Sociedad

Transporte público en el AMBA: los colectivos, trenes y subtes perdieron cerca del 20% de sus pasajeros desde la pandemia

La caída se explica por la menor frecuencia, el aumento de las tarifas y los cambios en los hábitos de movilidad, que impulsaron el uso de autos, motos, bicicletas y aplicaciones de viaje

La expansión del teletrabajo y la disponibilidad de aplicaciones de viaje modificaron las rutinas cotidianas de traslado en la región
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La recuperación de la actividad posterior a la pandemia no devolvió al sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la cantidad de pasajeros que tenía antes de 2020. Colectivos, trenes y subtes registran hoy cerca de un 20% menos de viajes, una merma que se combina con el aumento de las tarifas, la menor frecuencia de los servicios y la expansión de otras formas de movilidad.

El analista Emmanuel Ferrario puso esos datos en discusión en Infobae A las Nueve sobre movilidad urbana, a partir de un estudio difundido en agosto por cámaras del sector con información de la tarjeta SUBE y registros oficiales. “Responde, por un lado, a la caída de la frecuencia”, afirmó al explicar el descenso de la demanda.

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Según Ferrario, el fenómeno no responde a una sola causa. La situación económica, los cambios en las rutinas laborales y la disponibilidad de motos, bicicletas, autos particulares y aplicaciones de viaje modificaron los hábitos de traslado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Peatones caminan por la vereda junto a colectivos, taxis y árboles con hojas verdes en una calle flanqueada por edificios.
El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires registra una caída cercana al 20% en la cantidad de pasajeros respecto a los niveles previos a la pandemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colectivos perdieron 19% de sus pasajeros en el AMBA

De acuerdo con el analista, los colectivos registraron una caída del 19% en la cantidad de viajes dentro del AMBA. Además, señaló que, al comparar marzo con marzo, las empresas operaron con 2.000 unidades menos.

El retroceso es todavía más marcado en el subte. Entre 2015 y 2025, el sistema acumuló una baja cercana al 50%, mientras que la cantidad de pasajeros sigue un 40% por debajo del nivel que tenía al final de la pandemia, según la exposición del entrevistado.

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Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
La demanda de pasajes en el ferrocarril Mitre cayó por encima del 40% ante los problemas de mantenimiento y las interrupciones del servicio (Luciano González)

En los ferrocarriles, Ferrario ubicó la disminución por encima del 40% en la línea Mitre, cerca del 30% en el Sarmiento y alrededor del 20% en el Roca. A su criterio, los problemas de mantenimiento y los servicios que no completan sus recorridos habituales también inciden en la decisión de los usuarios.

Cuando la frecuencia no es previsible, vos empezás a evaluar otros medios de transporte”, dijo Ferrario. La pérdida de regularidad, planteó, afecta la posibilidad de organizar los traslados cotidianos y empuja a parte de los pasajeros hacia otras alternativas.

El costo de viajar también reordenó los hábitos

El aumento de las tarifas aparece como otro de los factores que explican la caída. Ferrario sostuvo que el gasto en transporte pasó de representar 2,5 puntos de la canasta básica total a fines de 2015 a casi ocho puntos en la actualidad.

El impacto se vuelve más visible en los viajes familiares y en las salidas de fin de semana. Según indicó, una familia de cuatro integrantes puede desembolsar cerca de $ 10.000 por un traslado de ida y vuelta.

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
La expansión del teletrabajo y la disponibilidad de aplicaciones de viaje modificaron las rutinas cotidianas de traslado en la región (Luciano González)

Los domingos, añadió, el uso del transporte público muestra una baja cercana a 30 puntos. Esa caída puede estar asociada a una menor cantidad de salidas y de actividades laborales, además del precio de los pasajes.

No sabemos si ese 34% pasó a una aplicación o no”, aclaró Ferrario al referirse a los cambios en los viajes recreativos. “Quizás se quedó en la casa”, agregó.

Motos, bicicletas, caminatas, autos de aplicación y viajes compartidos cubren ahora una parte de los trayectos que antes se realizaban en colectivos, trenes o subtes. El teletrabajo y la aparición de centros laborales fuera del centro porteño también alteraron los recorridos diarios y redujeron algunos desplazamientos hacia la Ciudad.

La caída del transporte público agrava la congestión

El reemplazo de los medios masivos por automóviles particulares tiene efectos sobre la circulación en el AMBA, advirtió Ferrario. Mientras un colectivo puede trasladar entre 50 y 70 personas, un auto que ingresa a la ciudad lleva en promedio a 1,2 pasajeros.

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
El traspaso de usuarios desde el transporte masivo hacia los vehículos particulares incrementa la presión sobre la circulación vehicular en el AMBA (Luciano González)

Un colectivo son casi como cincuenta autos”, expresó. La comparación ilustra la presión que supone para las calles el traspaso de usuarios desde el transporte público hacia vehículos particulares o servicios de aplicaciones.

Ferrario señaló que hay referencias de un mayor ingreso de autos a la ciudad, aunque no precisó una cifra. Consideró que la desconcentración de los lugares de trabajo podría resultar favorable si no deriva en un aumento del uso del automóvil.

La coordinación entre tres gobiernos limita la planificación

Al comparar el AMBA con Madrid, Londres, Santiago y Berlín, Ferrario destacó que esas áreas urbanas cuentan con organismos que articulan tarifas, recorridos e integración entre los distintos medios de transporte.

En el área metropolitana de Buenos Aires, en cambio, intervienen tres gobiernos con competencias propias. Para Ferrario, esa distribución dificulta una planificación conjunta de los servicios que conectan la Ciudad con el conurbano.

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
La presencia de tres jurisdicciones con competencias propias dificulta la creación de una agencia metropolitana para unificar tarifas y recorridos (Luciano González)

Tenés tres gobiernos como si fueran tres consorcios”, dijo. Según su planteo, una agencia metropolitana con recursos propios podría definir tarifas, rutas e integración de pasajes para el conjunto del sistema.

El analista sostuvo que Argentina no logró establecer esa coordinación durante décadas y que las diferencias políticas y administrativas complican los acuerdos. También extendió el diagnóstico a las ciudades del interior, donde la eliminación del fondo de compensación elevó las tarifas y varias capitales registraron caídas en el uso del transporte público.

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