Las MIPYMES en Panamá buscan romper los cuellos de botella que frenan su crecimiento

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 97% del parque empresarial panameño y constituyen uno de los principales motores de generación de empleo. Alex Hernández

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Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan alrededor del 97% del parque empresarial de Panamá, pero continúan enfrentando obstáculos que limitan su crecimiento, desde el acceso al financiamiento y la baja digitalización hasta las cargas tributarias y laborales, la falta de capacitación y el debilitamiento del consumo interno.

Para Alicia Jiménez, presidenta de FEDECÁMARAS, el principal desafío es entender que las soluciones para la economía no pasan únicamente por las grandes cifras macroeconómicas, sino también por la realidad de las empresas más pequeñas.

A su juicio, el debate público suele concentrarse en temas como el presupuesto del Estado, el crecimiento económico o las calificaciones de riesgo, mientras deja en segundo plano a miles de negocios que sostienen el empleo y la actividad económica en las comunidades.

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Jiménez sostiene que la microeconomía atraviesa un momento complejo porque el ciclo natural de la economía se ha debilitado.

El acceso al crédito continúa siendo uno de los principales desafíos para el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. (Foto: Shutterstock)

Explica que las empresas necesitan invertir para producir, pero esa inversión pierde dinamismo cuando los consumidores cuentan con menos liquidez y disminuye la demanda.

“Si invierto, produzco, pero no tengo ventas porque el consumidor no tiene dinero para comprar, el flujo económico se rompe”, señaló al describir una realidad que, según afirma, afecta especialmente a las micro y pequeñas empresas.

Entre los temas que considera prioritarios aparecen el desarrollo del talento humano, el liderazgo empresarial, la sostenibilidad y la adopción de nuevas tecnologías.

Frente a este panorama, FEDECÁMARAS reunirá el próximo 19 de agosto a empresarios, emprendedores y especialistas en el Primer Congreso Nacional MIPYMES 360, un espacio que, más allá de presentar conferencias, busca ofrecer herramientas prácticas para fortalecer la competitividad de este segmento que constituye la base del tejido empresarial panameño.

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Alicia Jiménez, presidenta de FEDECÁMARAS, considera que fortalecer a las MIPYMES es clave para impulsar el empleo, la inversión y el desarrollo económico del país. Cortesía

El congreso también abordará aspectos relacionados con la inteligencia artificial, la transformación digital, la automatización, así como los aspectos tributarios, laborales y regulatorios, que, según la dirigente empresarial, continúan representando “cuellos de botella” para numerosos negocios que buscan consolidarse.

Otro de los ejes del encuentro será el acceso al financiamiento, una de las principales barreras históricas para las MIPYMES. Jiménez adelantó que representantes del sector bancario participarán en un panel sobre microfinanzas, con el propósito de explicar cómo los fondos disponibles para este segmento pueden responder mejor a las necesidades reales de los pequeños empresarios.

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Además, durante la actividad se firmará un acuerdo entre FEDECÁMARAS y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) para facilitar el acceso a crédito, financiamiento y asistencia técnica.

La presidenta de FEDECÁMARAS también planteó la necesidad de fortalecer la relación entre las grandes compañías y los pequeños negocios.

Desde su perspectiva, la agroindustria representa un ejemplo de cómo las empresas de mayor tamaño pueden convertirse en un mercado para micro y pequeños proveedores, generando encadenamientos productivos que impulsen el desarrollo económico más allá de las principales ciudades.

La agenda incluye temas como inteligencia artificial, liderazgo, sostenibilidad, transformación digital y gestión empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descentralización ocupa otro lugar central en la propuesta del gremio. Jiménez considera que gran parte de las inversiones públicas y privadas continúan concentrándose en Panamá y Colón, mientras otras provincias reciben menos oportunidades para atraer empresas y generar empleo.

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Esa realidad, afirma, ha contribuido a que muchas personas migren hacia la capital y Panamá Oeste, mientras el resto del país pierde población económicamente activa.

“Queremos cerrar las brechas territoriales”, afirmó la dirigente al explicar por qué el congreso se desarrollará en Santiago de Veraguas.

Según indicó, el objetivo es acercar herramientas de capacitación y actualización empresarial a emprendedores de todas las provincias, evitando que el acceso al conocimiento se concentre únicamente en el área metropolitana.

El encuentro reunirá a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en una agenda que incluirá liderazgo, inteligencia artificial, digitalización, automatización, finanzas, talento humano y cumplimiento tributario y laboral. También habrá espacios para generar alianzas comerciales y conocer el modelo de los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC), orientado a fortalecer la gestión empresarial y mejorar el acceso al crédito.

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Para FEDECÁMARAS, fortalecer a las MIPYMES implica fortalecer el empleo y la economía nacional. Aunque este segmento representa casi la totalidad de las empresas del país, persisten desafíos relacionados con la informalidad, el acceso a capital, la digitalización y la productividad, factores que diversos estudios identifican como determinantes para su crecimiento y sostenibilidad en el largo plazo.