El Salvador: La dupla de Arévalo y Pavic jugará la final de dobles en Montreal el 13 de agosto

Marcelo Arévalo y Mate Pavic jugarán la final de dobles masculino del Masters 1000 de Montreal este jueves 13 de agosto.

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Marcelo Arévalo, Mate Pavic y la final del Masters 1000 de Montreal ya tienen fecha: la dupla formada por el salvadoreño y el croata disputará el título de dobles masculino este jueves 13 de agosto, después de avanzar sin ceder sets en todo el torneo canadiense y de confirmar en semifinales un triunfo que reforzó una temporada ya destacada para ambos.

La clasificación quedó sellada con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre los franceses Théo Arribage y Albano Olivetti en 1 hora y 15 minutos, según informó El Gráfico. El partido en cancha dura mostró una ventaja sostenida en los momentos de mayor presión y dejó una diferencia clara en el total de puntos: 61 para Arévalo y Pavic contra 50 de sus rivales.

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La pareja también convirtió dos de las seis oportunidades de quiebre que generó. Esa eficacia alcanzó para resolver cada set con un único quiebre y sostener luego el servicio hasta cerrar ambos parciales por el mismo marcador.

Arévalo y Pavic jugarán la final ante la dupla brasileña Luz-Matos

El rival en la definición será la pareja brasileña compuesta por Orlando Luz y Rafael Matos. Los sudamericanos avanzaron a la final tras derrotar en semifinales a los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry por 6-4 y 7-6, con desempate de 9-7.

Arévalo y Pavic avanzaron a la final de Montreal sin ceder sets en todo el torneo canadiense. (Imagen retomada de las redes sociales de Marcelo Arevalo)

La final de dobles masculino del Masters 1000 de Canadá enfrentará así a una dupla que dominó el cuadro sin perder sets con otra que llega después de abrirse paso como la sorpresa del torneo. El partido se disputará a las 17:30, hora local.

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En la semifinal de Arévalo y Pavic, la diferencia apareció en pasajes casi idénticos de cada manga. En el primer set consiguieron el quiebre que les permitió tomar ventaja y lo cerraron 6-4; en el segundo, repitieron la secuencia: ruptura, confirmación con el saque y nuevo 6-4 para sentenciar el encuentro.

Ese recorrido le da al salvadoreño una nueva oportunidad de competir por un título de la máxima categoría del tenis mundial en dobles. También prolonga la solidez que ha mostrado junto al croata durante la temporada.

La dupla llega con cuatro títulos Masters 1000 y un antecedente favorable en Canadá

La nota previa incluida en el texto fuente sitúa a Arévalo y Pavic como los terceros sembrados del torneo y como una de las parejas de referencia del circuito. Como equipo buscan su quinto título de categoría Masters 1000, después de los conseguidos en Indian Wells, Miami, Roma y Cincinnati.

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Arévalo y Pavic sumaron 61 puntos contra 50 de sus rivales y convirtieron dos de seis oportunidades de quiebre en el Masters 1000 de Montreal. (Imagen retomada de las redes sociales de Marcelo Arévalo)

Arévalo además ya ganó este torneo en 2023. Ese antecedente le añade peso a una final que puede ampliar su historial en Canadá y confirmar el alcance de una campaña que, de acuerdo con la información disponible, se ha construido con regularidad y sin sobresaltos en Montreal.

Del otro lado estará una pareja que disputa su primera final de Masters 1000. Luz y Matos llegan después de cortar una racha de siete derrotas consecutivas al comienzo de la temporada y, según el texto fuente, escalaron al puesto número 11 de la carrera hacia las ATP Finals.

Los brasileños también mostraron capacidad de reacción en semifinales, donde levantaron una desventaja de 1/5 y 3/6 en el tie-break del segundo set ante la pareja argentina. Ese dato anticipa una final entre una dupla que avanzó con control estadístico y otra que sostuvo su recorrido con remontadas en los tramos más exigentes del torneo.

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