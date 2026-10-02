Sociedad

Alerta meteorológica para 12 provincias por tormentas, fuertes vientos, lluvias y nieve

El SMN anticipó lluvias abundantes, posible granizo y viento intenso para distintas regiones del país. En el AMBA la temperatura irá de 9 a 17°C durante la jornada del viernes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tormentas pueden dejar lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas, vientos intensos, Zonda, nieve y lluvias para este viernes 2 de octubre, con advertencias que alcanzan a gran parte del centro y el oeste de la Argentina. Mientas que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

La provincia de Buenos Aires estará bajo alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas en períodos cortos, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. El aviso del SMN también alcanza al sur de Córdoba y prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros.

PUBLICIDAD

En AMBA, se prevé una mínima de 9°C durante la mañana y una máxima de 17°C durante la tarde. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, aunque se esperan mejoras y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja. Durante la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El AMBA tendrá un viernes mayormente nublado, con temperaturas de entre 9 y 17 ℃
El AMBA tendrá un viernes mayormente nublado, con temperaturas de entre 9 y 17 ℃

El sábado, en cambio, será el día más inestable del fin de semana, con lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde, una máxima prevista de 18°C y una mínima de 11°C. Para el domingo se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C.

PUBLICIDAD

Por otra parte, en La Pampa y Río Negro podrían registrarse lluvias abundantes, granizo aislado, descargas eléctricas y ráfagas que superen los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En San Luis, las tormentas serán aisladas y algunas podrían adquirir intensidad fuerte. El pronóstico contempla ráfagas superiores a 60 km/h, granizo, abundante lluvia en lapsos breves y actividad eléctrica, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Alerta meteorológica por viento

Además de las tormentas, rige una alerta amarilla por viento para Córdoba, San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. En las áreas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

El SMN emitió advertencias de distinto nivel para sectores del centro, oeste y sur del país
El SMN emitió advertencias de distinto nivel para sectores del centro, oeste y sur del país

En Córdoba, el viento norte soplará con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h. En el resto de San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, se prevén vientos del norte de entre 30 y 50 km/h, con picos superiores a los 75 km/h. En Neuquén, en tanto, se esperan vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

La situación será más intensa en San Juan, donde el SMN elevó la alerta a naranja por viento Zonda. Informaron que “el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa”.

En Mendoza y La Rioja, la advertencia por Zonda se mantiene en nivel amarillo por el mismo fenómeno. Las regiones se veran afectadas “con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.

Alerta por nieve y lluvias persistentes en la cordillera

Las zonas cordilleranas de La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén estarán bajo alerta amarilla por nevadas. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 centímetros de nieve, con posibilidad de valores superiores en algunos sectores. En áreas de menor altura, la precipitación puede presentarse como lluvia o una mezcla de lluvia y nieve.

Por otra parte, Neuquén y Río Negro tendrán alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros. El mayor impacto se prevé en sectores cordilleranos.

La misma advertencia por lluvias rige para áreas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde la precipitación también puede alternar con nieve en las zonas de montaña.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó seguir las actualizaciones de las alertas y atender las indicaciones de las autoridades locales. Las condiciones pueden variar según cada región y modificarse a lo largo de la jornada, por lo que el organismo aconsejó mantenerse informado a través de sus canales oficiales.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalAlerta meteorológicaTormentasLluviasVientoNevadaSMNúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió un bebé en San Juan tras caer a un canal de riego

La situación fue advertida por el abuelo del niño, quien notó que el pequeño ya no se encontraba en la vivienda donde permanecía junto a su familia. Ahora, las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que sucedió todo

Murió un bebé en San Juan tras caer a un canal de riego

La nueva pericia a “Pity” Álvarez ya tiene fecha: cuándo será evaluado y qué puede pasar con el juicio

El Cuerpo Médico Forense citó al músico para el próximo lunes. La entrevista forma parte de la evaluación ordenada por el TOC N°29 para determinar si está en condiciones de continuar el proceso

La nueva pericia a “Pity” Álvarez ya tiene fecha: cuándo será evaluado y qué puede pasar con el juicio

“Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h, perdió el control y chocó contra un poste

La secuencia ocurrió en Escobar y quedó captada con una grabación tomada desde adentro de una camioneta. El conductor era un joven de 20 años que no sufrió heridas de gravedad

“Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h, perdió el control y chocó contra un poste

Santa Fe: un operario cayó en un pozo de tres metros, quedó gravemente herido y fue rescatado

El trabajador presentaba politraumatismos y fue derivado a un centro asistencial de la zona. El accidente ocurrió en la mañana de este jueves en la planta Puerto San Martín Cereales y obligó a desplegar un amplio operativo

Santa Fe: un operario cayó en un pozo de tres metros, quedó gravemente herido y fue rescatado

Jujuy: un hombre se descompensó tras ser atacado por un enjambre de avispas y murió

La víctima fue identificada como Julio Aníbal Tarifa, de 67 años, vecino de Alto Comedero. La causa oficial del fallecimiento permanece pendiente de los resultados de la autopsia médico-legal ordenada por la Justicia

Jujuy: un hombre se descompensó tras ser atacado por un enjambre de avispas y murió

DEPORTES

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

La hipótesis que involucra a Messi detrás del escándalo de Cristiano Ronaldo con Portugal: la lapidaria portada de un medio europeo

Sarmiento presentó a la leyenda del boxeo que lo entrena para su pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV

“Ningún piloto quiere correr en Italia”: el impensado problema que salpica el cierre de temporada de la Fórmula 1

Kelci-Rose Bowers, la futbolista y pareja de Marcos Senesi, dejó su club tras apenas dos meses: la alocada teoría de un medio inglés

TELESHOW

Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy con homenajes a su tierra: “Me da vergüenza, pero estoy orgullosa”

Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy con homenajes a su tierra: “Me da vergüenza, pero estoy orgullosa”

Agustín Rada reveló el costo físico que le produjo actuar en Charlie y la Fábrica de Chocolate: “Estaba demacrado”

El romántico mensaje de Denisse González a Bautista Mascia, tras recibir el alta de su internación: “Más llevadero”

Edith Hermida enfrentó al jurado de MasterChef Celebrity por las críticas a su plato: “No está crudo”

La contundente decisión de la denunciante de Joaquín Levinton tras la renuncia de su abogada

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Nuevo delegado de la ONU en Cuba: Pablo Ruiz Hiedra abordará la crisis con el régimen

Cubalex denunció cuatro detenciones durante el juicio contra Anna Bensi y su madre en La Habana

Portación ilegal de armas y rebajas de condena: los dos flancos que el Ministerio de Gobernación de Guatemala quiere blindar

John Connolly, escritor: “Soy como un cuervo, busco cosas brillantes para robarlas y usarlas, aunque sean terribles”