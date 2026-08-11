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Queda en libertad el capturado por la masacre de Boca del Monte en Guatemala donde murió la tiktoker “La MiAmor”

El operativo en un predio municipal detectó autos con placas alteradas y trasladó los hallazgos bajo custodia policial, mientras la pesquisa evalúa si el sitio era usado para ocultar unidades vinculadas a pandillas

El ataque en Boca del Monte dejó siete muertos y dos heridos, entre ellos María Eugenia Reyes Morales, conocida como La MiAmor, mientras El Pako desmintió versiones sobre su muerte.
Miguel Estuardo Méndez Vicente recuperó la libertad bajo fianza en Guatemala después de que un juez descartara pruebas suficientes por la masacre de Boca del Monte. (PNC de Guatemala)
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Luego de un operativo que duró más de 20 horas en una zona altamente transitada en la Ciudad de Guatemala, Miguel Estuardo Méndez Vicente, de 19 años, recuperó la libertad bajo fianza después de que un juez estimara que no había pruebas suficientes para vincularlo con la masacre de Boca del Monte donde falleció la creadora de contenido conocida como “La MiAmor”.

Méndez Vicente había sido capturado el fin de semana en el asentamiento Los Cerritos, zona 7, a un costado del puente El Incienso, después de que la Policía Nacional Civil lo señalara como presunto implicado al ataque armado ocurrido el 25 de julio donde fueron asesinadas siete personas. Tras su primera declaración, el juez de turno resolvió beneficiarlo con una medida sustitutiva y fijó una fianza.

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La decisión judicial se apoyó en que los indicios presentados por los detectives no bastaron para sostener su presunta participación en la matanza. El juzgador únicamente consideró acreditada la alteración del automóvil en el que se movilizaba el detenido.

El ataque en Boca del Monte dejó siete muertos y dos heridos, entre ellos María Eugenia Reyes Morales, conocida como La MiAmor, mientras El Pako desmintió versiones sobre su muerte.
Durante el operativo en Los Cerritos, las autoridades revisaron más de 100 vehículos y localizaron dos automóviles robados con placas cambiadas. (PNC de Guatemala)

La decisión judicial y el hallazgo de vehículos robados

De acuerdo con la investigación policial, el carro que conducía Méndez Vicente portaba una placa que no le correspondía. Los agentes también establecieron que el vehículo tenía reporte de robo.

Durante el operativo en Los Cerritos, las autoridades revisaron la situación de más de 100 vehículos estacionados en un predio municipal. En ese despliegue localizaron dos automóviles con placas cambiadas y, al verificar el número de motor, determinaron que ambos habían sido robados.

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Los dos vehículos fueron incautados y trasladados a un predio bajo resguardo de la PNC. Los detectives sostuvieron ante el juzgado que el predio municipal sería utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha para ocultar autos robados y emplearlos en actividades ilegales como el traslado de armas o droga hacia distintos puntos de la ciudad.

El ataque en Boca del Monte dejó siete muertos y dos heridos, entre ellos María Eugenia Reyes Morales, conocida como La MiAmor, mientras El Pako desmintió versiones sobre su muerte.
La Policía Nacional Civil sostuvo que el predio municipal de Los Cerritos habría sido usado por la Mara Salvatrucha para ocultar autos robados y trasladar armas o droga. (PNC de Guatemala)

La resolución judicial no cerró la pesquisa sobre la masacre. El punto central del expediente sigue siendo el ataque en Boca del Monte que dejó siete muertos y dos heridos durante la medianoche del sábado 25 de julio en la zona 2 de ese sector del municipio de Villa Canales.

La principal hipótesis apunta al narcomenudeo y a una disputa entre pandillas

Entre las víctimas mortales estuvo María Eugenia Reyes Morales, la creadora de contenido conocida como “La MiAmor”. También murieron su esposo y uno de sus hijos.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio.
María Eugenia Reyes Morales, conocida como La MiAmor, murió en una masacre en Villa Canales, Guatemala, que dejó seis víctimas. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Tras el ataque armado, el portavoz de la PNC dijo a Infobae que los investigadores consideran tres rutas de análisis y que la más consistente es la venta de drogas al menudeo. “Por ahora se manejan tres hipótesis. Una de ellas es la venta de drogas al menudeo, la segunda es que el crimen fue una venganza y por último se menciona la posibilidad de una extorsión, pero la primera es la más fuerte”.

Sobre la línea de extorsión, el portavoz precisó que aún no está claro si la familia era víctima de esa práctica o si estaba promoviéndola contra otra persona. Lo que la policía considera casi seguro, según el funcionario, es que existe relación con pandillas.

La publicación señaló que la hipótesis con más fuerza ubica el móvil en una disputa territorial asociada al narcomenudeo entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). Esa línea es la que, por ahora, organiza las pesquisas sobre el ataque que conmocionó a Guatemala.

El ataque en Boca del Monte dejó siete muertos y dos heridos, entre ellos María Eugenia Reyes Morales, conocida como La MiAmor, mientras El Pako desmintió versiones sobre su muerte.
La investigación policial determinó que el vehículo conducido por Méndez Vicente tenía una placa que no le correspondía y reporte de robo. (PNC de Guatemala)

En las horas posteriores al crimen circuló la versión de que también había muerto el tiktoker conocido como “El Pako”, hijo de “La MiAmor” y compañero suyo en videos humorísticos. Más tarde, él mismo publicó un video con el que descartó su fallecimiento.

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