Quién era el docente que fue asesinado a tiros mientras trabajaba como chofer para una app de viajes

Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, se desempeñaba como docente técnico de tres escuelas del partido de La Matanza. Pero en sus tiempos libres, además, trabajaba como chofer de aplicaciones de viajes para llegar a fin de mes.

Este sábado por la noche, mientras realizaba un traslado, fue asesinado. Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, un agente de la Policía bonaerense, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereya murió casi en el acto.

Según sus registros comerciales la víctima se desempeñaba como docente, bajo la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en tres escuelas: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero.

Cristian Eduardo Pereyra, el docente asesinado en La Matanza

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, publicaron desde la Técnica N° 8 matancera en sus redes sociales, en relación al brutal crimen de Pereyra.

Amante de los autos, Cristian también era mecánico de su propio taller. Incluso, solía asistir al picódromo de La Matanza para asistir a los eventos de picadas.

“En marzo, los docentes quedan a disposición de buscar más horas y él era provisional. Entonces tenía que buscar más horas para cobrarlas en abril. Marzo era el mes que estaba más flojo de dinero. Entonces salió a hacer más viajes de lo habitual para pagar su alquiler”, explicaron este lunes Brenda y Victoria, hermanas de Cristian, al dialogar con los medios de prensa que aguardaban su palabra.

Fue en ese contexto que Cristian, durante la noche del último sábado, tomó un viaje en la localidad de Mariano Acosta. El pasajero, un agente que prestaba servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza.

En circunstancias que aún investiga el fiscal Carlos Arribas, titular de la UFI de Homicidios departamental, el atacante, identificado como Matías Alejandro Visgarra Riveros, de 23 años, disparó contra Pereyra, quien agonizó en el lugar del hecho durante varios minutos hasta que falleció, de acuerdo a las fuentes.

Luego, Riveros se subió al auto de la víctima, un Chevrolet Corsa color gris oscuro, y condujo hasta la localidad de Ciudad Evita. Una vez allí, descartó el vehículo sobre la calle Coronel Espejo, entre El Airampu y El Esporal, a la vera de las vías del tren Belgrano Sur, y caminó hasta la base de la UTOI La Matanza, ubicada a unas 15 cuadras y donde, casualmente, se le practicó la autopsia al cuerpo de su victima.

El auto de la víctima.

“El policia se va a trabajar con el auto de mi hermano. Lo descarta en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12, y es el mismo lugar donde le terminan haciendo la autopsia a mi hermano. O sea, este policia estaba trabajando con total impunidad mientras le hacian la autopsia a mi hermano”, advirtió una de las hermanas de Cristian.

Según lo describieron ellas mismas, Cristian era un muy buen padre y muy querido en la localidad de Virrey del Pino, donde residía junto a su mujer y su hija de 3 años.

De perfil familiero, solía compartir distintos momentos con su círculo más cercano. “Fue la peor noticia que nos podrían haber dado en la vida. Somos tres hermanos, muy unidos, siempre estamos juntos, nos vamos de vacaciones juntos, comemos los fines de semana”, contaron Brenda y Victoria entre lágrimas.

El fiscal Arribas ordenó la aprehensión de Visgarra Riveros, quien en la app de viajes aparecía como el último pasajero que había levantado la víctima. Según pudo saber este medio, el principal sospechoso será indagado durante la mañana de este lunes. "Acá estamos paradas por mi hermano, porque mis papás ni se pueden levantar de la cama", concluyeron las hermanas de la víctima.

“Estamos destruidos, nos arruinaron la vida. No pudimos dormir pensando en que mi hermano estuvo tirado en la autopista, en la oscuridad, agonizando, teniendo miedo y seguramente llorando, porque quería ser parte de la vida de su hija. Acá estamos paradas por mi hermano, porque mis papás ni se pueden levantar de la cama”, concluyeron las hermanas de la víctima.