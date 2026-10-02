Alerta meteorológica para 12 provincias por tormentas, fuertes vientos, lluvias y nieve

Las tormentas pueden dejar lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas, vientos intensos, Zonda, nieve y lluvias para este viernes 2 de octubre, con advertencias que alcanzan a gran parte del centro y el oeste de la Argentina. Mientas que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

La provincia de Buenos Aires estará bajo alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas en períodos cortos, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. El aviso del SMN también alcanza al sur de Córdoba y prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros.

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En AMBA, se prevé una mínima de 9°C durante la mañana y una máxima de 17°C durante la tarde. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, aunque se esperan mejoras y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja. Durante la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El AMBA tendrá un viernes mayormente nublado, con temperaturas de entre 9 y 17 ℃

El sábado, en cambio, será el día más inestable del fin de semana, con lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde, una máxima prevista de 18°C y una mínima de 11°C. Para el domingo se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C.

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Por otra parte, en La Pampa y Río Negro podrían registrarse lluvias abundantes, granizo aislado, descargas eléctricas y ráfagas que superen los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En San Luis, las tormentas serán aisladas y algunas podrían adquirir intensidad fuerte. El pronóstico contempla ráfagas superiores a 60 km/h, granizo, abundante lluvia en lapsos breves y actividad eléctrica, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Alerta meteorológica por viento

Además de las tormentas, rige una alerta amarilla por viento para Córdoba, San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. En las áreas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

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El SMN emitió advertencias de distinto nivel para sectores del centro, oeste y sur del país

En Córdoba, el viento norte soplará con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h. En el resto de San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, se prevén vientos del norte de entre 30 y 50 km/h, con picos superiores a los 75 km/h. En Neuquén, en tanto, se esperan vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

La situación será más intensa en San Juan, donde el SMN elevó la alerta a naranja por viento Zonda. Informaron que “el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa”.

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En Mendoza y La Rioja, la advertencia por Zonda se mantiene en nivel amarillo por el mismo fenómeno. Las regiones se veran afectadas “con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.

Alerta por nieve y lluvias persistentes en la cordillera

Las zonas cordilleranas de La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén estarán bajo alerta amarilla por nevadas. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 centímetros de nieve, con posibilidad de valores superiores en algunos sectores. En áreas de menor altura, la precipitación puede presentarse como lluvia o una mezcla de lluvia y nieve.

Por otra parte, Neuquén y Río Negro tendrán alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros. El mayor impacto se prevé en sectores cordilleranos.

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La misma advertencia por lluvias rige para áreas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde la precipitación también puede alternar con nieve en las zonas de montaña.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó seguir las actualizaciones de las alertas y atender las indicaciones de las autoridades locales. Las condiciones pueden variar según cada región y modificarse a lo largo de la jornada, por lo que el organismo aconsejó mantenerse informado a través de sus canales oficiales.