Cuba

El activista David Espinosa denuncia el corte selectivo de sus telecomunicaciones tras ser detenido en La Habana

En un video, Espinosa informó no lograba realizar ni recibir llamadas, enviar SMS o usar datos móviles, pese a tener la línea activa y pagada

El activista David Espinosa denunció la restricción selectiva de sus comunicaciones tras tres días sin servicio. (Cortesía: Redes sociales)

Guardar

El activista cristiano y creador de contenido David Espinosa llevaba tres días sin poder realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto ni utilizar con regularidad aplicaciones de mensajería, en lo que calificó como una restricción selectiva de sus comunicaciones.

Espinosa difundió un video este sábado para denunciar que su servicio de telecomunicaciones permanecía activo y pagado, pero que su línea no le permitía comunicarse con familiares, amigos ni otros contactos. Según relató, la situación también afectó el envío de mensajes a través de WhatsApp.

PUBLICIDAD

El activista afirmó que reportó la incidencia la noche anterior mediante el número de atención al cliente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA). De acuerdo con su testimonio, desde ese servicio le indicaron que la falla se encontraba en su teléfono y no en la línea.

Espinosa rechazó esa explicación. Señaló que realizó pruebas con el chip y con otro equipo para comprobar el funcionamiento de la línea. “Mi línea no está bien”, sostuvo en la grabación, en la que pidió una solución a la empresa controlada por el régimen.

La denuncia se produjo días después de que Espinosa fue detenido cuando intentaba asistir a una audiencia judicial relacionada con Anna Bensie y su madre, celebrada el jueves en La Habana. Según esas denuncias, el activista fue trasladado a una unidad policial de La Lisa.

PUBLICIDAD

Mano sosteniendo un teléfono inteligente con pantalla sin señal frente a un edificio con el logo de ETECSA y personas en fila.
La empresa estatal ETECSA adjudicó el problema al equipo celular, pero David Espinosa desmintió esa versión tras probar el chip. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas a sus familiares devuelven mensajes de error

Durante el video, Espinosa intentó llamar a su esposa, su madre y otros contactos. En todos los casos, una locución automática respondía: “El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura”.

El activista también pidió a una de sus hijas que se comunicara con él para comprobar si podía recibir llamadas. La respuesta del sistema fue distinta, aunque con el mismo resultado: “El número que usted llama no está localizable”.

Según explicó, el problema alcanzaba las llamadas entrantes y salientes, los SMS y la conexión de datos. “No puedo llamar a nadie y nadie me puede llamar a mí, ni por SMS, ni por llamada normal”, afirmó.

El denunciante agregó que la conexión a internet presentaba dificultades desde su vivienda. Dijo que algunos mensajes enviados por WhatsApp llegaban a destino, pero que la mayoría quedaba sin enviar. Esa irregularidad lo llevó a plantear la sospecha de que existiera un filtro sobre parte de sus comunicaciones, una afirmación que expuso como una percepción personal.

La restricción de la línea ocurrió un día después de que el creador de contenido sufriera una detención policial en La Habana. (Cortesía: Redes sociales)
La restricción de la línea ocurrió un día después de que el creador de contenido sufriera una detención policial en La Habana. (Cortesía: Redes sociales)

Vinculan el caso con restricciones contra otros activistas

El caso fue registrado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) bajo el indicador de limitaciones en el espacio digital.

El ICLEP consideró que la interrupción denunciada constituye un corte sostenido y selectivo de servicios contratados, con impacto sobre sus comunicaciones telefónicas y digitales. El organismo sostuvo que el hecho coincide con un patrón de restricciones dirigido contra personas vinculadas con el activismo y el periodismo independiente en Cuba.

Espinosa relacionó su caso con la situación de la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y de su madre, Caridad Silvente. Según dijo, ambas habían enfrentado bloqueos de comunicación durante un período prolongado. También aseguró que varios de sus amigos atravesaron situaciones similares.

No es la primera persona a la que le hacen esto”, expresó. Y agregó: “Yo no me voy a quedar callado esta vez”.

El OCLE exigió a ETECSA el restablecimiento inmediato de los servicios de telefonía y datos de Espinosa. También reclamó a las autoridades cubanas el cese de los cortes selectivos de comunicación contra activistas y periodistas independientes.

En su mensaje, Espinosa sostuvo que no cometió ningún delito y defendió su actividad en redes sociales. “Simplemente lo que hago es decir la verdad en mis redes sociales”, afirmó.

Temas Relacionados

CubaCensuraLibertad de expresiónDavid EspinosaETECSA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los negocios de Viñales reducen tarifas y buscan ingresos ante la caída del turismo

La reducción de llegadas internacionales y la situación económica cubana dejaron comercios vacíos en el destino de Pinar del Río, donde buena parte de los residentes depende de esa actividad

Los negocios de Viñales reducen tarifas y buscan ingresos ante la caída del turismo

Cubalex presenta propuesta a la ONU para combatir el hacinamiento y la opacidad en las cárceles cubanas

El reporte enviado al organismo multinacional expone la omisión estatal como causa principal de los decesos en los penales de la isla y demanda auditorías independientes sobre el sistema carcelario

Cubalex presenta propuesta a la ONU para combatir el hacinamiento y la opacidad en las cárceles cubanas

Una estudiante sudafricana denuncia falta de agua y alimentos en mal estado durante su formación médica en Cuba

La joven afirmó que comparte con otras doce personas un baño sin descarga y relató que las carencias en el programa Nelson Mandela-Fidel Castro le causaron depresión e intentos de abandonar los estudios

Una estudiante sudafricana denuncia falta de agua y alimentos en mal estado durante su formación médica en Cuba

Un cubano es detenido en el Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la dictadura

La intervención ocurrió el 2 de octubre, cuando el hombre llegó desde la calle Monte hasta la sede legislativa y gritó consignas contra la persecución por razones políticas en Cuba

Un cubano es detenido en el Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la dictadura

OCDH exige cambio de sistema y reformas integrales para la transición en Cuba: “No queremos un socialismo mejor”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó en el Foro América Libre que la transición en la isla exige un cambio de sistema y reformas integrales

OCDH exige cambio de sistema y reformas integrales para la transición en Cuba: “No queremos un socialismo mejor”

TECNO

Los ciberataques ya han afectado a 9 de cada 10 personas en EE. UU.

Los ciberataques ya han afectado a 9 de cada 10 personas en EE. UU.

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Elon Musk, cerca de ser billonario otra vez: por qué se disparó su fortuna

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube Chile

El dispositivo que podría convertir a los edificios en sistemas de almacenamiento de energía

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

La serie “Loki” alcanza el primer puesto de Disney+ en varios territorios antes de “Avengers: Doomsday”

MUNDO

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí

Zelensky advirtió que Ucrania atacará las refinerías rusas en respuesta a la “nueva doctrina” de Putin

El régimen de Irán ejecutó a otro manifestante y ya son 32 los sometidos a pena de muerte por las protestas de enero