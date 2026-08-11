Yanina Latorre contó lo que no se vio de su cruce con Pampita: “Hablás de ella y mide”

Yanina Latorre reveló en SQP los detalles de su cruce con Pampita y repasó peleas, mensajes y reconciliaciones (Video: SQP, América TV)

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Yanina Latorre volvió a poner a Pampita en el centro de la conversación, pero esta vez con un tono que pocos esperaban. En SQP (América TV), la panelista repasó su historia de encontronazos con la modelo y terminó con una definición que sorprendió al panel. El recorrido que hizo Latorre incluyó peleas, mensajes de WhatsApp equivocados, insultos en aeropuertos y, también, reconciliaciones silenciosas.

El disparador fue el cruce que ambas protagonizaron en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, donde Pampita afirmó que los medios habían sido “uno de los detonantes” de su separación de Pico Mónaco. Latorre, que en su momento fue quien dio a conocer esa ruptura al aire, no esquivó el tema y fue al hueso: contó, con detalle, cómo se había enterado de la separación, qué pasó después y cómo fue el reencuentro con el tenista años más tarde.

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La relación entre Pampita y Yanina Latorre alternó mensajes furiosos, acusaciones y pedidos de disculpas en persona

Según relató Latorre en SQP, la información sobre la separación de Pampita y Mónaco le llegó a través de alguien del entorno de la pareja. La data era precisa y eso fue lo que desató la tormenta. El tenista la llamó y la increpó: quería saber quién le había pasado la información. “Me puteó en todos los colores. Me dijo de todo”, recordó la conductora. La conversación escaló, se cruzaron, y él terminó bloqueándola del WhatsApp. Pero antes de cortarle el contacto, Pico cometió un error: le mandó un mensaje que no era para ella.

El reencuentro con Mónaco llegó sin buscarlo. Latorre contó que lo cruzó en el salón VIP de un aeropuerto, de regreso de Miami. La duda fue breve: “Dije, ¿lo saludo o no lo saludo?”. Se saludaron, se abrazaron, y el tenista le pidió disculpas. La explicación que le dio fue tan concisa como elocuente: “Estaba ‘Pampitizado’”, le dijo. Yanina lo tomó con humor y cerró el capítulo: “Me pidió disculpas, charlamos, era otro momento, era un pendejo”.

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Con Pampita, la dinámica fue siempre más compleja. La conductora describió una relación que oscila entre los mensajes furiosos y los saludos cariñosos, a veces en cuestión de horas. Recordó una ocasión en la que la modelo le escribió un mensaje “puteándola”, acusándola de recibir dinero para “cagarle la vida”. “Un día, de la nada, me manda un mensaje puteándome, pero en todos los colores. Tremendo. ‘A vos te están pagando para cagarme la vida’. ‘Yo sé quién es el que te paga a vos, porque me quieren ver destrozada’”, señaló. Yanina optó por no contestar. Al día siguiente, en el Bailando, Pampita se le acercó y le pidió disculpas: “Anoche me pegué un mal viaje”, le dijo. “Tiene esa cosa que se da cuenta y después te habla bien”, evaluó Latorre.

Pampita sostuvo en PH que los medios fueron uno de los detonantes de su separación y Yanina Latorre rechazó que la culpa sea de la prensa (Video: PH, Telefe)

El episodio del aeropuerto también tuvo su capítulo con Pampita. Yanina recordó la secuencia en la que la cronista Maite Peñoñori intentó entrevistar a la modelo a la salida del vuelo, en medio de la separación de Mónaco. La modelo, visiblemente molesta, le respondió con dureza al equipo de Los Ángeles de la Mañana y se fue. Años después, en PH, la modelo confirmó que esa semana había sido especialmente difícil para ella: “Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana”, dijo.

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La animadora, lejos de escalar el conflicto, optó por matizar. Reconoció que la modelo tiene razón en enojarse cuando se difunden noticias de su vida privada, pero también trazó un límite: “La culpa no es de la prensa. Vos te enterás porque ellos quieren que te enteres”. Y fue más allá: recordó que la propia Pampita condujo Pampita Online, un ciclo de espectáculos donde se hablaba de la vida privada de otras figuras. “Ella por ahí no se mete tanto, pero en la carpeta del día es hablar de la gente que le interesa a la gente”, señaló.

El cierre del análisis de Latorre fue el que más llamó la atención. “Me parece hipnótica. Tiene algo que vos hablás de ella y mide. Cuando va caminando al lado de Maite, la querés seguir viendo”. Sumó que la modelo sabe pedir disculpas, no mezcla los planos personal y profesional, trata bien a su hija Lola —con quien trabajó— y nunca la trató mal en persona. “A mí Pampita es un personaje que me encanta, me gusta ella, por eso siempre hablo de ella”, cerró.

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