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República Dominicana analiza el impacto de las drogas en accidentes de tránsito con nueva investigación oficial

El Ministerio de Salud y la DNCD pusieron en marcha la fase operativa del estudio en República Dominicana con apoyo de Direcciones Provinciales de Salud

El Ministerio de Salud Pública y la DNCD de República Dominicana iniciaron un estudio nacional sobre sustancias psicoactivas en conductores involucrados en accidentes de tránsito. (Cortesía: Freepik)
El Ministerio de Salud Pública y la DNCD de República Dominicana iniciaron un estudio nacional sobre sustancias psicoactivas en conductores involucrados en accidentes de tránsito. (Cortesía: Freepik)
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En el contexto de un incremento sostenido de los accidentes de tránsito a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana han implementado una nueva medida para abordar esta problemática. Ambas instituciones pusieron en marcha un estudio nacional que evaluará la presencia de sustancias psicoactivas en conductores involucrados en accidentes de tránsito que reciben atención en hospitales traumatológicos repartidos por el país.

Esta iniciativa busca aportar información relevante para comprender los factores que inciden en la siniestralidad vial, a partir de esa evidencia, diseñar políticas públicas más eficaces para la prevención de accidentes y la protección de la salud de la población.

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Como parte de esta estrategia, la DNCD realizó una donación de 300 pruebas especializadas para la detección de sustancias psicoactivas, insumos que serán aplicados durante el desarrollo del estudio. El objetivo es generar evidencia científica que permita identificar el impacto real del consumo de drogas en los incidentes viales y, de este modo, fortalecer la toma de decisiones en materia de seguridad vial y salud pública.

El acto formal de entrega de las pruebas tuvo lugar en presencia del ministro de Salud, Víctor Atallah, y del presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Ambos funcionarios reafirmaron el compromiso de sus entidades de trabajar de manera coordinada y de apoyar todas las iniciativas que fortalezcan la investigación científica y el desarrollo de estrategias de prevención sustentadas en datos verificables.

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La DNCD donó 300 pruebas para detectar sustancias psicoactivas en conductores atendidos tras accidentes de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la actividad, el ministro Atallah subrayó que la investigación representa una herramienta clave para identificar las causas que provocan accidentes de tránsito y para orientar la elaboración de políticas públicas ajustadas a la realidad nacional.

Señaló que el propósito es que todas las decisiones en salud pública cuenten con el respaldo de la ciencia. Además, explicó que los resultados de este estudio permitirán fortalecer la respuesta de la red nacional de trauma y definir intervenciones dirigidas a reducir la cantidad de accidentes, lesiones y muertes asociadas a la siniestralidad vial.

Atallah agradeció el respaldo de la DNCD, que facilitó los recursos para la ejecución de la investigación, y destacó que los hallazgos serán fundamentales para futuras acciones de prevención.

Entre los participantes, la viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Yudelka Batista, puso en valor la importancia de articular las capacidades de las instituciones públicas en torno a objetivos comunes, y remarcó que la cooperación interinstitucional debe traducirse en resultados concretos que beneficien a la ciudadanía.

Por parte de la DNCD, el vicealmirante Cabrera Ulloa manifestó que, además de la labor de prevención y persecución del tráfico ilícito de drogas, la institución impulsa acciones destinadas al fortalecimiento de la investigación, la salud pública y la formulación de políticas ancladas en la evidencia científica.

Expresó su interés en los resultados del estudio, convencido de que la información obtenida contribuirá a fortalecer las estrategias de prevención, orientar la toma de decisiones y promover políticas públicas más efectivas en beneficio de la seguridad vial y la salud de la población dominicana.

Los resultados de la investigación buscarán fortalecer la respuesta de la red nacional de trauma ante accidentes, lesiones y muertes viales. Foto VMT
Los resultados de la investigación buscarán fortalecer la respuesta de la red nacional de trauma ante accidentes, lesiones y muertes viales. Foto VMT

La fase operativa del estudio ya está en marcha en cinco hospitales traumatológicos del país, con el apoyo de las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), que participan en la toma de muestras a conductores involucrados en accidentes. Se prevé que los resultados sirvan para reforzar las estrategias nacionales de prevención y para apoyar decisiones orientadas a disminuir la morbilidad y mortalidad asociadas a los accidentes viales.

En la presentación participaron también la viceministra de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, Gina Estrella; el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez; el director de Investigación para la Salud, Nelson Martínez, representantes de hospitales y funcionarios de ambas instituciones.

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