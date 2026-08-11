Un auto cruzado e impacto lateral: terrible accidente de la Fórmula Nacional

El brutal accidente en la Fórmula Nacional

Guardar

Renzo Sabatini protagonizó uno de los accidentes más espectaculares de la jornada en la quinta fecha del campeonato 2026 de la Fórmula Nacional Argentina (FNA), disputada este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay.

El piloto mendocino, que condujo el monoplaza del equipo Ferreira Motorsport, venía al frente de la carrera cuando un toque con Benjamín Squaglia lo dejó cruzado en medio del trazado y expuesto a un violento impacto lateral por parte de otro competidor. Pese a la magnitud del golpe, el cuyano descendió del vehículo por sus propios medios y no sufrió lesiones.

PUBLICIDAD

La secuencia se desencadenó sobre el final de la Carrera 2. Sabatini marchaba en la punta cuando, en plena disputa por la posición, perdió el control de su monoplaza y quedó detenido de manera transversal sobre la pista. Sin margen de reacción, Bautista Della Santina, que venía detrás, lo embistió de forma lateral. El lugar del impacto generó alarma de inmediato, ya que los golpes sobre los laterales de un monoplaza suelen ser los de mayor riesgo para la integridad del piloto.

Minutos después del incidente, Sabatini llevó tranquilidad ya que habló con Carburando y describió lo sucedido con mezcla de alivio y frustración: “Estoy bien por suerte, fue el golpe, nada más. Estoy muy triste porque veníamos haciendo una carrera increíble desde el principio, donde nos pudimos mantener ahí adelante con un buen ritmo y el auto estaba impecable”.

PUBLICIDAD

Renzo Sabatini habló de su accidente en la segunda carrera de la Fórmula Nacional

Más allá del alivio por su estado físico, Sabatini expresó preocupación por los daños que sufrió el vehículo: “Los fierros se recuperan, pero bueno. Me da tristeza porque siento que el auto no siempre vuelve a ser el mismo y yo le tengo un cariño increíble”, declaró.

La carrera que Sabatini no pudo terminar quedó en manos de Tomás Campra (Giavedoni Motorsport). El podio lo completaron Franco Meschini (MR Racing), a 1,099 segundos, y José Sánchez (Della Santina Competición), a 1,497 segundos. Bautista Faccioli y Squaglia finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

PUBLICIDAD

La jornada del sábado había tenido un sabor completamente distinto para Sabatini. El piloto de Maipú, de 17 años, se había impuesto en la Carrera 1 tras un final ajustado, al superar a Bautista Faccioli y Fabricio Toselli. Ese triunfo anticipaba lo que parecía ser un fin de semana redondo para el piloto mendocino, hasta que el accidente del domingo truncó esa expectativa.

Cabe recordar que el accidente de Sabatini no fue el único incidente de relevancia en Toay ese domingo. Más tarde, Tomás Fernández protagonizó un choque espectacular en la final del TC2000, cuando su Nissan Kicks golpeó contra el paredón. Al igual que Sabatini, Fernández pudo salir del auto sin consecuencias físicas. De hecho, el santafesino de San Jorge, luego de haber sido derivado al hospital René Favaloro de Santa Rosa, fue dado de alta y ya se encuentra en su casa.

PUBLICIDAD

La Fórmula Nacional es una categoría de monopostos promocional, donde los jóvenes pilotos dan sus primeros pasos en autos luego del karting. La próxima fecha de la divisional junto al TC 2000 será el 9 de septiembre en el Autódromo Eucebio Marcilla de Junín.