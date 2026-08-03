Guatemala declara alerta naranja por el Volcán de Fuego en Escuintla y suspenden ascensos

Guatemala declaró alerta naranja en Escuintla por el incremento de actividad del Volcán de Fuego. (Imagen mejorada con IA)

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El Sistema de Emergencia de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) declaró alerta anaranjada en el departamento de Escuintla de Guatemala, debido al incremento de actividad del Volcán de Fuego.

En una reunión de urgencia, las autoridades que integran el sistema nacional de respuesta decidieron declarar la alerta en Escuintla, principalmente en el municipio que lleva el mismo nombre.

Vecinos captaron la magnitud de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. (Facebook)

Según indicaron, la erupción del coloso está produciendo emisiones de gas y ceniza a una altura de entre 4 mil a 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar, que actualmente se observan a 60 kilómetros con dirección al oeste.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la ceniza puede lograr distancias de hasta 100 kilómetros y alcanzar el espacio aéreo del departamento de Retalhuleu.

Se prevé que estas condiciones atmosféricas se mantengan por las siguientes 24 horas, aunque podrían cambiar o dispersarse por cambios en la dirección del viento o por incrementos en la actividad eruptiva.

La erupción del Volcán de Fuego genera emisiones de gas y ceniza entre 4 mil y 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar. (Insivumeh)

Suspenden ascensos

Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), emitió una advertencia en la que se prohíbe el ascenso no sólo al volcán de Fuego, sino que al de Acatenango, el cual es utilizado por alpinistas para observar la actividad volcánica del primero.

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La alerta fue enviada a agencias de turismo, guías y visitantes, advirtiendo que el Parque Nacional Volcán de Acatenango restringió el acceso hasta nuevo aviso.

No obstante, varios turistas ya se encontraban en el lugar. Incluso, en el canal de TikTok “Turistiemos por Guate”, se muestra un video captado desde el volcán Acatenango que revela la magnitud de la actividad volcánica.

“Hace un rato el Volcán de Fuego estaba haciendo mucha lava. Ahorita ya no se mira por la ceniza que está alrededor. La verdad es que está algo bravo el Volcán“, dijo uno de los turistas en el lugar.

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Un turista muestra la magnitud de la erupción del Volcán de Fuego, mientras se encuentra sobre el cráter del Volcán de Acatenango. Las autoridades suspendieron las visitas al complejo de colosos, debido a la magnitud de la actividad volcánica. (Turistiemos en Guate)

En los comentarios, otro usuario de TikTok afirmó haber estado en el área y publicó una fotografía donde se observa a varios turistas en el Acatenango, observando la actividad del volcán de Fuego.

Incrementa caudal

En otro video publicado por personas que residen en la cercanía del volcán, evidencian el incremento en el caudal río Pantaleón, el cual está recibiendo grandes cantidades de material volcánico.

El Parque Nacional Volcán de Acatenango restringió el acceso hasta nuevo aviso y la medida fue comunicada a agencias, guías y visitantes. (TikTok)

Las imágenes fueron captadas sobre el puente que conduce a San Vicente Los Cimientos, Escuintla.

Suspenden clases

Debido a la emergencia, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó sobre la suspensión de clases presenciales el martes 4 de agosto de 2026 en los siguientes lugare:

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Caserío El Porvenir de San Juan Alotenango , Sacatepéquez;

Municipio de Escuintla , Escuintla;

Municipio de Yepocapa, Chimaltenango.

Las autoridades solicitaron mantenerse informados por los canales oficiales, ante cualquier cambio de decisión o aplazamiento de la medida.

El Volcán de Fuego es el centro eruptivo más activo de Centroamérica, con más de 60 erupciones registradas desde la época colonial en 1524.

Su nombre en idioma kaqchikel es Chi’Qaq’, que significa “Donde está el fuego”. Forma parte de un complejo volcánico junto al Acatenango y se eleva a unos 3.763 metros sobre el nivel del mar.

Un flujo de material gris oscuro y rocas desciende de una pendiente cercana al Volcán de Fuego. (Facebook)

Su dinamismo eruptivo ha dejado huellas profundas en la región, destacando la trágica erupción de junio de 2018, la cual sepultó comunidades enteras bajo flujos piroclásticos. Hoy en día, el coloso mantiene una vigilancia científica constante debido a sus frecuentes emisiones de ceniza y lava.

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