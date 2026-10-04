Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó cómo está su ánimo: “Tiene sus días”

La nieta de la Chiqui mostró su impactante conjunto para La Mesaza

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Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación en el Sanatorio Mater Dei, Juana Viale volvió a ponerse al frente de su histórica mesa televisiva. La conductora tomó nuevamente el lugar de su abuela en la emisión del sábado por la noche de La Noche de Mirtha (El Trece) y combinó la conducción del programa con uno de los momentos que ya forman parte de su sello: la presentación de su look frente a las cámaras.

Al abrir la emisión, Viale saludó al público y marcó la fecha antes de describir su vestuario. “Hola, buenas noches. ¿Cómo están en sus casas? Estamos acá, sábado. Sábado que sábado, 3 de octubre. Ya arrancó octubre. No nos queda nada para que termine este año. Hacemos un blink y ya está. Terminó todo y arrancamos”, dijo entre risas, para luego bromear sobre el paso del tiempo: “Vestida de rojo y blanco ya vengo. Barba blanca toda. En cualquier momento”.

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A continuación, detalló su look de la noche. “Tengo un conjunto de tafetán de seda habano, un pantalón largo, botamangas anchas, comodísimo. Amo los pantalones cómodos y anchos. Un top con escote profundo y drapeado y espalda descubierta”, describió la conductora. La prenda pertenecía a la diseñadora Evangelina Bomparola.

Hace un mes que Juana está reemplazando a Mirtha en la conducción del programa (StoryLab)

Viale también mencionó a los responsables de su imagen: Juan Foho, de Infinito Estudio, estuvo a cargo del peinado —un recogido—, mientras que Cris Sepúlveda realizó el maquillaje: “Toda esta belleza que me hace en la cara... Unos celestitos para levantar un poco, ¿no? Hay que levantar esto”, comentó con humor.

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Ya sentada en la mesa la conductora habló del estado de salud de su abuela. Este se produjo un intercambio con la producción del ciclo sobre la costumbre de mostrar su ropa al aire, una rutina que, según indicaron, comenzó a replicarse también en su propio programa. “Me río porque como estoy haciendo la suplencia de mi abuela acá, dicen eso desde mi confianza y ahora lo hacen en mi programa también”, señaló Viale entre risas.

Ante el comentario de Barbie Simmons, quien calificó la presentación del look como “una marca registrada”, la conductora aclaró la diferencia entre ambos espacios: “Claro, mi programa es mi programa, pero el de la abuela es el programa de la abuela, pero bueno.”

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Juana eligió un conjunto de top y pantalón

En ese mismo intercambio, Simmons le preguntó por el estado de salud de Legrand, lo que llevó a Viale a dar un parte médico. “Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, relató la conductora, ante lo que Simmons respondió con satisfacción: “Ay, qué bueno”.

Consultada por el ánimo de su abuela, Viale recurrió al humor: “Tiene sus días, como su carácter”, lo que generó risas en el estudio. Antes de pasar a la mesa con los invitados, le dedicó un saludo a Legrand, quien seguía la emisión desde el sanatorio. “Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”, dijo, en referencia a los consejos que suele recibir de su abuela tras cada programa.

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Consultada sobre si la Chiqui le da alguna indicación acerca de como llevar adelante su histórico programa mientras ella se encuentra recuperandose día a día, Viale prefirió no brindar detalles específicos y se limitó a calificarlas en términos generales: “Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad”. Desde hace un mes, Juana reemplaza a su abuela en la conducción de sus icónicas cenas. En cada una de esas emisiones, la actriz cumplió su rol a la perfección y dio actualizaciones sobre el estado de su abuela, novedades que mantienen en vilo a todo un país.