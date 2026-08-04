El estremecedor relato del hijo de Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de su hija: “Yo le di el nombre de la Casa del Terror”

La detención de Lucía Sosa por la muerte de Isabella abrió una nueva etapa en un caso marcado por denuncias de violencia familiar en Mar del Plata

Guardar

La detención de Lucía Sosa por la muerte de su hija Isabella, de dos años, abrió un nuevo capítulo en una historia que, según su hijo mayor, pudo haber tenido otro desenlace si las advertencias hubieran sido escuchadas a tiempo. Horas después de declarar ante la Fiscalía General de Mar del Plata, Lucas Ruiz, de 17 años, habló con Infobae al Regreso y relató por primera vez el calvario que, asegura, atravesó junto a sus hermanos durante toda su infancia.

En diálogo con el equipo, el adolescente no dudó cuando intentó resumir cómo era el lugar donde creció. “Yo le puse un nombre: la Casa del Terror”, dijo. “Era todo muy oscuro. Había muchos golpes, mucha violencia. Yo recibí muchos golpes durante mucho tiempo”.

PUBLICIDAD

Su testimonio reconstruye una secuencia de episodios que, según afirmó, comenzó prácticamente desde su nacimiento. Recordó que a los 21 días de vida ingresó al Hospital Materno de Mar del Plata con un cuadro de asfixia y sostuvo que esa intervención médica fue determinante para que hoy pueda contar su historia. “Gracias a la denuncia del hospital puedo estar acá”, aseguró, antes de cuestionar las decisiones que, según su relato, se tomaron después.

El hijo de Lucía Sosa afirmó que ingresó al Hospital Materno de Mar del Plata a los 21 días de vida por asfixia y vinculó ese episodio con una denuncia médica (Infobae en Vivo)

“Los médicos pedían a gritos ayuda. Pedían que la Justicia dejara de insistir con las revinculaciones y que nos sacaran de esa casa. Nunca los escucharon. Tampoco nos escucharon a nosotros cuando contábamos lo que pasaba”, afirmó.

PUBLICIDAD

Lucas describió una convivencia marcada por agresiones físicas y psicológicas que, dijo, se repetían con frecuencia. Entre los recuerdos que más lo marcaron mencionó una modalidad que, según denunció, utilizaba su madre. “Nos tapaba la boca o la nariz y nos decía: ‘No respires, el aire te hace mal’ o ‘el aire es tóxico’”. Para el joven, no se trataba de episodios aislados. “Siempre encontraba la forma de salir bien parada”, sostuvo al referirse a Lucía Sosa.

Durante la entrevista también diferenció el rol que tuvieron las parejas de su madre. Contó que una de ellas fue responsable de reiteradas golpizas y recordó un episodio que ocurrió el día de su tercer cumpleaños. “Por decisión del juzgado me obligaron a volver a esa casa y recibí una paliza muy grande. Me golpeó contra el piso brutalmente. Si me quedaba un día más, creo que hoy no estaría acá”, relató.

PUBLICIDAD

Lucas Ruiz pidió que Lucía Sosa siga presa por la muerte de Isabella, rechazó la explicación del síndrome de Munchausen y dijo que habló para proteger a otros chicos

Con el correr de la conversación, el eje dejó de ser únicamente la violencia sufrida dentro del hogar para poner el foco en las respuestas que, según Lucas, nunca llegaron desde el Estado. Aseguró que ni él ni sus hermanos fueron convocados para declarar cuando eran menores y cuestionó que tampoco se hubieran tenido en cuenta las advertencias realizadas por profesionales de la salud. “Nunca nos citaron realmente. Nunca la Justicia pidió que yo declare, ni que declare alguno de mis hermanos”, dijo. Para el adolescente, esa falta de intervención explica que hoy exista una nueva víctima. “Este es uno de los motivos por los que estamos hablando de otra muerte”, agregó.

La acusación más contundente llegó cuando fue consultado por las muertes anteriores ocurridas dentro de la familia. Sin rodeos, sostuvo: “Puedo decir públicamente, con absoluta certeza, que en los primeros dos casos y en este último a mis hermanos los mató mi mamá”. Como argumento, señaló que todos los niños ingresaron al hospital con cuadros de asfixia y lesiones compatibles con situaciones de violencia. “Todos entramos golpeados y siempre era ella la que nos llevaba”, afirmó.

PUBLICIDAD

Lucas explicó que durante años eligió guardar silencio, pero que la muerte de Isabella cambió definitivamente esa decisión. “Con esta tercera muerte le pedí a Erika (Hooft Suárez) que hablemos públicamente porque creí que era la forma correcta de que se supiera toda la verdad”, contó en referencia a su abogada, quien lo acompañó tanto en su presentación ante la fiscalía como durante la entrevista.

El testimonio de Lucas describió agresiones físicas y psicológicas, incluidas maniobras para taparles la boca o la nariz bajo la idea de que el aire era tóxico

Consultado sobre el futuro judicial de su madre, el joven fue categórico. “Yo quiero que esté presa. Si se determina que necesita tratamiento psiquiátrico, que esté en un psiquiátrico, pero libre no quiero que esté”. También tomó distancia de la posibilidad de que el caso pueda explicarse por un supuesto síndrome de Munchausen. “No creo que tenga ese síndrome. Es demasiado inteligente. Siempre supo cómo actuar y cómo diagramar todo para salir bien ella”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Aunque aseguró que hoy se siente contenido, reconoció que todavía convive con el miedo. “Son personas muy agresivas. Tengo miedo de que me busquen”, confesó. Lejos de quedarse únicamente en la denuncia, Lucas explicó que decidió exponerse públicamente con la expectativa de que otros chicos no atraviesen situaciones similares. “Lo hice por mis hermanos, por mí y por los que están sufriendo la misma situación. No quiero que sigan habiendo casos”, dijo.

Su abogada, Erika Hooft Suárez, sostuvo que el testimonio de Lucas trasciende el expediente judicial y puede convertirse en un impulso para revisar los mecanismos de protección de la infancia. “Ojalá que, como tuvimos una Ley Micaela, Lucas dé el inicio a una ley. Merece ser la voz de la niñez, que escuchen a los niños”, concluyó.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.