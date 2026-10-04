El Salvador

El Salvador: Capturan a conductor con 138 grados de alcohol tras presuntamente causar la muerte de una mujer

La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, caminaba por la acera cuando fue embestida por el vehículo

El conductor detenido enfrentará procesos penales por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. (Cortesía: PNC de El Salvador/Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Santa Tecla)
El conductor detenido enfrentará procesos penales por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. (Cortesía: PNC de El Salvador/Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Santa Tecla)
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Una mujer murió este sábado tras ser atropellada por un vehículo en la calle Chiltiupán, Ciudad Merliot, Santa Tecla, en La Libertad Sur. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al conductor, identificado como Germán Francisco G. de 35 años, bajo sospecha de haber causado el hecho. Al realizarle una prueba, las autoridades determinaron que el individuo presentaba 138 grados de alcohol en la sangre.

La Cruz Roja Salvadoreña, seccional Santa Tecla, informó que la víctima caminaba por la acera cuando fue embestida por el automóvil. Tras el atropello, el vehículo impactó contra otro que se encontraba estacionado en la zona.

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La mujer quedó atrapada en la parte inferior de ambos automóviles. Su identidad no había sido establecida al momento de la difusión del reporte, por lo que las autoridades deberán avanzar con las diligencias para confirmar sus datos.

Los socorristas emplearon herramientas básicas para liberar el cuerpo atrapado bajo los vehículos. (Cortesía: Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Santa Tecla)
Los socorristas emplearon herramientas básicas para liberar el cuerpo atrapado bajo los vehículos. (Cortesía: Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Santa Tecla)

A su vez, Cruz Roja informó que desplazó socorristas hacia el lugar del incidente tras recibir el aviso por el accidente de tránsito. A su llegada, los equipos de emergencia encontraron a la mujer atropellada y atrapada debajo de los dos vehículos involucrados.

Lamentablemente ya no contaba con signos vitales”, señaló el equipo de socorro en su informe sobre la atención de la emergencia. Los rescatistas utilizaron herramientas básicas para recuperar el cuerpo de la víctima, que permanecía bajo los automóviles tras la colisión.

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La presencia de los equipos de emergencia permitió realizar las maniobras de rescate en el lugar. No se informó sobre otras personas lesionadas como consecuencia del choque ni sobre daños adicionales vinculados al accidente.

El reporte de la Cruz Roja confirmó que la mujer falleció en la escena, antes de que pudiera recibir atención médica. La información preliminar tampoco precisó cuánto tiempo transcurrió entre el atropello y la llegada de los socorristas.

El conductor enfrentará cargos por homicidio culposo y conducción peligrosa

Luego del procedimiento en la escena, Germán Francisco G. fue detenido y será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa, según la información divulgada por la PNC.

El homicidio culposo se atribuye de forma preliminar cuando una persona causa la muerte de otra sin que exista intención de matar, aunque con una conducta que puede ser considerada negligente o imprudente. La determinación de responsabilidades penales corresponde a las autoridades judiciales, a partir de las pruebas y peritajes que se incorporen al expediente.

En este caso, uno de los elementos incorporados al reporte fue el resultado del alcotest practicado al conductor.

La Policía Nacional Civil detuvo al conductor Germán Francisco G., quien manejaba con 138 grados de alcohol en la sangre. (Cortesía: PNC de El Salvadoor)
La Policía Nacional Civil detuvo al conductor Germán Francisco G., quien manejaba con 138 grados de alcohol en la sangre. (Cortesía: PNC de El Salvadoor)

La investigación deberá establecer la mecánica completa del hecho, la velocidad a la que circulaba el vehículo, las condiciones de la vía y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

La detención del conductor abre el proceso para que sea puesto a disposición de las instancias correspondientes, donde se definirá su situación legal por la muerte de la mujer en la calle Chiltiupán.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) informó que del 1 de enero al 2 de septiembre de 2026 se registraron 16,875 siniestros viales, que dejaron 11,979 personas lesionadas y 1,091 fallecidas.

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