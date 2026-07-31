Un nene de 3 años recibió un tiro en la nuca en Neuquén e investigan si se trató de un accidente

El menor continúa hospitalizado, pero fuera de peligro

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Un nene de tres años fue herido de un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido calibre 6,5 milímetros en la localidad de Plottier, provincia de Neuquén. Luego de que tuviera que ser sometido a una intervención quirúrgica, se confirmó que su estado evoluciona favorablemente.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles en el barrio Mudón 2, por lo que la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Provincial Castro Rendón. Según confirmó el Ministerio de Salud de Neuquén, fue sometido a una cirugía, que tuvo un resultado exitoso.

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“Se logró retirar el proyectil y se encuentra estable, internado en el área de Pediatría”, indicaron las autoridades a través del parte médico oficial difundido este jueves. Incluso, descartaron que la lesión le hubiera provocado lesiones neurológicas.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el nene había ingresado al hospital de Plottier cerca de las 15:15 horas acompañado por dos mujeres, con una herida en el cuello que presentaba riesgo de compromiso medular. Luego de que fuera estabilizado, lo derivaron de urgencia al centro médico de mayor complejidad en la capital provincial.

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De acuerdo con los testimonios, el sospechoso limpiaba el arma cuando se habría producido un disparo accidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de que se diera aviso a las autoridades, la Fiscalía de Homicidios asumió inicialmente la causa y ordenó el secuestro del rifle de aire comprimido, junto con otras medidas de prueba para esclarecer el episodio. Por este motivo, durante la noche del miércoles, se realizó un allanamiento con habilitación especial de horario, alrededor de las 21, en el cual se incautó el arma presuntamente utilizada.

Al mismo tiempo que señalaron que el rifle será sometido a los peritajes correspondientes para determinar su funcionamiento, se informó que había quedado demorado un hombre de 43 años, quien se trataría del novio de la abuela de la víctima.

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Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén decidió liberarlo luego de que se confirmara que la evolución de la salud del menor era favorable y que se encontraba fuera de peligro. A pesar de esto, remarcaron que el acusado continuará vinculado a la causa que, actualmente, se investigará por el delito de lesiones graves.

Hasta el momento, los testimonios recabados —incluido el de la madre del menor— y las pruebas reunidas apuntarían de manera preliminar a un disparo accidental. Aparentemente, el novio de la abuela del menor manipulaba y limpiaba el rifle de aire comprimido cuando se produjo el disparo que impactó en la nuca del niño.

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“En los próximos días se evaluará la situación procesal de la persona investigada”, informó el organismo judicial, tras remarcar que la investigación continúa con el análisis de las pericias realizadas sobre el rifle y otras medidas probatorias para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades penales.

Tiroteo en el Parque Industrial de Neuquén: dos heridos y un sospechoso prófugo

Dos hombres resultaron heridos tras un ataque a balazos ocurrido la noche del lunes en el barrio Parque Industrial de Neuquén, hecho que mantiene a la Policía en la búsqueda de un sospechoso prófugo. Las primeras líneas de la investigación sugieren que el episodio estaría relacionado con un conflicto previo entre los involucrados, según informaron fuentes judiciales y policiales.

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El incidente se conoció alrededor de las 21:30 horas, cuando una mujer se presentó en la Comisaría 20 para denunciar que su pareja había sido atacada con un arma de fuego mientras se encontraba junto a un amigo. Mientras que uno de los hombres sufrió un roce de bala y permaneció lúcido, el otro recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón.

La Comisaría 20 de Neuquén intervino en la investigación del caso junto a la fiscalía local

El hombre herido en el abdomen fue atendido en el shock room, donde los médicos confirmaron que el proyectil quedó alojado en la parte posterior del estómago. Finalmente, los profesionales determinaron no intervenir quirúrgicamente y que el paciente evacuaría el proyectil por procesos naturales.

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Según explicó el comisario inspector Mario Galeano en diálogo con Radio 7, la denuncia activó el protocolo de emergencia y permitió que la fiscalía tomara intervención inmediata. Por esto, la Policía llevó a cabo un relevamiento de cámaras de seguridad y tomó testimonios en el área, lo que permitió identificar a un sospechoso cuya detención aún no se concretó.

Durante el martes, se realizó un allanamiento en el domicilio señalado por los registros fílmicos y las declaraciones obtenidas. “El procedimiento permitió incautar elementos considerados positivos para la investigación”, explicó el comisario inspector, aunque confirmó que el presunto autor del ataque no fue hallado en el lugar.

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Hasta el momento, la investigación policial reconstruyó que los tres involucrados mantenían una relación previa, aunque no de carácter amistoso. Según la reconstrucción de los hechos, al menos dos de ellos se habrían cruzado horas antes en un comercio próximo al sitio de la balacera, un dato que los investigadores consideran relevante para entender el desencadenante del ataque.

Actualmente, la Policía de Neuquén continúa con el análisis de los elementos secuestrados y no descarta nuevas medidas en el curso de la causa. Por este motivo, solicitaron la colaboración a la ciudadanía para aportar información sobre el paradero del sospechoso y reiteró la importancia de cualquier dato que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

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