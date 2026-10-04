La Justicia de Córdoba confirmó la condena a cuatro años de prisión para un exintendente por la matanza de 211 perros

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirma la condena contra Germán Facchín (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la condena a cuatro años de prisión contra Germán Facchín, exintendente de la ciudad de Deán Funes, en el noroeste de la provincia, por su responsabilidad como instigador en la matanza de 211 perros ocurrida en 2013. La decisión judicial deja la pena cada vez más cerca de hacerse efectiva.

La Cámara Octava del Crimen de la provincia había impuesto a Facchín esa pena. Con la ratificación del máximo tribunal provincial, la condena queda a un paso de ser ejecutada, aunque el exfuncionario permanece en libertad.

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La confirmación de la condena contra Facchín

El TSJ ratificó este jueves también las penas contra cinco empleados municipales que participaron del operativo: Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas. Para ellos, la Justicia estableció condenas de tres años de prisión en suspenso.

El máximo tribunal provincial confirmó la condena contra el exjefe comunal por considerar que instigó el envenenamiento masivo del que fueron víctimas 211 perros en abril de 2013. La resolución configura un “doble conforme”, ya que la pena fue dictada primero por un tribunal de juicio y luego ratificada por la instancia superior.

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La Justicia atribuyó al exintendente la instigación del envenenamiento masivo de animales (EFE/ Antonello Nusca/Archivo)

Facchín había llegado al juicio en libertad y la sentencia original dispuso que continuara en esa condición hasta que la condena quedara firme. El tribunal consideró que su posición dentro de la estructura municipal le permitía disponer de personal y medios materiales, y que los inspectores que ejecutaron el operativo dependían funcionalmente del área bajo su conducción.

Durante el proceso quedó acreditada también la intervención directa de los cinco empleados municipales mencionados. La magnitud y la simultaneidad del operativo fueron consideradas indicios de una acción organizada, según se desprende de la sentencia.

Cómo fue la matanza de animales en 2013

El caso se remonta a la madrugada del 28 de abril de 2013, cuando empleados de la municipalidad de Deán Funes repartieron albóndigas de carne con veneno en distintos puntos de la ciudad. Como consecuencia de ese operativo murieron 211 perros.

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El abogado querellante Pedro Despouy explicó el contexto que derivó en la decisión municipal. “La municipalidad de Deán Funes, frente a la superpoblación masiva de animales, no encontró otra solución, entre comillas, que disponer un plan macabro para exterminar todos estos animales que circulaban en la vía pública”, relató el letrado a Cba24n.

El operativo municipal provoca la muerte de 211 perros en Deán Funes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el abogado, el municipio utilizó para el operativo un agroquímico identificado como metomil, de alta toxicidad, que fue diseminado con cebos en distintos puntos de la ciudad. Despouy señaló que los animales “comenzaron a comer estos cebos, envenenarse y a morir de una manera muy cruel”, y agregó que la matanza no se limitó a los perros, sino que también afectó a gatos y pájaros.

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La Justicia tuvo en cuenta durante el juicio el uso de vehículos oficiales, la actividad de los inspectores municipales y testimonios vinculados con la organización del personal que participó del operativo. La defensa de los acusados cuestionó distintos elementos de la acusación, entre ellos los horarios, los vehículos utilizados, los testimonios recogidos, la identificación de los autores y la forma en que se manipuló el veneno.

Las repercusiones en la salud pública

El operativo también tuvo consecuencias sobre personas. Despouy habló con Telenoche de Córdoba tras conocerse la confirmación del fallo y precisó los alcances de la acusación contra el exintendente. “La Cámara Octava lo acusa de ser el instigador de la matanza de perros, gatos, pájaros y de la intoxicación de un niño, que tuvo que ser trasladado de urgencia a Córdoba”, sostuvo el letrado, citado por El Doce.

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El abogado remarcó que la salud pública también estuvo comprometida por el uso del agroquímico en la vía pública. En diálogo con Cba24n, señaló que un menor de edad tuvo que trasladarse hasta la capital provincial tras intoxicarse por el contacto con la sustancia tóxica utilizada en el operativo, y que su salud estuvo en riesgo.

Germán Facchín queda más cerca de cumplir la condena de cuatro años de prisión por la muerte de 211 perros en Deán Funes

Despouy destacó además una lectura jurídica del fallo vinculada con el estatus legal de los animales. “Hubo un avance en el sentido de la reconsideración de los animales, ya no como cosas, cosas muebles, sino como seres sintientes a quienes se les reconocen ciertos y determinados derechos fundamentales”, afirmó el querellante.

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Qué puede pasar ahora con la condena

Las defensas de los condenados todavía tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal. Si ese recurso fuera rechazado, podrían presentar una queja ante el máximo tribunal del país.

Si esta instancia no prospera, la condena quedará firme, por lo que Facchín deberá cumplir los cuatro años de prisión en una cárcel.