“Nos pueden delatar, pero no vamos a parar”: desnudaban a sus compañeras con IA y vendían sus fotos por packs de mil pesos

Habría 50 menores involucrados en la creación y difusión de fotos falsas

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“Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, fue la frase que destapó el caso de los alumnos del Colegio Carlos Pellegrini y del Nacional de Buenos Aires que desnudaban a sus compañeras mediante Inteligencia Artificial y vendían sus fotos en WhatsApp.

Todo salió a la luz a fines de junio, cuando varias alumnas de segundo año comenzaron a denunciar la existencia de estos grupos. La causa es investigada como producción y difusión de imágenes de explotación sexual infantil, y habría 50 menores involucrados en la propagación del material audiovisual.

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El caso no es un hecho aislado. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revela que el 95% de los jóvenes de entre 9 y 17 años tiene un teléfono con acceso a internet y el 88% lo usa todos o casi todos los días, según datos de UNICEF y UNESCO 2025. En ese entorno hiperconectado, el 49% de los estudiantes reporta haber atravesado al menos una experiencia de agresión en línea. Y los deepfakes —videos, imágenes o audios manipulados mediante inteligencia artificial para simular hechos o declaraciones inexistentes— emergen como un fenómeno de creciente preocupación: el 43% de los adolescentes encuestados afirma haber recibido imágenes o videos manipulados con IA.

Si bien en esta ocasión quedaron en el centro de la escena dos colegios preuniversitarios de la UBA, esta problemática se extiende en todo el país. En 2023, un estudiante de San Juan creó imágenes pornográficas falsas de compañeras con IA y las difundió en sitios para adultos. En 2025, un joven de 18 años fue imputado por hacer lo mismo con más de veinte alumnas de su escuela en Córdoba. Este año, un estudiante de Salta fue detenido por tomar fotos reales de redes, convertirlas en desnudos falsos y subirlas a un sitio de contenido sexual: el mismo modus operandi que el de los alumnos del CNBA y del “Pelle”.

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El 49% de los jóvenes reporta haber atravesado al menos una experiencia de agresión en línea (Freepik)

Las primeras señales de alerta comenzaron el 27 de junio, cuando varias alumnas de segundo año, manifestaron su indignación en redes sociales tras descubrir un grupo de WhatsApp en el que sus compañeros compartían packs de imágenes y videos alterados con IA, en el que se veía las jóvenes casi sin ropa o desnudas.

Los participantes del grupo eran en su mayoría del Carlos Pellegrini, pero también participaron algunos alumnos del Nacional de Buenos Aires. Según el testimonio de las víctimas, que eran compañeras de curso, amigas o ex parejas de los acusados, las fotos manipuladas eran ofrecidas en “packs” con valores que rondaban los $1.000.

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Tras el hallazgo, las jóvenes afectadas impulsaron sentadas para que las autoridades del colegio intervengan. Una semana y media después de los hechos, el Pellegrini presentó actuaciones ante el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad y la Línea 102, y le solicitó a las familias de las víctimas que formalicen las denuncias.

En los grupos participaban alumnos del Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini

La rectora del CNBA, Valeria Bergman, informó que activaron mecanismos de contención para las víctimas, mientras que las autoridades del Pellegrini reforzaron los equipos pedagógicos y pusieron al cuerpo docente en conocimiento de la situación. Desde la Comisión de Géneros del centro de estudiantes del Nacional de Buenos Aires repudiaron los hechos y pidieron denunciar a quienes “difunden o comercializan” este material. “Es aberrante ver cómo se naturaliza tratar nuestros cuerpos como objetos de consumo”, sostuvieron.

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Con el correr de los días, sin embrago, el ambiente se puso más tenso dentro de los colegios. “Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, fue el mensaje que apareció en un pupitre del Pellegrini.

Si bien en un primer momento se creía que ocho alumnos estuvieron involucrados en la difusión de las imágenes, la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, confirmó que son 50 los menores implicados.

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El caso se investiga como producción y difusión de imágenes de explotación sexual infantil, según confiaron fuentes judiciales a Infobae. En estos momentos, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) trabaja para detectar si las fotos fueron creadas con inteligencia artificial, determinar la autoría y si hubo comercialización.

La frase que apareció en uno de los pupitres del Pellegrini

Los alumnos señalados fueron suspendidos por algunos días y, debido a que son menores de edad, serían inimputables. “Es un gran desafío la minoría de edad. Cuando todavía no está rigiendo la nueva ley de minoridad, tenemos que determinar si las personas que cometieron estos delitos son impunes”, explicó la fiscal Dupuy, en declaraciones radiales.

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En diálogo con este medio, Cecilia Danesi, codirectora del máster en gobernanza ética de la IA de la Universidad Pontificia de Salamanca, aseguró que la generación de contenido falso con IA “constituye una forma de violencia de género, aunque las imágenes nunca hayan existido”, porque el daño no depende de la existencia de una foto real, sino de “utilizar la imagen para sexualizar, humillar, controlar o desacreditar a una persona sin su consentimiento”.

Danesi advirtió, además, que la accesibilidad de las herramientas de IA cambió radicalmente “la escala, la velocidad, el costo y la facilidad” con la que pueden cometerse este tipo de agresiones, y que las consecuencias para las adolescentes pueden ser muy profundas: “Desde ansiedad, depresión, vergüenza, aislamiento social, pérdida de confianza, abandono escolar o, en casos más graves, ideación suicida”.

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“Quienes difunden estas imágenes también contribuyen al daño”, sostuvo Danesi

En cuanto a los vacíos legales en el país, la especialista destacó la necesidad de avanzar hacia una regulación específica: “Argentina debería avanzar hacia una regulación que contemple expresamente estas nuevas formas de violencia digital”.

Por último, subrayó la importancia de la educación digital y la responsabilidad compartida: “No alcanza con sancionar al autor. Quienes difunden estas imágenes también contribuyen al daño. Es fundamental trabajar la corresponsabilidad: cada reenvío amplifica la violencia”. Y añadió que el principal desafío para la Justicia es “proteger integralmente a la víctima y, al mismo tiempo, reconocer que el agresor también es un menor en proceso de formación”, por lo que la respuesta debe ser rápida, especializada y con un fuerte componente educativo.

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En Argentina no existe aún una ley que penalice expresamente la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial. En el Congreso hay al menos tres proyectos que buscan llenar ese vacío. Ninguno fue sancionado.