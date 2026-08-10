Detuvieron a un hombre que intentó vender un monitor de latidos fetales y una bomba de vacío del Hospital Fernández

Detuvieron a un hombre que intentó vender monitores robados al Hospital Fernández

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La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 33 años con antecedentes penales tras montar una entrega controlada y recuperar equipamiento robado de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Agudos Dr. Fernández, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento permitió el arresto de L.D.F., quien ofrecía a la venta en redes sociales dos monitores multiparamétricos sustraídos del centro de salud.

La investigación se inició el 28 de julio, cuando un auxiliar de patrimonio del hospital denunció la desaparición de dos monitores Mindray Umec 12. La jefa de unidad había advertido el faltante el 20 de julio, hecho que motivó el alerta a las autoridades. Según la denuncia, el empleado detectó en Facebook Marketplace una publicación en la que el perfil “Lion King” ofrecía los equipos por un millón de pesos, identificando los monitores por las características y el número de serie.

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El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Pablo Recchini, con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, dirigido por Diego Slupsky. El personal de la División Investigaciones Comunales 14 coordinó con el denunciante la concreción de una compra controlada.

De acuerdo con las instrucciones judiciales, se pactó un encuentro en la estación de servicio Axion, ubicada en la intersección de las avenidas La Plata e Independencia, en el barrio de Caballito.

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A las 17:40, Fernández llegó al lugar a bordo de un Chevrolet Spin azul. Tras corroborar su identidad y constatar la posesión de los monitores, efectivos policiales procedieron a su detención en presencia de testigos. Durante la requisa, se le incautaron los dos monitores multiparamétricos denunciados, un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío médica, instrumental de uso hospitalario, un teléfono celular y el vehículo utilizado para el traslado. El valor estimado de los elementos recuperados ronda los nueve millones de pesos.

El detenido, quien cuenta con antecedentes por violencia de género y hurto, quedó imputado por la sustracción de bienes hospitalarios y fue puesto a disposición de la justicia. Las autoridades dispusieron el secuestro de todos los elementos recuperados y ordenaron una verificación para determinar si el resto de los objetos también pertenecen al Hospital Fernández.

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“La entrega controlada resultó positiva y permitió el recupero de equipamiento clave para la atención de pacientes críticos”, informaron fuentes policiales.