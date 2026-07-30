Crimen y Justicia
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Imputaron a un argentino en Paraguay por coacción grave a menor de edad y poseción de drogas

El sospechoso permanece bajo prisión preventiva luego de que la policía incautara drogas y equipos electrónicos en una vivienda alquilada en San Bernardino. La investigación continúa mientras se analizan las pruebas

Agentes policiales secuestraron equipos electrónicos, ropa de adolescentes y estupefacientes (Fuente: ABC Paraguay)
Agentes policiales secuestraron equipos electrónicos, ropa de adolescentes y estupefacientes (Fuente: ABC Paraguay)
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Una adolescente de 17 años había sido reportada como desaparecida el viernes pasado en Paraguay. Tras un operativo coordinado en ambos países, logró ser rescatada este lunes. El episodio derivó en la detención de un ciudadano argentino y, ya en la etapa judicial, la fiscalía formalizó cargos.

El comisario Humberto Aquino, del Departamento contra la Trata de Personas de Paraguay, confirmó a Infobae: “El ciudadano argentino fue imputado por la fiscalía por coacción grave a menor de edad y posesión de drogas. Está preso”. La causa quedó a cargo de la fiscal especializada en trata de personas Isabel Arnold. La fiscalía solicitó su prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga.

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Según ABC Paraguay, la adolescente, oriunda de San Pedro, llegó a la capital paraguaya para visitar la Expo de Mariano Roque Alonso. Allí habría sido abordada por el argentino, Ariel Morán, de 56 años. El comisario Pedro Lesme, del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó que la menor logró enviar su ubicación desde un teléfono. Esto permitió a los agentes localizarla en un vehículo y rescatarla en la Costanera Norte de Asunción.

Según la policía, la menor declaró que estuvo retenida, con los ojos vendados y bajo amenazas. En el automóvil Toyota Hilux con patente argentina, los agentes policiales incautaron: medicamentos, bebidas alcohólicas, ropa de mujer, una cámara filmadora, teléfonos celulares y varios envoltorios con un total de 20 gramos de cocaína. Estos hallazgos fueron reportados tanto por las autoridades policiales como por el Ministerio Público y constituyen parte de la prueba incorporada a la investigación.

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La camioneta en la que viajaba la adolescente de 17 años y Ariel Morán (Fuente: ABC Paraguay)
La camioneta en la que viajaba la adolescente de 17 años y Ariel Morán (Fuente: ABC Paraguay)

Posteriormente, se realizó un allanamiento en una vivienda alquilada por Morán en San Bernardino que permitió secuestrar equipos electrónicos, ropa de adolescentes y más drogas. En ese marco, la investigación descartó, de momento, la hipótesis inicial de trata de personas y abuso sexual, aunque la causa podría ampliarse en función del avance de las pericias.

Según la reconstrucción, ambos habrían permanecido en una vivienda alquilada por el argentino en San Bernardino, localidad ubicada detrás del anfiteatro José Asunción Flores y con vista al lago Ypacaraí, desde el viernes hasta el lunes.

Según explicó el comisario Juan Pereira a ABC Paraguay, en la casa también encontraron una cama grande con artefactos para realizar filmaciones. Pereira señaló que, debido al tipo de evidencias reunidas, la policía no descarta la posibilidad de que se trate de un caso de trata de personas.

“Estas filmaciones posteriormente son comercializadas por un alto valor en grandes ciudades, en Europa especialmente, que son vendidos en clandestinidad. Eso es una presunción, eso se tiene que comprobar aún, pero por toda la evidencia que se está incautando, ya podemos apuntar a un caso de trata de personas”, describió el comisario.

Argentino Detenido en Paraguay
Ariel Morán de 56 años fue detenido e imputado por coacción grave a menores y drogas

En conversación con la prensa, el acusado negó todas las acusaciones. Morán afirmó que el contacto inicial no fue directo sino que habría conoció a una mujer llamada Andrea en Tinder. Ella le comentó que una amiga suya había visto su foto y quería conocerlo, por lo que acordaron un encuentro en la Expo.

Según su relato, tanto la adolescente como la amiga en común aseguraron que tenía 19 años y que estudiaba Ingeniería Comercial. El hombre sostuvo: “Me tomaron de boludo”.

Por otro lado, rechazó haberla mantenido privada de su libertad y afirmó que ella tenía acceso libre a su teléfono celular en todo momento. También negó haber enviado amenazas a la familia de la adolescente y aseguró tener cámaras de seguridad y conversaciones que, según él, demostrarían que la joven se presentó siempre como mayor de edad.

“Le compré un oso de peluche de un metro veinte y fuimos a comprar una milanesa a un puestito. Después fuimos al parque de diversiones a andar en una rueda”, detalló el argentino de 56 años detenido por coerción.

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