Femicidio en Rosario: apuñaló a una joven en su departamento, la enrolló en una sábana y huyó

Ocurrió en un edificio de la calle Crespo al 500

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Una mujer de 31 años fue asesinada de una puñalada en el cuello en la madrugada de este martes en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Rosario. Fue en el departamento de un joven de 23 años, que se presume que era su novio, quien lejos de llamar a la Policía o una ambulancia se fue del lugar. Horas después, el presunto atacante fue detenido en una estación de servicio del centro.

El femicidio ocurrió en un edificio de tres pisos ubicado en Crespo al 500, en el barrio Luis Agote. Todos los vecinos de todos los departamentos se juntaron en el palier después de haber escuchado una fuerte discusión en el primer piso, desde donde una mujer comenzó a gritar en pedido de auxilio, hasta que, de manera repentina, no se escuchó más nada.

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La Policía llegó rápidamente al lugar, pero como no eran atendidos del departamento de donde se habían escuchado los gritos, fue un vecino el que se metió por un balcón y se asomó para ver qué había adentro. Allí observó el cuerpo de Débora Giuliana Bordón enrollado en una sábana, con un cuchillo en el cuello.

“El pibe no tenía relación con nadie acá. No se sabe bien qué relación tenían. Ella no vivía acá, él sí, y trabajaba en un bar. Ya el fin de semana pasado se había escuchado otro altercado en su departamento”, comentó Facundo, el vecino que halló el cadáver de Débora.

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El vecino apuntó que él vive en el tercer piso, pero escuchó todo como si hubiese sido al lado. “Bajé con una vecina. De golpe no había más ruidos. Salieron otros vecinos y nos encontramos en el palier. El único que no salió es de donde venían los gritos”, remarcó.

“Le tapaba la boca cuando ella gritaba. Le dije que iba a llamar a la Policía. Ahí bajaron vecinos y nos encontramos en el palier. Una vecina lo había visto una vez con los puños con sangre. Sí hemos escuchado de ese lugar ruidos de muebles rotos, de golpes. Por suerte nunca lo vi, porque era nuevo”, concluyó la vecina del primer piso que llamó al 911 y que posibilitó el hallazgo del cuerpo.

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El sospechoso, Axel Alejandro M. (23) no fue localizado en el lugar. Se sospecha que se tiró desde el balcón del primer piso para irse, ya que nadie lo vio salir del edificio y varios vecinos gritaron que estaban llamando a la Policía ni bien comenzaron a oír la discusión. Dejó documentación suya, que permitió a la Policía avanzar rápidamente con seguimiento con cámaras a través del sistema Lince con las características físicas del sospechoso.

Axel fue encontrado en una estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini horas después. Lo arrestó la brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones. Lo trasladaron a la sede de la PDI a la espera de la audiencia imputativa que llevará adelante la fiscal Anabel Cerutti de la unidad de Violencias Altamente Lesivas.

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