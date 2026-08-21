Un comerciante se resistió a un robo en una joyería de Chubut y mató a un ladrón

El hecho se produjo durante la mañana del jueves y motivó un amplio operativo policial en el centro de Trelew (Fuente: El Chubut)

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Un joven murió tras intentar robar una joyería del centro de Trelew, en un hecho ocurrido este jueves por la mañana en un local ubicado sobre calle 25 de Mayo al 461. La principal hipótesis judicial apunta a un asalto agravado y a una reacción del comerciante en el marco de una presunta legítima defensa.

Según El Chubut, el episodio ocurrió después de las 9 y tuvo como escenario una joyería ubicada en pleno centro de Trelew. De acuerdo con los primeros datos aportados por la investigación, tres personas habrían ingresado al local con fines de robo. Dos de ellas escaparon, mientras que una tercera murió tras recibir un disparo efectuado por el dueño del comercio.

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El fiscal general Gustavo Núñez señaló que la hipótesis inicial con más fuerza dentro de la causa es la de un robo agravado. El disparo se habría producido cuando el comerciante repelió el ataque con un arma de fuego.

La joyería donde ocurrió el intento de robo está ubicada sobre calle 25 de Mayo, en pleno centro de Trelew (Fuente: El Chubut)

Núñez sostuvo además que, en esta etapa preliminar, el accionar del propietario del local encuadraría dentro de una causa de justificación. El fiscal afirmó que, a primera vista, se observa un acto de defensa por parte del comerciante, por lo que, hasta el momento, no surgiría reproche penal en su contra.

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Hasta el momento, la identidad del hombre muerto no había sido confirmada oficialmente. Los reportes iniciales lo describen como un joven de unos 20 años, mientras la investigación avanzaba con peritajes y tareas de identificación. La investigación también intenta establecer cómo se desarrolló la secuencia dentro del comercio. El fiscal indicó que los sospechosos habrían ingresado armados y confirmó que se realizará un relevamiento amplio de cámaras de seguridad de la zona, una tarea clave por la ubicación céntrica del negocio.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y, de acuerdo con las primeras observaciones, el joven habría recibido un disparo, aparentemente en una zona cercana al rostro. En paralelo, el comerciante permanecía en estado de conmoción y recibía asistencia tras lo ocurrido. La causa avanza con intervención de la Fiscalía, la Policía del Chubut, la DPI, mientras continúan las pericias para reconstruir el hecho.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Trelew, con intervención de Policía Científica y la DPI (Fuente: El Chubut)

El tránsito quedó interrumpido sobre calle 25 de Mayo, entre Pellegrini y A. P. Bell, como parte del operativo montado en el sector. Hasta el lugar, también se acercaron el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García.

El caso tuvo además un antecedente reciente en la misma ciudad. El 8 de agosto, un hombre fue imputado por un intento de robo a mano armada en un local ubicado en la esquina de Pellegrini y Fray Luis Beltrán. La audiencia de control de detención se realizó en la Oficina Judicial de la ciudad y la acusación fue presentada por el fiscal general Aldo Nizetich y la funcionaria de Fiscalía Mariel Wild.

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El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando el acusado ingresó al local comercial y exhibió un arma calibre 9 milímetros. El sospechoso cargó el arma, apuntó contra la propietaria y amenazó a las personas que se encontraban en el negocio. La secuencia se interrumpió cuando llegó una persona de civil que portaba un arma reglamentaria y que, tras tomar conocimiento de lo que ocurría por intermedio de un familiar, intervino en el lugar.

Esa persona le dio la voz de alto al imputado, le exigió que entregara el arma y logró reducirlo. La causa avanzó bajo la calificación legal de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. El juez Gustavo Castro resolvió dictar la prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación.

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