Guillermo Francos: “Estoy convencido de que Milei va a ganar las elecciones del año próximo”

Guillermo Francos afirmó que Javier Milei va a ganar las elecciones del año próximo y que el oficialismo mantendrá su idea de gobierno

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El último traspié del Gobierno en el Congreso volvió a poner bajo la lupa su capacidad para negociar y construir acuerdos parlamentarios. Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de Javier Milei, evitó dramatizar la derrota y recordó que durante su gestión también sufrió un revés con la Ley Bases. “Yo también tuve un fracaso importante casi al principio de mi gobierno”, señaló, y agregó: “No hay nadie que sea infalible”.

En diálogo con Infobae al Regreso, el exfuncionario también se mostró convencido de que el resultado de las próximas elecciones será favorable al oficialismo. “Estoy convencido que Milei va a ganar las elecciones del año próximo y va a seguir con esta idea de gobierno”, afirmó. Según su lectura, los sectores de centro derecha y liberalismo terminarán confluyendo detrás del Presidente, incluido el espacio de Mauricio Macri, a quien definió como “una figura importante de la política argentina”.

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Francos proyectó, además, un escenario parlamentario mucho más favorable para La Libertad Avanza. Recordó que el Gobierno llegó al poder sin una estructura partidaria consolidada y con una representación legislativa reducida, pero sostuvo que ahora cuenta con un bloque propio y aliados tanto en Diputados como en el Senado. De cara a los próximos comicios, estimó que la fuerza “muy probablemente” se convierta en mayoría en la Cámara baja y que “puede llegar a ser mayoría en el Senado”.

La defensa del equilibrio fiscal

La discusión económica estuvo atravesada por una de las principales banderas de la gestión Milei: el equilibrio fiscal. Frente a las críticas por el costo social del ajuste, Francos sostuvo que la Argentina necesitaba sanear una economía que durante décadas funcionó con déficit. “Vos tenés que atacar los males de alguna forma”, explicó, y planteó que la estabilización debe estar acompañada por una reducción de impuestos que permita al sector privado invertir y producir.

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Francos sostuvo que La Libertad Avanza puede crecer en el Congreso y alcanzar la mayoría en Diputados y en el Senado (Infobae en Vivo)

En ese marco, destacó la desaceleración de la inflación y atribuyó ese resultado al ordenamiento de las cuentas públicas. “El presidente Milei se lo ha puesto como un objetivo sine qua non para la economía del futuro: el equilibrio fiscal es fundamental”, sostuvo. También remarcó que la Argentina enfrenta una dificultad que otros países pueden sortear con mayor facilidad: la falta de financiamiento, que vinculó con la desconfianza acumulada durante décadas.

Para Francos, recuperar esa confianza es una condición necesaria para que lleguen inversiones de largo plazo. “Argentina durante muchas décadas fue el campeón del mundo en la generación de desconfianza”, afirmó. Como ejemplo del cambio que busca impulsar el Gobierno, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que permitió la presentación de proyectos por unos US$150.000 millones.

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Entre los desarrollos mencionó el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada, al que atribuyó la capacidad de generar unos 40.000 puestos de trabajo durante su construcción. Francos aclaró que ese impacto será progresivo y que no resolverá por sí solo los problemas del mercado laboral, pero lo presentó como una muestra del efecto que pueden tener los grandes proyectos de infraestructura sobre las economías regionales.

El nuevo rol del Estado

La falta de inversión pública fue otro de los puntos de discusión. Francos reconoció que el Estado actualmente no está destinando recursos suficientes a la infraestructura, pero defendió el modelo de concesiones como alternativa para que empresas privadas asuman las obras y recuperen su inversión.

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El exjefe de Gabinete relativizó el traspié del Gobierno en el Congreso y recordó que también sufrió un revés con la Ley Bases (REUTERS/Mariana Nedelcu)

“El día de mañana lo que va a hacer es concesionar para que el sector privado invierta”, explicó, y mencionó tanto las rutas nacionales como el proceso previsto para los ferrocarriles. Para el exfuncionario, el cambio implica revisar una concepción histórica según la cual el Estado debía resolver una gran cantidad de necesidades por sí mismo.

“Yo nunca me fui”

Francos también habló de su relación actual con Milei y de la posibilidad de volver a ocupar un cargo. Contó que mantiene contacto con el Presidente, aunque aclaró que no recibe consultas habituales sobre gestión porque el Ejecutivo ya tiene su propio equipo. Cuando le preguntaron directamente por un eventual regreso a La Libertad Avanza y a la función pública, respondió: “Yo nunca me fui”.

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“Estoy en este espacio y las vueltas de la vida dirán si tengo algún rol para jugar o no. Yo estoy dispuesto a colaborar siempre”, agregó. De esta manera, no confirmó un regreso, pero dejó abierta la posibilidad de asumir alguna función en el futuro.

En la construcción política del oficialismo, Francos destacó además el papel de Karina Milei, a quien definió como una figura en la que el Presidente tiene “absoluta confianza”. Valoró especialmente su trabajo para convertir a La Libertad Avanza en una fuerza nacional y consideró que esa estructura será determinante para sostener el proyecto político.

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Francos respaldó un nuevo rol del Estado con concesiones para rutas y ferrocarriles, con inversión del sector privado en infraestructura (Infobae en Vivo)

Brasil y su salida del Gobierno

Sobre la relación entre Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Francos consideró que ambos mandatarios tienen responsabilidad en el deterioro del vínculo personal. Sin embargo, cuestionó la decisión de retirar al embajador argentino en Brasil al considerarla “un poco exagerada”. Aclaró que, pese a las diferencias políticas, no espera consecuencias sobre el intercambio bilateral: “La relación comercial entre los dos países va a seguir siendo igual”.

Finalmente, Francos repasó su salida de la Jefatura de Gabinete y negó que haya sido una decisión impuesta por Milei. Explicó que fue él quien planteó la necesidad de una reestructuración del Gobierno porque entendía que comenzaba una nueva etapa. Sobre la posterior designación de Manuel Adorni, reconoció que los hechos terminaron demostrando que la elección le generó un problema al Ejecutivo, aunque sostuvo que el Presidente no podía anticipar ese desenlace cuando tomó la decisión.

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Con la mirada puesta en 2027, Francos dejó así una definición política contundente sobre el futuro del Gobierno, pero también una señal sobre el suyo: confía en la continuidad de Milei, espera un crecimiento legislativo de La Libertad Avanza y asegura que sigue dispuesto a colaborar con el espacio que ayudó a construir.

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