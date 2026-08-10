Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron a un hombre que intentó vender un monitor de latidos fetales y una bomba de vacío del Hospital Fernández

Un operativo encubierto permitió recuperar los aparatos sustraídos de la terapia intensiva, luego de que fueran ofrecidos en redes sociales

Detuvieron a un hombre que intentó vender monitores robados al Hospital Fernández
Guardar

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 33 años con antecedentes penales tras montar una entrega controlada y recuperar equipamiento robado de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Agudos Dr. Fernández, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento permitió el arresto de L.D.F., quien ofrecía a la venta en redes sociales dos monitores multiparamétricos sustraídos del centro de salud.

La investigación se inició el 28 de julio, cuando un auxiliar de patrimonio del hospital denunció la desaparición de dos monitores Mindray Umec 12. La jefa de unidad había advertido el faltante el 20 de julio, hecho que motivó el alerta a las autoridades. Según la denuncia, el empleado detectó en Facebook Marketplace una publicación en la que el perfil “Lion King” ofrecía los equipos por un millón de pesos, identificando los monitores por las características y el número de serie.

PUBLICIDAD

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Pablo Recchini, con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, dirigido por Diego Slupsky. El personal de la División Investigaciones Comunales 14 coordinó con el denunciante la concreción de una compra controlada.

De acuerdo con las instrucciones judiciales, se pactó un encuentro en la estación de servicio Axion, ubicada en la intersección de las avenidas La Plata e Independencia, en el barrio de Caballito.

PUBLICIDAD

A las 17:40, Fernández llegó al lugar a bordo de un Chevrolet Spin azul. Tras corroborar su identidad y constatar la posesión de los monitores, efectivos policiales procedieron a su detención en presencia de testigos. Durante la requisa, se le incautaron los dos monitores multiparamétricos denunciados, un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío médica, instrumental de uso hospitalario, un teléfono celular y el vehículo utilizado para el traslado. El valor estimado de los elementos recuperados ronda los nueve millones de pesos.

El detenido, quien cuenta con antecedentes por violencia de género y hurto, quedó imputado por la sustracción de bienes hospitalarios y fue puesto a disposición de la justicia. Las autoridades dispusieron el secuestro de todos los elementos recuperados y ordenaron una verificación para determinar si el resto de los objetos también pertenecen al Hospital Fernández.

“La entrega controlada resultó positiva y permitió el recupero de equipamiento clave para la atención de pacientes críticos”, informaron fuentes policiales.

Temas Relacionados

Hospital FernándezRobosHurtosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José C. Paz: acusaron a un hombre de abusar de su sobrina, entraron a su casa y lo atacaron a golpes

La víctima, de 28 años, fue intervenida y continúa con las secuelas de los golpes. El caso, que ocurrió en diciembre de 2025, ya tiene tres detenidos

José C. Paz: acusaron a un hombre de abusar de su sobrina, entraron a su casa y lo atacaron a golpes

Balearon a un barrendero de Neuquén para robarle su bicicleta cuando iba a trabajar

M. P., de 56 años, recibió un disparo a quemarropa cuando llegaba a su trabajo en la madrugada del sábado. Permanece internado en estado delicado tras una compleja cirugía, mientras la Policía busca a los tres agresores

Balearon a un barrendero de Neuquén para robarle su bicicleta cuando iba a trabajar

Llegó a una comisaría borracho, generó destrozos, quiso agredir a los policías y quedó detenido en Chaco

El hombre fue sometido a control tras alterar el orden frente a la Comisaría Octava de Resistencia. El test arrojó 1.82 gramos de alcohol por litro de sangre

Llegó a una comisaría borracho, generó destrozos, quiso agredir a los policías y quedó detenido en Chaco

Detuvieron a una mujer acusada de vender drogas desde su casa en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó dos allanamientos en domicilios del barrio Villa El Libertador y secuestró elementos de interés para la causa

Detuvieron a una mujer acusada de vender drogas desde su casa en Córdoba

Imputaron al joven por la muerte de un hombre tras chocar y caer desde un puente en Mendoza

La Justicia provincial acusó a F.I.S. de 19 años por homicidio culposo y lesiones graves tras el choque que mató a Claudio Assenza y dejó a su familia internada. La víctima fatal trabajaba en la bodega Zuccardi

Imputaron al joven por la muerte de un hombre tras chocar y caer desde un puente en Mendoza

DEPORTES

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

La dura carta de UEFA, AFC y Concacaf contra Infantino en medio de la crisis política en FIFA: “La confianza se rompe por medio del engaño”

Thiago Almada llegó a la Argentina para sumarse a River Plate

El accidente que destruyó a la selección de Zambia: un error en cabina y 30 muertos camino a las Eliminatorias

El método de “La Fábrica”: cómo la cantera de Vélez vendió por más de USD 120 millones en diez años y nutre a la selección argentina

TELESHOW

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

Anamá Ferreira presentó a su nieta Amalia Josefina y emocionó a sus seguidores: “Con el corazón lleno”

Así fue la noche de la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche porteño: entre flashes, total black y rumores de celos

Chichita Casciari, la protagonista real de la película Canelones: “Toda la vida he sido muy audaz”

Juanicar habló de la internación de su madre y su salida de Gran Hermano: “Ella estaba en peligro”

Alex Caniggia respaldó a Charlotte y apuntó a Sol Abraham para que se vaya de Gran Hermano: “¡Fuera!”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

Lacalle Pou volvió al ruedo político, evitó hablar de 2029 y dejó una definición: “Soy menos ortodoxo”

Uruguay busca mediar entre Milei y Lula: Orsi apuesta al papa León XIV para acercar a Argentina y Brasil

El Modo SÍ