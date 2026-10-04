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Cachete Sierra aclaró cómo es su vínculo con Mar Cosca tras los rumores de romance: "Nos llevamos bárbaro"

El actor se refirió a las versiones que surgieron en redes sociales luego de su separación de Fio Giménez

El actor dejó en claro cuál es el vínculo que lo une a la modelo y se refirió a Fio Giménez, su exnovia
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Tras su separación de Fiorella “Fio” Giménez, y de los rumores que circularon sobre un nuevo amorío, Agustín “Cachete” Sierra habló de su vínculo con Mar Cosca. El actor negó que exista un romance con su amiga, sostuvo que continúa soltero y evitó profundizar en las versiones que circularon en los últimos días.

Las especulaciones se instalaron después de que Sierra y Giménez terminaran su relación. En ese contexto, la bailarina Melody Luz acusó a Fio de haberle enviado mensajes a Alex Caniggia y afirmó que la joven no habría podido dejar atrás a su expareja. Consultado por Puro Show (Eltrece), Sierra se mostró ajeno al conflicto y volvió a descartar un vínculo sentimental con Cosca.

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Yo te dije que no pasaba nada con Mar, después ella salió con su video y demás...”, respondió el actor en la entrevista. Luego explicó que la repercusión no partió de ellos: “Se armó todo un lío pero por lo mediático, no por nosotros”.

Sierra remarcó que está sin pareja y que no busca involucrarse en nuevas polémicas. Al mismo tiempo, eligió hablar con afecto de Giménez, pese al final de la relación. “La amo mucho. La sigo queriendo y espero que pueda seguir para adelante. Tiene mucho talento, carisma, es buena piba, así que le deseo todo lo mejor”, expresó.

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Cachete Sierra negó un romance con Mar Cosca tras separarse de Fio Giménez
Agustín Sierra desmintió un romance con Mar Cosca y confirmó que continúa soltero tras su separación de Fiorella Giménez

El actor también aclaró que su amistad con Mar Cosca no se modificó a raíz de las versiones. “Nosotros hablamos, estuvo en mi cumpleaños también. Nos llevamos bárbaro. Ahora sacó un video con el padre de Franzo que fue bárbaro así que me pone muy contento, le está yendo muy bien”, contó sobre el presente laboral de su amiga.

Durante la charla, Walle comparó el caso con la situación que involucró a Tuli Acosta, Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK. Sierra respondió con una ironía y señaló el único límite que pondría ante una eventual nueva relación de Giménez: “Lo único que espero es que no esté con un amigo mío, como en el otro caso. No me gustaría, obvio. Después bancar hay que bancar la cuestión porque nos hemos separado, pero bueno...”.

Por ahora, Sierra descartó un romance con Cosca y dejó en claro que, tras la separación, mantiene un vínculo cordial con Giménez.

La bailarina respondió en redes sociales después de que su colega hablara de un supuesto contacto con el mediático (Video: Instagram)

El conflicto entre Fiorella “Fio” Giménez y Melody Luz sumó un nuevo capítulo después de que la ex de Agustín “Cachete” Sierra sugiriera que percibió gestos hostiles de parte de la bailarina. Giménez habló del tema durante una emisión del streaming Qué tupé y vinculó la tensión con situaciones que ambas atravesaron en el plano laboral y personal.

Yo creo que me llevo bien porque de mi lado está todo bien, pero puede que por algunas miradas de ella eso no sea así”, sostuvo Giménez. Luego recordó que reemplazó a Luz en un ciclo de baile y mencionó un contacto que recibió de Alex Caniggia: “La movieron como pareja de Cachete en el Bailando y me pusieron a mí. También en su momento Alex me mandó un mensaje. No sé si ella se enteró. Tal vez le caigo mal por algo”.

Las declaraciones llegaron a Melody Luz, quien respondió en el streaming Bondi y cuestionó que Giménez hubiera hecho pública esa versión. “Con Cachete compartí lo que tenía que compartir. Yo tuve algo con él, ponele. No sabía que Alex le había hablado, pero me molestó que lo haya contado tan livianamente. Sos una desubicada y eso te hace una mosquita muerta. Por esto mismo me caés mal”, lanzó.

Luz elevó el tono de su descargo y afirmó que no necesitaba un enfrentamiento físico para expresar su postura. “Nos podemos encontrar en cualquier lugar, no hace falta que sea en un ring. No hace falta tocarte porque bastante arrastrada te estoy dejando con las palabras. Ahora te traje como regalo una correa para seguir paseándote, porque se te notan mucho los hilos. Si no te sirve la correa te regalo unas sesiones de terapia”, dijo.

Por último, la bailarina volvió a referirse a la relación pasada de Giménez con Sierra y cerró con una crítica directa: “Todo el día está hablando de Cachete, ¡basta! ¡Te dejaron porque sos insoportable! Sos una tonta y una mosquita muerta”.

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