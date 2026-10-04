El activista David Espinosa denuncia el corte selectivo de sus telecomunicaciones tras ser detenido en La Habana

El activista David Espinosa denunció la restricción selectiva de sus comunicaciones tras tres días sin servicio. (Cortesía: Redes sociales)

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El activista cristiano y creador de contenido David Espinosa llevaba tres días sin poder realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto ni utilizar con regularidad aplicaciones de mensajería, en lo que calificó como una restricción selectiva de sus comunicaciones.

Espinosa difundió un video este sábado para denunciar que su servicio de telecomunicaciones permanecía activo y pagado, pero que su línea no le permitía comunicarse con familiares, amigos ni otros contactos. Según relató, la situación también afectó el envío de mensajes a través de WhatsApp.

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El activista afirmó que reportó la incidencia la noche anterior mediante el número de atención al cliente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA). De acuerdo con su testimonio, desde ese servicio le indicaron que la falla se encontraba en su teléfono y no en la línea.

Espinosa rechazó esa explicación. Señaló que realizó pruebas con el chip y con otro equipo para comprobar el funcionamiento de la línea. “Mi línea no está bien”, sostuvo en la grabación, en la que pidió una solución a la empresa controlada por el régimen.

La denuncia se produjo días después de que Espinosa fue detenido cuando intentaba asistir a una audiencia judicial relacionada con Anna Bensie y su madre, celebrada el jueves en La Habana. Según esas denuncias, el activista fue trasladado a una unidad policial de La Lisa.

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La empresa estatal ETECSA adjudicó el problema al equipo celular, pero David Espinosa desmintió esa versión tras probar el chip. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas a sus familiares devuelven mensajes de error

Durante el video, Espinosa intentó llamar a su esposa, su madre y otros contactos. En todos los casos, una locución automática respondía: “El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura”.

El activista también pidió a una de sus hijas que se comunicara con él para comprobar si podía recibir llamadas. La respuesta del sistema fue distinta, aunque con el mismo resultado: “El número que usted llama no está localizable”.

Según explicó, el problema alcanzaba las llamadas entrantes y salientes, los SMS y la conexión de datos. “No puedo llamar a nadie y nadie me puede llamar a mí, ni por SMS, ni por llamada normal”, afirmó.

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El denunciante agregó que la conexión a internet presentaba dificultades desde su vivienda. Dijo que algunos mensajes enviados por WhatsApp llegaban a destino, pero que la mayoría quedaba sin enviar. Esa irregularidad lo llevó a plantear la sospecha de que existiera un filtro sobre parte de sus comunicaciones, una afirmación que expuso como una percepción personal.

La restricción de la línea ocurrió un día después de que el creador de contenido sufriera una detención policial en La Habana. (Cortesía: Redes sociales)

Vinculan el caso con restricciones contra otros activistas

El caso fue registrado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) bajo el indicador de limitaciones en el espacio digital.

El ICLEP consideró que la interrupción denunciada constituye un corte sostenido y selectivo de servicios contratados, con impacto sobre sus comunicaciones telefónicas y digitales. El organismo sostuvo que el hecho coincide con un patrón de restricciones dirigido contra personas vinculadas con el activismo y el periodismo independiente en Cuba.

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Espinosa relacionó su caso con la situación de la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y de su madre, Caridad Silvente. Según dijo, ambas habían enfrentado bloqueos de comunicación durante un período prolongado. También aseguró que varios de sus amigos atravesaron situaciones similares.

“No es la primera persona a la que le hacen esto”, expresó. Y agregó: “Yo no me voy a quedar callado esta vez”.

El OCLE exigió a ETECSA el restablecimiento inmediato de los servicios de telefonía y datos de Espinosa. También reclamó a las autoridades cubanas el cese de los cortes selectivos de comunicación contra activistas y periodistas independientes.

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En su mensaje, Espinosa sostuvo que no cometió ningún delito y defendió su actividad en redes sociales. “Simplemente lo que hago es decir la verdad en mis redes sociales”, afirmó.