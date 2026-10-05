El increíble video de los autos de F1 a 30 km/h en el GP de Baréin: la reacción de los fanáticos y la explicación de la Máxima

El papelón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin de F1 corrido en Malasia

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El inicio del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, disputado en el circuito de Sepang, Malasia, se convirtió en un episodio inédito en los 76 años de la Máxima. Varios monoplazas quedaron limitados a velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora durante la vuelta previa, lo que obligó a la Dirección de Carrera a interrumpir el procedimiento con bandera roja y retrasar el inicio de la prueba por más de 90 minutos respecto del horario original.

En las últimas horas, se viralizó un video publicado por un espectador en una de las tribunas del escenario malayo, en el que se ve a los monopostos a baja velocidad. Se escucha la reacción de sorpresa por parte del público por ver tan lentos a los coches, incluso más despacio que en una vuelta previa (o de formación).

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La falla se originó por una combinación de factores que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) calificó de “sin precedentes”: lluvia intensa, velocidades extremadamente bajas durante la vuelta detrás del auto de seguridad y la configuración específica de los sectores del circuito de Sepang. El resultado fue una falla en el software de la unidad de potencia que afectó a varios fabricantes de motores y dejó a los pilotos con el acelerador prácticamente sin respuesta.

El problema surgió después de que la lluvia obligara a postergar 40 minutos el horario inicial de largada. Los monoplazas salieron a pista para completar las vueltas de formación bajo el auto de seguridad, con el objetivo de esperar a que la pista perdiera agua acumulada antes del inicio real de la competencia.

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*La falla en los autos en la vuelta previa

Durante ese procedimiento, Max Verstappen, líder de la grilla, fue el primero en experimentar una pérdida de potencia mientras circulaba a baja velocidad. Poco después, Lewis Hamilton quedó completamente detenido, y varios autos lo siguieron en la misma situación. Los afectados incluyeron a ambos Audi, los dos Haas, los Cadillac, un Alpine y un Racing Bulls.

La Dirección de Carrera determinó que la situación excedía un problema aislado y ordenó el regreso de todos los coches a boxes con bandera roja. Allí, comenzó una espera adicional, mientras los equipos técnicos de la FIA intentaban identificar el origen del fallo.

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De acuerdo con la explicación de Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, el origen del problema estuvo en el software que regula la distribución de energía eléctrica según las condiciones de pista. En situaciones de lluvia, el sistema reduce la potencia eléctrica disponible a 250 kW, frente a los 350 kW habituales en pista seca.

Cabe recordar que desde esta temporada los motores eléctricos incrementaron su potencia y este año arrancaron con una erogación del 50%, pero en junio se redujo al 47% debido a las quejas de los pilotos para permitir una mejor gestión de energía. Se sumó un tema de seguridad, como el ocurrido en Japón en la tercera fecha, donde el Alpine A526 de Franco Colapinto perdió potencia, debió bajar drásticamente su velocidad y Oliver Bearman, quien venía más rápido, y por esquivarlo sufrió un fuerte accidente con su Haas.

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*Nikolas Tombazis explicó el error en el software

Esa reducción, sumada a las velocidades extremadamente bajas alcanzadas durante la vuelta de formación, generó lo que Tombazis describió como un “bucle” en el sistema. “Ese error impidió que la potencia se redistribuyera y que los autos pudieran volver a arrancar”, explicó.

El reglamento técnico de 2026 incrementó de forma considerable el peso de la energía eléctrica en las unidades de potencia, que ahora representa cerca de la mitad de la producción total. Esa arquitectura híbrida exige controles específicos para evitar una entrega descontrolada de energía sobre pavimento mojado, un escenario que, según reconoció la FIA, no había sido probado con suficiente profundidad durante la temporada.

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Tombazis admitió que la temporada 2026 no registró sesiones de pista en condiciones de lluvia real durante los fines de semana de competencia. El modo específico para esas circunstancias solo se había utilizado de manera limitada en una prueba de neumáticos realizada por Red Bull en el circuito de Suzuka.

Una vez identificado el origen del fallo, el departamento técnico de la FIA desarrolló una actualización de software que eliminó la restricción de energía en los sectores donde se había producido el problema. El organismo distribuyó el parche entre todos los equipos, que debieron instalarlo en sus respectivos monoplazas antes de reanudar el procedimiento de salida.

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El organismo anunció además una revisión conjunta con los fabricantes de motores Mercedes, Ferrari, RB Ford, Audi y Honda para evitar que un escenario similar se repita en futuras carreras con lluvia.