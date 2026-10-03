Salvaje asalto a un jubilado a metros de la sede del fuero penal de La Plata

El asalto ocurrió a metros del fuero Penal de La Plata

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Un jubilado de 75 años fue víctima de un salvaje asalto en su casa ubicada a pocos metros de la sede del fuero penal de la ciudad de La Plata: según denunció, fue golpeado, atado de pies y manos, y amenazado con un cuchillo durante aproximadamente una hora por cuatro delincuentes que irrumpieron en su vivienda.

Según informaron medios platenses, el ataque ocurrió durante la tarde de ayer en una casa de la calle 56 entre 8 y 9. El hombre se encontraba solo en el domicilio cuando fue sorprendido por los cuatro asaltantes, de acuerdo con su denuncia. Mientras lo golpeaban y le exigían dólares, uno de los agresores le ordenó que no levantara la mirada, y luego lo trasladaron por distintos sectores de la propiedad para continuar con las amenazas.

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De acuerdo con el diario El Día, recién después de que los cuatro hombres se retiraran, la víctima logró liberarse de las ataduras y salir a la calle para pedir ayuda. El jubilado sufrió golpes en el rostro, el labio superior, la espalda, las muñecas y los pies, y al momento de realizar la denuncia todavía no había concurrido a un centro médico, aunque manifestó que tenía previsto hacerlo.

Los delincuentes escaparon con un teléfono celular, documentación personal, un anillo de oro y varias tarjetas bancarias. Según el relato de la víctima, los cuatro actuaron con el rostro descubierto, aunque no pudo aportar características precisas que permitieran identificarlos.

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Uno de los puntos que ahora intenta esclarecer la investigación es cómo lograron entrar a la vivienda: el hombre explicó que no advirtió daños visibles en puertas ni ventanas y que desconoce de qué manera accedieron los asaltantes. También señaló que una cámara vinculada al sistema de alarma de la casa estaba apagada al momento del hecho.

En el lugar se solicitó la intervención de la Policía Científica y se dispuso el reconocimiento médico de la víctima. El robo se produjo en una zona de intensa circulación durante el día: a pocos metros de donde funcionan tribunales y juzgados del fuero penal de La Plata y cerca de la Escuela Normal 3, por donde transitan empleados judiciales, abogados, alumnos y familias.

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Pese a ese movimiento constante, los cuatro delincuentes permanecieron dentro de la vivienda durante alrededor de una hora y sometieron al jubilado con total impunidad. La investigación quedó en manos de la Policía y de la Justicia, que deberán reconstruir el caso para identificar a los cuatro delincuentes.