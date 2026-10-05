Economía

Señales mixtas en la industria automotriz: la producción cayó en septiembre, pero las exportaciones repuntaron

Las terminales ensamblaron 39.747 vehículos, un 15,6% menos que un año antes, mientras los despachos al exterior avanzaron 6,8% interanual

industria automotriz
La producción volvió a mostrar una caída respecto al mismo mes de 2025.
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La industria automotriz registró en septiembre dos dinámicas contrapuestas. La producción nacional de automóviles y comerciales livianos cayó 15,6% frente al mismo mes de 2025, mientras que los envíos al exterior crecieron 6,8% en la misma comparación. Las terminales radicadas en el país fabricaron 39.747 unidades y exportaron 28.213 vehículos durante el mes, según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

El retroceso interanual de la producción implicó que en septiembre se ensamblaran 7.361 unidades menos que un año antes, cuando el volumen había alcanzado los 47.108 vehículos. La baja se produjo pese a una leve recuperación frente a agosto, cuando se habían producido 39.381 unidades. La comparación mensual arrojó así un incremento de 0,9 por ciento.

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Cayó la producción

En la referencia mensual, la producción mostró una mejora acotada luego del nivel registrado en agosto, pero permaneció por debajo del volumen de septiembre de 2025.

Entre enero y septiembre, las terminales produjeron 314.975 vehículos, frente a las 379.243 unidades del mismo período de 2025. La diferencia fue de 64.268 vehículos y representó una contracción acumulada de 16,9 por ciento.

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Las terminales fabricaron 39.747 vehículos en septiembre, 7.361 unidades menos que en el mismo mes de 2025.

La evolución del año mostró descensos interanuales en ocho de los nueve meses relevados. El único avance se registró en marzo, cuando la producción creció 0,4% frente al mismo mes de 2025. En enero y febrero, la actividad había tenido caídas de 30,1% en ambos casos; luego siguieron retrocesos de 17,5% en abril, 21,5% en mayo, 13,6% en junio, 16% en julio y 11,6% en agosto.

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Por segmentos, la caída de septiembre estuvo explicada principalmente por los automóviles, cuya producción descendió 28,1% frente a igual mes del año anterior. Los utilitarios, en cambio, registraron un aumento interanual de 7,8 por ciento. En los primeros nueve meses, la fabricación de automóviles acumuló una baja de 34,2%, mientras que la de utilitarios retrocedió 3,8 por ciento.

El nivel de septiembre quedó también por debajo de los registros de varios meses del año. La producción había superado las 41.000 unidades en marzo y había alcanzado 39.381 vehículos en agosto, antes del incremento marginal de septiembre.

Aumentaron las exportaciones

Por otra parte, las exportaciones mostraron un desempeño diferente al de la producción. En septiembre, las terminales enviaron al exterior 28.213 vehículos, 1.784 unidades más que en igual mes de 2025, cuando se habían registrado 26.429 despachos. El alza interanual fue de 6,8 por ciento.

El dato también reflejó una mejora mensual. Frente a las 24.589 unidades exportadas en agosto, los envíos crecieron 14,7%, con una diferencia de 3.624 vehículos. De ese modo, las exportaciones de septiembre equivalieron al 71% de la producción del mes.

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Las exportaciones crecieron 6,8% interanual y alcanzaron 28.213 unidades durante septiembre.

En el acumulado de enero a septiembre, los despachos al exterior totalizaron 203.072 unidades, lo que representó una suba de 1,6% frente a las 199.811 exportadas durante los primeros nueve meses de 2025. El aumento fue de 3.261 vehículos. En ese lapso, las exportaciones representaron el 64,5% de la producción nacional.

La comparación mensual de septiembre contrastó con la evolución de agosto, cuando los envíos al exterior habían caído 3,6% frente al mismo mes de 2025. En cambio, julio había mostrado un avance interanual de 28,3%, mientras que abril había crecido 18,8% y marzo 9,7%. Las bajas más pronunciadas del año se concentraron en enero, con 12,3%, y febrero, con 28,9 por ciento.

Por tipo de vehículo, las exportaciones de automóviles aumentaron 8,8% interanual en septiembre, mientras que los despachos de utilitarios subieron 4,6%. En la comparación con agosto, los embarques de automóviles crecieron 2,2% y los de utilitarios avanzaron 48,6%. En los nueve meses, los automóviles acumularon una baja de 22,2%, aunque los utilitarios crecieron 15,2%, lo que permitió que el total quedara en terreno positivo.

Brasil concentró casi dos tercios de los envíos al exterior

El principal destino de las exportaciones acumuladas hasta septiembre fue Brasil, con 128.042 vehículos y una participación de 63,1% sobre el total. Aun así, los envíos al mercado brasileño fueron 6.177 unidades menores que en igual período de 2025.

Detrás se ubicaron América Central, con 26.968 unidades y una participación de 13,3%, y Perú, con 16.718 vehículos, equivalente al 8,2% del total. Chile recibió 11.033 unidades y Colombia importó 10.220 vehículos fabricados en el país.

Ventas autos 2024
Brasil concentró el 63,1% de las exportaciones de vehículos acumuladas entre enero y septiembre.

Entre los destinos que incrementaron sus compras respecto de los primeros nueve meses de 2025 se destacaron Perú, con 5.629 unidades adicionales; América Central, con 2.900; Colombia, con 1.725; Chile, con 758; Ecuador, con 612, y Venezuela, con 562. En sentido contrario, además de Brasil, descendieron los envíos a México, Uruguay y Paraguay.

La diferencia entre la caída de la producción y la mejora de las exportaciones dejó a septiembre con un aumento de los despachos externos, aunque la fabricación acumuló hasta el noveno mes del año una baja de 16,9% frente al mismo período de 2025.

“Septiembre mostró señales concretas de recuperación mensual, especialmente en ventas a concesionarios y exportaciones, aunque el acumulado de los primeros nueve meses reflejan aún un escenario desafiante. La industria automotriz continúa atravesando un proceso de transformación, con un mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025 y una producción orientada a recuperar volumen”, destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa.

Y continuó: “De cara al último trimestre, el desafío es transformar estas señales de recuperación mensual en una tendencia sostenible. Para ello será clave continuar avanzando con la cadena de Valor y los gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales en la mejora continua de la competitividad, infraestructura, acceso a mercados y otras condiciones que favorezcan el crecimiento del sector. La industria automotriz tiene la capacidad para recuperar volumen y profundizar plenamente su potencial productivo y exportador”.

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