Hallan caleta con más de 8 mil dosis de droga presuntamente vinculada a la MS-13 en Honduras

Agentes policiales localizaron una caleta con más de 8 mil dosis de supuesta droga en Nacaome, Valle. (Foto: Policía Nacional)

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Una operación ejecutada en una zona montañosa de Nacaome, departamento de Valle, permitió a las autoridades localizar una caleta en la que se encontraban ocultos más de 8 mil dosis de supuesta cocaína y piedra crack, informó este sábado la Policía Nacional de Honduras.

El hallazgo fue realizado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), como parte de acciones de investigación y seguimiento contra estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

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Según el informe proporcionado por las autoridades, durante el desarrollo de la operación los agentes identificaron varios barriles enterrados bajo tierra. Ante la sospecha de que podrían contener sustancias prohibidas, procedieron a realizar las diligencias correspondientes para verificar su contenido.

Posteriormente, se efectuó el peritaje de las sustancias encontradas, mediante el cual se contabilizaron más de 8 mil dosis de lo que preliminarmente fue identificado como cocaína y piedra crack.

Las sustancias fueron aseguradas y quedaron bajo cadena de custodia como evidencia dentro del proceso investigativo.

Los investigadores encontraron varios barriles enterrados bajo tierra en una zona montañosa. (Foto: Policía Nacional)

Las autoridades deberán continuar con los análisis correspondientes para establecer con precisión la naturaleza de las sustancias, así como su procedencia y el destino que tenían previsto.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, los equipos policiales presumen que el lugar habría sido utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) para almacenar y ocultar sustancias ilícitas.

Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del almacenamiento de la droga y determinar si existe una estructura organizada vinculada con el sitio localizado en la zona montañosa de Nacaome.

La Policía indicó que los equipos especializados trabajan en la identificación de los presuntos involucrados, además de recopilar elementos que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las diligencias, los investigadores también buscan determinar cómo las sustancias llegaron hasta el lugar, cuánto tiempo llevaban almacenadas y hacia qué sectores pretendían ser trasladadas.

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Una vez que se obtengan los elementos necesarios, las autoridades prevén avanzar con la ubicación y captura de los sospechosos, siempre conforme a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña.

La droga fue asegurada como evidencia para continuar con las investigaciones.(Foto: Policía Nacional)

La Policía Nacional señaló que el decomiso forma parte de las acciones que desarrolla para combatir a las estructuras criminales que operan en diferentes zonas del territorio hondureño.

Las autoridades destacaron el papel de las unidades de inteligencia e investigación en la identificación de lugares que podrían estar siendo utilizados para esconder drogas, armas u otros elementos relacionados con actividades delictivas.

En ese sentido, la DAET, DIPOL y DNSPF mantienen labores coordinadas para dar seguimiento a información obtenida durante las investigaciones y localizar posibles puntos utilizados por grupos criminales para almacenar, movilizar o distribuir sustancias ilícitas.

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La Policía Nacional sostuvo que este tipo de operaciones también busca afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, mediante el aseguramiento de drogas y otros recursos que podrían generar ganancias para estas estructuras.

Tras el hallazgo de los barriles enterrados, las autoridades mantienen las investigaciones en el sector para determinar si existen otros puntos de almacenamiento relacionados con el mismo grupo.

La evidencia decomisada será incorporada al expediente correspondiente mientras los investigadores continúan recopilando información para identificar a las personas que podrían estar relacionadas con la caleta.

La Policía Nacional reiteró que las operaciones contra estructuras criminales continuarán a nivel nacional mediante acciones de inteligencia, investigación y seguimiento, con el objetivo de localizar puntos utilizados para actividades ilícitas y poner a disposición de la justicia a los responsables.

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