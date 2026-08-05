Se fugó un acusado de abuso sexual antes de su traslado a una cárcel en Corrientes y alertan que es de "alta peligrosidad"

Cristian Villalba es considerado de alto riesgo y piden colaboración para saber su paradero

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Un hombre acusado por delitos contra la integridad sexual se escapó de la comisaría en Monte Caseros y activó un operativo cerrojo para intentar recapturarlo. La fuga ocurrió durante la madrugada del martes, faltando pocas horas para su traslado a una unidad penitenciaria de mayor seguridad en la ciudad de Corrientes.

El prófugo fue identificado como Cristian Villalba de 32 años, quien permanecía alojado de manera provisoria en la Comisaría Primera de Monte Caseros. El hombre logró evadir a las autoridades en medio de un descuido de la custodia policial. Villalba debía ser trasladado este miércoles a una cárcel de máxima seguridad, después de cumplir diligencias judiciales previas.

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El caso adquirió relevancia por el perfil penal atribuido al evadido y por el momento en que ocurrió la huida. Según El Litoral, el hombre estaba procesado por delitos de abuso sexual agravado y había sido catalogado por fuentes oficiales como una persona de “alta peligrosidad”. Esa valoración llevó a las autoridades a pedir con urgencia su localización, al considerar que su situación representaba un riesgo para la comunidad.

Tras la fuga, las fuerzas de seguridad insistieron en que la prioridad es obtener información certera sobre los movimientos recientes del acusado y cualquier dato que permita reconstruir una posible ruta de escape. El despliegue incluyó controles en accesos -principalmente en Monte Caseros y zonas cercanas-, además realizaron tareas de rastrillaje en zonas aledañas, con intervención de personal policial de la jurisdicción.

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Las autoridades volvieron a pedir colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier dato sobre su posible paradero puede ser comunicado a la Comisaría Distrito Primera de Monte Caseros, al número 3794-388810, a la dependencia policial más cercana o a las líneas de emergencia 911 en Capital y 101 en el Interior. Además, remarcaron a los vecinos no intervenir por cuenta propia bajo ninguna circunstancia, debido al nivel de riesgo adjudicado al prófugo.

El prófugo Cristian Villalba en su actualidad

La búsqueda de Cristian Villalba también se reforzó con la difusión de una fotografía reciente que, según informó la Policía de Corrientes, muestra el aspecto actual del prófugo. La imagen fue publicada con el objetivo de facilitar su reconocimiento y ampliar las posibilidades de localización en el marco del operativo que sigue activo desde la fuga. La difusión de la fotografía se incorporó así a las tareas investigativas abiertas para intentar dar con el acusado.

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Todavía no lograron recapturar a Cristian Villalba. Mientras tanto, la búsqueda sigue en marcha con controles y rastrillajes. Las autoridades mantenían vigente el pedido a la población para aportar cualquier dato útil que permitiera ubicarlo en Monte Caseros o en áreas cercanas de la provincia de Corrientes. Hasta el momento, no se precisó de forma pública el detalle de la imputación ni de los antecedentes penales. Sin embargo, las autoridades si lo señalaron como una persona de alta peligrosidad y confirmaron que estaba procesado por delitos contra la integridad sexual.

Este tipo de episodios suele activar revisiones internas sobre los esquemas de custodia, sobre todo cuando se trata de detenidos que esperan traslados a unidades penitenciarias de mayor seguridad. En esos tramos previos al ingreso a una cárcel, los movimientos hacia defensorías, juzgados o dependencias policiales implican instancias sensibles dentro del dispositivo de vigilancia, ya que cualquier falla en la custodia puede derivar en una evasión.

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En la situación que tuvo lugar en Monte Caseros, el episodio de fuga volvió a centrar el foco de atención en ese instante específico dentro del proceso, ya que el acusado se encontraba bajo la custodia de la Justicia y restaban solo unas pocas horas para que fuera trasladado a otro establecimiento. Este hecho también dejó en evidencia la relevancia que tienen los operativos de cierre de los accesos.