón al 2000, en la puerta de su domicilio, donde quiso quitarse la vida, según los testimonios recolectados por la Policía.