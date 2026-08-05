La Iglesia argentina celebró con alegría la visita de León XIV: “Estamos todos convocados a vivir este encuentro”

Entrevista Maximo Jurci Novic, vocero de la Conferencia Episcopal

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El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, como parte de una gira por Uruguay y Perú confirmada por el Vaticano este miércoles. El itinerario oficial prevé tres días en Uruguay, cuatro en Argentina y siete en Perú, del 6 al 17 de noviembre.

Ante la confirmación, la Iglesia Argentina remarcó que la Iglesia esperaba “desde hace mucho” y despierta “alegría”, da inicio a una etapa de organización concreta. Así lo expresó Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, que planteó que la visita debe leerse ante todo en clave espiritual y pastoral.

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“Lo primero que hay que entender” es que se trata de “un pastor que nos trae un mensaje profundamente espiritual y a la vez totalmente comprometido con la realidad y con la transformación de esa realidad que quiere ser el cristianismo como buena noticia”, afirmó en declaraciones a radio Mitre.

El paso por la Argentina estará concentrado en tres destinos: Buenos Aires, Córdoba y Luján. La confirmación oficial llegó a través de Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. El vocero informó que el pontífice realizará un viaje apostólico a los tres países “aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”

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El arzobispo Colombo también vinculó la noticia con la memoria del Papa Francisco, que no llegó a visitar la Argentina durante su pontificado. “Sabemos que en su corazón estuvo siempre el país y siempre fue parte de nuestra vida en esos años, como que nunca se fue de Argentina”, dijo. Y recordó, además, la visita de Juan Pablo II y señaló que ahora recibe la llegada de León XIV “con mucha esperanza y mucha alegría”.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo (Reuters)

La organización de la visita

Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, explicó que ya se están conformando equipos de trabajo ante las posibles actividades del Santo Padre. También indicó que esa tarea se desarrolla de manera articulada con el Gobierno nacional y con gobiernos locales, entre ellos el de la Ciudad de Buenos Aires.

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“Mucha alegría, se vienen meses de mucho trabajo. Estamos conformando equipos de trabajo ante las posibles visitas del Santo Padre y trabajando articuladamente con el Gobierno nacional y los gobiernos locales, como el de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.

García Cuerva remarcó que la visita tendrá para los cristianos el sentido de un encuentro del “sucesor de Pedro con el pueblo de Dios” y de un impulso a la misión de la Iglesia. Y añadió que será necesario preparar no solo la organización, sino también la “dimensión emocional y pastoral” del viaje. “Nos va a interpelar a todos como pueblo argentino, nos va a interpelar, nos va a cuestionar y después de su partida tendremos que ver qué hacemos”, señaló.

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Marcelo Colombo y Jorge García Cuerva

Además, García Cuerva reveló que habló con León XIV en uno de sus viajes a Roma: “Lo vi entusiasmado y contento por poder venir”. También dijo que se “atrevió a decir” que es “el sucesor de Pedro, no de Francisco”, al mencionar que no corresponde establecer comparaciones permanentes. “Es una alegría para toda la Nación”, insistió.

Entre las actividades posibles, mencionó que el Papa podría visitar la cárcel de Devoto u “otro lugar de dolor”. También se evaluó posibilidad de un acto en el estadio de River, aunque todavía no hay definiciones. Y cerró con una reflexión: “Como pueblo nos va a venir muy bien”.

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Máximo Jurci Novic, vocero de prensa de la Conferencia Episcopal, sostuvo en declaraciones en Infobae al amanecer que “para los cristianos, es alguien que viene a renovar nuestra fe”. “Viene a impulsarnos con su mensaje a una misión, y una oportunidad para que entre todos nos podamos a encontrar”, expresó.

“La visita de un Papa es un momento transformador. Para nosotros, es un gran trabajo y gran responsabilidad para trabajar la casa”, agregó el director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la CEA.

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La preparación local incluirá además una misa por la llegada del nuncio apostólico en Argentina. Colombo explicó que esa celebración busca ser una expresión de la alegría por la misión del representante papal, que llegó hace 15 días y tiene la tarea de hacer presente al Papa ante el Estado y ante la Iglesia en el país.

Según el comunicado del Vaticano, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17.

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El mensaje oficial de la Conferencia Episcopal

La Conferencia Episcopal Argentina celebró el anuncio de la visita pastoral del papa León XIV y afirmó que “el Pastor viene a encontrarse con su pueblo”.

En un comunicado dirigido “al Pueblo de Dios que peregrina en la Argentina”, la Comisión Ejecutiva sostuvo que “el Sucesor de Pedro viene a confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y alentarnos en la misión de anunciar el Evangelio”, y definió el viaje como “un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria”.

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La conducción de la Iglesia católica en el país convocó a las comunidades a organizarse desde ahora y subrayó que “estamos todos convocados a vivir este encuentro del Pastor con todo el pueblo argentino”, con el objetivo de “escuchar su palabra y renovar juntos nuestro compromiso de anunciar a Jesucristo con alegría”.

El Papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, (Eros Santana / ACFI / Europa Press)

El documento, firmado por Colombo, Ángel Rossi -arzobispo de Córdoba, Cesar Daniel Fernández -obispo de Jujuy-, Raúl Pizarro -obispo auxiliar de San Isidro- remarcó que la presencia física del pontífice será acotada por el calendario de la gira: “Serán pocos días y por lo tanto son pocos los lugares de nuestra geografía en los cuales estará físicamente presente el Santo Padre”.

Aun con esa limitación, la Conferencia Episcopal aseguró que la visita tendrá alcance nacional y expresó: “Estamos seguros que encontrará la hospitalidad de todos, es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro”.

En otro tramo, los obispos vinculaban el viaje con el mensaje del pontífice en su última encíclica: “Dios quiera que toda la patria viva este acontecimiento con esperanza, dejándose renovar por la presencia León XIV, que en su encíclica Magnifica Humanitas, nos invita a comprometernos en construcción de nuestro tiempo, animándonos a no permanecer como espectadores, sino a trabajar con perseverancia para hacer crecer la fraternidad”.

La Comisión Ejecutiva también pidió que la visita “fortalezca nuestro caminar en comunión” y “nos anime a ser una Iglesia cada vez más cercana, servidora y comprometida con la realidad que nos toca”.