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Tras otro bombardeo letal de Putin, Zelensky reclamó el envío de misiles: “Podrían haber salvado vidas”

Un nuevo ataque ruso con misiles y drones provocó al menos nueve muertos en la capital de Ucrania y ocho en el resto del país debido a la escasez de cohetes para alimentar a los sistemas Patriot

Los trabajadores colocan los cuerpos de los residentes en bolsas para cadáveres después de que fueran asesinados en una estación de tren, el sitio de un ataque aéreo ruso, en la región de Kiev, Ucrania (REUTERS/Stringer)
Los trabajadores colocan los cuerpos de los residentes en bolsas para cadáveres después de que fueran asesinados en una estación de tren, el sitio de un ataque aéreo ruso, en la región de Kiev, Ucrania (REUTERS/Stringer)
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El líder ucraniano, Volodímir Zelensky, pidió el miércoles a sus aliados que envíen más defensas antiaéreas antibalísticas, tras los ataques rusos que causaron 17 muertos durante la noche.

“Los interceptores balísticos podrían haber salvado la vida de las personas fallecidas hoy. Es fundamental que nuestros socios comprendan que los retrasos en su entrega o la falta de medidas antibalísticas provocan estas terribles bajas y destrucción”, declaró Zelensky en las redes sociales.

Un nuevo ataque ruso con misiles y drones provocó al menos nueve muertos en Kiev debido a la escasez de misiles interceptores de sistemas Patriot, en un momento en el que EEUU ha avanzado nuevos esfuerzos para relanzar las conversaciones entre Ucrania y Rusia, pero se muestra reticente a dar acceso a Ucrania a esta tecnología.

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Una treintenta de personas resultaron heridas en Kiev, entre ellas cuatro menores de edad, mientras que se registraron dueños en 17 edificios de viviendas y en edificios no residenciales, incluido un centro educativo y la Embajada de Lituania.

Según la cadena pública ucraniana Suspilne, cinco personas murieron en el distrito de Darnitsia cuando un misil las alcanzó en el momento en que intentaban llegar a un refugio antiaéreo. Cuando otros vecinos intentaron prestar auxilio a los heridos, impactó un segundo misil, que mató a otras dos personas.

“Kiev era el objetivo principal, pero los ataques también golpearon las regiones de Dnipró, Sumi, Kharkiv y Poltava”, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky en redes sociales.

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En su mensaje, el líder ucraniano lamentó que la carencia de proyectiles interceptores para sistemas Patriot sólo ha permitido a las defensas ucranianas interceptar uno de un total de 27 misiles balísticos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado, en Alemania. Jens Buttner/Pool vía REUTERS
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado, en Alemania. Jens Buttner/Pool vía REUTERS

“Es esta escasez de interceptores de misiles balísticos la que alienta a Rusia a lanzar estos ataques que se cobran vidas humanas. Es crucial que los aliados oigan que estas capacidades hacen falta aquí y ahora, no en algún lugar en arsenales para escenarios hipotéticos”, reiteró.

Sólo un misil balístico interceptado

La Fuerza Aérea ucraniana informó que las fuerzas rusas lanzaron un total de 35 misiles: cuatro misiles antibuque Zircon/Onyx; 27 misiles balísticos Iskander-M/S-400; dos misiles antiradar Kh-31 y dos misiles teledirigidos Kh-59/69.

Además, despegaron de territorio ruso y de regiones ucranianas ocupadas 185 drones de ataque tipo Shahed (incluidos modelos a reactor), Gerbera e Italmas; así como drones merodeadores Banderol y drones réplica Parody, de los que pudieron ser suprimidos 154.

“Según informaciones preliminares, cuatro misiles antibuque y 26 misiles balísticos hicieron impacto, así como 23 drones de ataque, en 21 emplazamientos y cayeron fragmentos de objetos derribados en dos emplazamientos. Además, tres misiles no alcanzaron sus objetivos”, resumió la institución castrense.

Trump, indeciso sobre los Patriot

El Ejército ucraniano depende de Estados Unidos para el suministro de interceptores para las baterías Patriot, y éste fue uno de los temas abordados por Zelensky en su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca el pasado martes.

Tras el encuentro, el líder ucraniano afirmó que había recibido el aval de Trump para que Ucrania fabrique por sí misma esos proyectiles.

Sin embargo, Trump se mostró reacio en declaraciones realizadas este viernes.“Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra”, dijo a la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

Reavivar las negociaciones

Un resultado de la reunión en la Casa Blanca es sin embargo el posible viaje a Kiev de los emisarios de Trump para el conflicto, Jared Kushner y Steve Witkoff, que Zelenski reclama desde hace tiempo, y que puede interpretarse como indicio de que Washington se dispone a reavivar las interrumpidas conversaciones de paz.

Tras darles la espalda debido a la falta de avances y a la propia ofensiva de Washington contra Irán, el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio dijo este viernes en una entrevista con Fox News que “habrá algunos esfuerzos a lo largo de las próximas semanas para ver si podemos relanzar las conversaciones entre ambas partes”.

Matizó que será difícil lograr progresos “hasta que sea posible acercar un poco más las líneas rojas” a las que se aferran Moscú y Kiev, pero subrayó que Trump ha dado instrucciones de aprovechar posibles oportunidades de “ser una fuerza que dé cierto impulso a conversaciones de paz”.

(Con información de AFP y EFE)

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