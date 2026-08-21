Uno de los acusados por el ataque en patota a un joven a la salida de un boliche en Tucumán podría ser sobreseído

Brutal ataque en patota a un joven de 19 años a la salida de un boliche en Tucumán

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La Fiscalía Regional de Monteros ratificó el pedido de sobreseimiento de uno de los dos jóvenes que la Justicia tucumana imputó en febrero por el ataque en patota que sufrió un chico a la salida de un boliche a fines de enero. La decisión establece que el juez deberá dictaminar a favor y se espera que lo haga este viernes por la mañana.

Patricio Ledesma fue brutalmente golpeado por un grupo de personas en el local bailable La Cañada, en Tafí del Valle, y la agresión quedó registrada en un video cuyas imágenes sirvieron para esclarecer si existió participación de Santiago B. en el ataque.

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El abogado defensor Gonzalo Ascárate explicó en declaraciones a FM La Tucumana que este registro fue la pieza clave que desarticuló la acusación. La Policía de Tucumán analizó las imágenes e identificaron que la conducta de Santiago B. durante el tumulto fue la opuesta a la que sostenía la querella. Intentó calmar y apartar a otro de los involucrados, con la espalda vuelta al foco del conflicto.

Por tanto, el dictamen estableció que el imputado “no es autor ni partícipe” del hecho, lo que —según el Código Procesal Penal provincial— obliga al juez a dictar el sobreseimiento de manera vinculante. “Va a ser sobreseído porque no hay otra opción para el juez. Así lo dice el código”, remarcó Ascárate.

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Patricio Ledesma sufrió un hematoma en el rostro, una hemorragia ocular y la espalda abierta

La Fiscalía de instrucción ya había avalado el sobreseimiento, pero el juez de garantías lo rechazó el 12 de agosto por considerar que no existía certeza absoluta sobre la no comisión del delito. De esa manera, remitió el expediente a la Fiscalía Regional que debía expedir si respaldaba el pedido, lo que volvía el sobreseimiento vinculante para el juez. Así fue como la Fiscalía Regional emitió su resolución en ese sentido.

El ataque en patota

En la madrugada del último fin de semana de enero, un grupo de alrededor de 15 jóvenes rodeó y golpeó a Ledesma —de 19 años— a la salida del local nocturno. La víctima terminó en una zanja, inconsciente, con un hematoma en el rostro, una hemorragia ocular y la espalda abierta. La secuencia fue filmada por un testigo y el video, de una violencia extrema, se viralizó de inmediato.

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“Santiago concluyentemente no tuvo absolutamente nada que ver con el hecho”, afirmó Ascárate, quien también contradijo la hipótesis de la “patota coordinada” que la querella había relatado: “De que haya habido un ataque coordinado entre 15 o 20 personas, eso jamás existió”, señaló el letrado.

Según lo mencionado por El Tucumano, esa versión fue reforzada por testigos presenciales, entre ellos amigos de la propia víctima. Además remarcaron que las pericias informáticas del Equipo de Investigaciones Científicas Fiscales (ECIF) sobre el teléfono del acusado descartaron además cualquier premeditación o acuerdo previo.

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Otra de las imágenes de la grabación

Un nuevo sospechoso

Lo cierto es que la Fiscalía tiene en la mira a otro individuo. Con el sobreseimiento B. encaminado la causa tomó un nuevo cauce. B.I. fue imputado formalmente por “lesiones leves”. Dicha información fue ratificada por el letrado a FM La Tucumana .

Aparentemente, el conflicto se originó adentro del boliche por un episodio con la hermana del recientemente acusado.

Ascárate advirtió también que los plazos investigativos de seis meses su defendido y el otro imputado ya se encuentran vencidos, lo que obliga al Ministerio Público Fiscal a tomar una decisión en breve: presentar requerimiento de apertura a juicio o solicitar el sobreseimiento.

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En febrero, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física, a cargo de Mónica García de Targa, formalizó cargos contra B., de 18 años, y Máximo Carreras, de 19, por tentativa de lesiones graves agravadas por el concurso de personas. La teoría del caso sostenía que ambos integraron un cerco humano para impedir que Ledesma pudiera escapar o recibir ayuda.