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En Panamá condenan a 15 años de prisión a un médico que abusó sexualmente de una paciente

El delito se cometió en horas de la madrugada en un cuarto de urgencias de un hospital en el distrito de La Chorrera

Un doctor con bata blanca y corbata azul sentado en una mesa. Sobre la mesa hay papeles, una carpeta roja y un estetoscopio. Al fondo, una mujer en cuclillas con el rostro cubierto.
Un médico en su consultorio mientras una mujer permanece en cuclillas con el rostro cubierto, mostrando una postura de sufrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un médico fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación en perjuicio de una joven de 22 años. El hecho se registró en horas de la madrugada, en el cuarto de Urgencias del Hospital Regional Nicolás Alejo Solano, ubicado en el distrito de la Chorrera, en Panamá Oeste, cuando el hoy sentenciado atendía a la víctima.

En la audiencia de lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio Oral emitió la pena de prisión, además impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico por 5 años, luego de cumplida la pena principal.

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La Procuraduría General de la Nación informó que durante el juicio oral desarrollado los días 22, 23, 27 y 28 de julio de 2026, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró mediante un caudal de pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, probar la responsabilidad del hombre en el hecho punible. Esto permitió que el Tribunal de Juicio Oral emitiera de manera unánime el veredicto de culpabilidad.

Otro caso de violación de un padre a su hija

De igual manera, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Panamá Oeste, logró la condena de 21 años y 6 meses de prisión para un hombre de 39 años, por los delitos de violación agravada, actos libidinosos y corrupción de personas menores de edad.

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Primer plano de una niña con cabello oscuro. La niña tiene las manos abiertas cubriendo su rostro, que está en sombra. Viste una camiseta gris. Fondo oscuro.
Una niña cubre su rostro con las manos abiertas, un gesto que indica una defensa contra el abuso infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante audiencia, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró que el Tribunal de Juicio Oral además impusiera la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios y profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad, por el mismo término, una vez cumplida la pena principal.

Los hechos ocurrieron entre los años 2019 al 2023, en el distrito de La Chorrera, en perjuicio de su hija, desde que tenía 6 años de edad.

Las autoridades de la provincia de Chiriquí también consiguieron que se condenará a un hombre a la pena de cárcel de 84 meses, como responsable por el delito contra el orden jurídico y familiar en la modalidad de violencia doméstica, física y psicológica.

Además, como parte de la pena se le impuso también la integración a un tratamiento terapéutico multidisciplinario.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Un hombre aparece de espaldas con las manos esposadas en un espacio de luz tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía logró probar la responsabilidad de este hombre, mediante la recopilación de una serie de elementos de convicción, que permitieron comprobar la comisión del hecho penal, y luego de que esta persona aceptara su culpa validar, por parte de un Tribunal de Garantías, el referido acuerdo de pena.

Estos acontecimientos surgen para la fecha del 16 de marzo del 2026, en Pedregalito, del distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, cuando el hoy condenado en reiteradas ocasiones, golpeó y causó heridas en diferentes partes del cuerpo a su pareja sentimental.

Igualmente cometió actos de hostigamiento, al proferirle amenazas con un arma blanca y persecución a la víctima.

Otro sujeto igualmente fue condenado a 16 años de prisión por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de su propia hija de 16 años.

Durante el desarrollo de la audiencia en el Juzgado de Garantía, la fiscalía presentó suficientes pruebas que demostraron la culpabilidad del sentenciado, de 43 años de edad, entre las que estaban el dictamen médico forense, testimonios, además de informes parciales, evidenciando además la vulneración de la confianza, la relación de parentesco y autoridad que este ejercía sobre la víctima.

Un libro grueso con lomo rojo y texto dorado 'CÓDIGO PENAL PANAMÁ' se encuentra sobre una mesa de madera, junto a un mazo de justicia de madera.
Un volumen del Código Penal de Panamá y un mazo de madera se presentan sobre una superficie, ilustrando herramientas fundamentales en el ámbito legal panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación se dio el 15 de diciembre de 2025, en horas de la noche, en una comunidad apartada del sur del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, donde el desalmado padre aprovechándose de su rol y de la vulnerabilidad de su hija, quien era adolescente, la agredió sexualmente en su propia residencia, quedando embarazada.

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